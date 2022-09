Siege Perilous obliges in Chief Minister’s Trophy

September 29, 2022 19:21 IST

Prasanna Kumar-trained Siege Perilous (S. Saqlain up), won the Chief Minister’s Trophy, the chief event of the races held here on Thursday (Sept 29). The winner is owned by Mr. P. Prasanna Kumar, Mrs. Ammu Ajit & Mr. Dean Stephens. Jockey S. Saqlain won three races on the day.

1. BELUR PLATE (1,400m), rated 00 to 25: SEA BLUSH (S. Saqlain) 1, Article Fifteen (Nazerul) 2, Dawn Rising (J.H. Arul) 3 and Swiss Bay (Sai Kiran) 4. 3/4, 7 and 4-3/4. 1m, 25.20s. ₹23 (w), 10, 10 and 19 (p), SHP: 35, THP: 41, FP: 89, Q: 45, Trinella: 123 and 77. Favourite: Sea Blush. Owners: M/s. M. Sridhar & Pradeep Kumar R. Trainer: Warren Singh.

2. LOKAPAVANI PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: VIVA LA VIDA (H. Zeeshan) 1, Prince Corporate (H. Rathod) 2, Highland Park (G. Vivek) 3 and Percivale (Santosh K) 4. Not run: Airvelocity and Spiritualqueen. 3/4, 2-1/4 and 3/4. 1m, 24.68s. ₹285 (w), 40, 10 and 15 (p), SHP: 29, THP: 39, FP: 1,648, Q: 428, Trinella: 2,720 and 1,311. Favourite: Prince Corporate. Owner: Mr. Hanumant S. Telange. Trainer: Feroz Khan.

3. DUPONT PLATE (1,400m), rated 40 to 65: SPARKLES (J.H. Arul) 1, Imperius (Shreyas S) 2, Achook (Hindu S) 3 and Notoriety (S. John) 4. 1-3/4, 1-1/4 and Lnk. 1m, 24.10s. ₹67 (w), 18, 15 and 17 (p), SHP: 58, THP: 52, FP: 445, Q: 296, Trinella: 1,628 and 578. Favourite: Drusilla. Owner: Manjri Horse Breed’s Farm Pvt Ltd rep by. Mr. Shapoor P Mistry. Trainer: M. Eshwer.

4. HOTEL R R R TROPHY (1,600m), rated 20 to 45: PERFECT EMPRESS (Kiran Rai) 1, Coyote Girl (Antony) 2, Parker (Sai Kiran) 3 and White Lies (Janardhan P) 4. 3/4, 2-1/2 and 1/2. 1m, 39.01s. ₹43 (w), 16, 10 and 35 (p), SHP: 27, THP: 70, FP: 90, Q: 39, Trinella: 562 and 375. Favourite: Coyote Girl. Owner: Mrs. Sandhya Suman. Trainer: C. Girinath.

5. CHIEF MINISTER’S TROPHY (1,400m), rated 60 to 85: SIEGE PERILOUS (S. Saqlain) 1, Coorg Regiment (Antony) 2, Aberlour (Hasib A) 3 and Cavarozzi (Jagadeesh) 4. 8-3/4, 3/4 and 2. 1m, 22.42s. ₹13 (w), 10, 22 and 54 (p), SHP: 45, THP: 53, FP: 95, Q: 57, Trinella: 257 and 349. Favourite: Siege Perilous. Owners: Mr. P. Prasanna Kumar, Mrs. Ammu Ajit & Mr. Dean Stephens. Trainer: Prasanna Kumar.

6. MANDYA PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: SKYFIRE (G. Vivek) 1, Anakin (S. Saqlain) 2, Embosom (L.A. Rozario) 3 and Anne Boleyn (J.H. Arul) 4. Not run: Debonair. 4-3/4, 1-1/4 and 3/4. 1m, 11.30s. ₹24 (w), 11, 19 and 24 (p), SHP: 45, THP: 64, FP: 113, Q: 60, Trinella: 285 and 164, Exacta: 1,042 and 670. Favourite: Skyfire. Owners: M/s. Harakchand C. Gandhi & Mr. P. Jayakumar. Trainer: B. Prithviraj.

7. KARAPUR PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over: DEL MAR (S. Saqlain) 1, Extraordinary (Srinath) 2, Donna Bella (Antony) 3 and Striking Memory (Jagadeesh) 4. Snk, 1-1/2 and 5-3/4. 1m, 10.67s. ₹18 (w), 12, 13 and 24 (p), SHP: 32, THP: 71, FP: 35, Q: 30, Trinella: 252 and 175, Exacta: 585 and 251. Favourite: Del Mar. Owner and trainer: Mr. K. Pradeep Annaiah.

Jackpot: ₹4,259 (51 tkts.); Runner-up: 1,122 (83 tkts.); Treble (i): 1,160 (carried over); (ii): 133 (41 tkts).