Siege Courageous claims the Yohan Z. Poonawalla Turf Club Trophy

Trainer Prasanna Kumar’s Siege Courageous, ridden by Antony Raj S, claimed the Yohan Z. Poonawalla Turf Club Trophy, the feature event of Saturday’s (Aug. 10) races.

The winner is owned by Mr. Dean Stephens & Mr. Angad Singh rep. Mukteshwar Rac. LLP.

1. JOCKEYS ASSOCIATION OF INDIA TROPHY: PRECIOSO (Vishal Bunde) 1, Prince Igor (Mustakim) 2, Red Dust (Merchant) 3 and Adonis (Nazil) 4. Neck, 1-1/2 and 1-3/4. 1m 11. 06s. ₹27 (w), 17, 14 and 11 (p). SHP: 32, FP: 49, Q: 33, Tanala: 155 and 97. Favourite: Prince Igor.

Owner & Trainer: Miss Nazzak B. Chenoy.

2. RAJARAM CHHATRAPATI TROPHY: ALPINE STAR (Mustakim Alam) 1, Vincent Van Gogh (Sandesh) 2, Flaming Lamborgini (Akshay K) 3 and King Louis (Antony Raj) 4. 1-1/2, 5-1/4 and 1-1/2. 1m 51. 45s. ₹38 (w), 25 and 12 (p). SHP: 37, FP: 112, Q: 45, Tanala: 648 and 397. Favourite: Vincent Van Gogh.

Owners: Begum Shaherbanoo Husain Lagad & Mrs. Saira Kapasi. Trainer: Narendra Lagad.

3. DANCING PRANCES TROPHY: SNOWFALL (Akshay Kumar) 1, Slainte (Neeraj) 2, Cellini (Antony Raj) 3 and Son Of A Gun (Mustakim) 4. Lnk, Lnk and 3-1/4. 1m 9. 04s. ₹17 (w), 12 and 50 (p). SHP: 31, FP: 69, Q: 86, Tanala: 104 and 22. Favourite: Snowfall.

Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., M/s. Dinsha P. Shroff, Saleem Fazelbhoy, Mukul Sonawala, Kairus Dadachanji & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer : Aman Altaf Hussain.

4. WESTERN INDIA TRAINERS’ ASSOCIATION TROPHY (Div. II): ZUCCARO (Vivek G) 1, Metzinger (C. Umesh) 2, Pride’s Prince (C.S. Jodha) 3 and Madras Cheque (Neeraj) 4. 2, Snk and 2-3/4. 1m 25. 83s. ₹25 (w), 14, 20 and 13 (p). SHP: 63, FP: 118, Q: 109, Tanala: 747 and 208. Favourite: Zuccaro.

Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K. Dhunjibhoy & Ms. Anosha Meyers rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd., Mr. Vispi R. Patel, A.S. Narielwala, Mr. Eruch Adi Mody, Ms. Anita J. Captain, Mr. & Mrs. D.P. Adenwalla. Trainer: P. Shroff.

5. INDIAN ASSOCIATION OF EQUINE PRACTITIONERS TROPHY: REGINA MEMORABILIS (Neeraj Rawal) 1, Applause (Akshay K) 2, Arise And Shine (Antony Raj) 3 and Mysteriousstranger (Sandesh) 4. 1-3/4, 1-1/4 and 3-1/4. 1m 41. 52s. ₹46 (w), 20, 26 and 38 (p). SHP: 23, FP: 201, Q: 168, Tanala: 1,298 and 742. Favourite: Mysteriousstranger.

Owners: Equus Racing. Trainer: Imtiaz Sait.

6. YOHAN Z. POONAWALLA TURF CLUB TROPHY (Gr. 3): SIEGE COURAGEOUS (Antony Raj S) 1, Royal Mysore (Akshay K) 2, Time And Tide (Sandesh) 3 and Golden Neil (Mustakim) 4. 3/4, 1/2 and 1. 1m 24. 41s. ₹61 (w), 14, 11 and 12 (p). SHP: 12, FP: 247, Q: 99, Tanala: 500 and 304. Favourite: Royal Mysore.

Owners: Mr. Dean Stephens & Mr. Angad Singh rep. Mukteshwar Rac. LLP. Trainer: Prasanna Kumar.

7. WESTERN INDIA RACE HORSE OWNERS’ ASSOCIATION TROPHY: CHRISTOPHANY (Neeraj Rawal) 1, Julius (Bhawani) 2, Art Collector (Sandesh) 3 and Fighton (Parmar) 4. 1-1/4, 1/2 and 1-1/4. 1m 8. 26s. ₹27 (w), 14, 17 and 15 (p). SHP: 61, FP: 741, Q: 245, Tanala: 1,350 and 496. Favourite: Fighton.

Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: Imtiaz Sait.

8. WESTERN INDIA TRAINERS’ ASSOCIATION TROPHY (Div. I): BRAVE BEAUTY (Shahrukh Khan) 1, The General (Bhawani) 2, Galloping Ahead (T.S. Jodha) 3 and Kinzhal (Umesh) 4. 1-1/2, 3 and Head. 1m 26. 25s. ₹152 (w), 19, 26 and 29 (p). SHP: 56, FP: 4,804, Q: 4,168, Tanala: 5,526. Favourite: Endurance.

Owners: Mr. Deepak Suryavanshi, Mr. G. Shewakramani & Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K. Dhunjibhoy & Ms. Anosha Meyers rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: Hosidar Daji.

Jackpot: 70%: ₹ 73,411 (c/f), 30%: 1,085 (29 tkts.).

Treble: (i) 261 (36 tkts.), (ii) 1,444 (16 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 35,623 (c/f), 30%: 1,090 (14tkts.).

