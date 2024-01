Siege Courageous and Success favoured for Monday’s chief events

January 29, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Siege Courageous has an edge over his rivals in the South India Sprinters Trial Stakes (1,200m) and Success should score in the South India Stayers Trial Stakes (2,400m), the chief events of the races to be held here on Monday (Jan. 29).

1. LEOPARDSTOWN HANDICAP (1,200m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Ancourage (4) Inayat 62, 2. Fashionista (8) P. Vikram 61.5, 3. Mr Starc (9) A.S. Peter 61.5, 4. Royal Supremacy (7) P. Siddaraju 61.5, 5. Raffinato (10) P. Surya 60.5, 6. Ashwa Dev (11) Koshi Kumar 59.5, 7. Black Label (3) Manikandan 58.5, 8. Showmanship (6) C. Brisson 58, 9. Little Wonder (2) Shyam Kumar 57, 10. Three Of A Kind (12) Hindu Singh 57, 11. Marshall (1) L. A. Rozario 55 and 12. Authentic Bell (5) Farid Ansari 54.5.

1. RAFFINATO, 2. ASHWA DEV, 3. MARSHALL

2. CONDUCTOR HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 2-00: 1. Swarga (7) Yash Narredu 60, 2. Spirit Of The Rose (3) Shyam Kumar 58.5, 3. Neziah (4) P. Trevor 58, 4. Supreme Grandeur (1) Farid Ansari 58, 5. Asio (9) P. Siddaraju 57.5, 6. Greenwich (6) G. Vivek 57, 7. Cartel (5) P. Vikram 56, 8. Grandiose (8) K.V. Baskar 55.5, 9. Senora Bianca (10) Koshi Kumar 55, 10. Sensibility (2) L.A. Rozario 54.

1. NEZIAH, 2. SWARGA, 3. ASIO

3. CONDUCTOR HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 2-30: 1. Sheer Rocks (4) Inayat 60, Augusta (2) C.A. Brisson 56.5, 3. Sinatra (6) G. Vivek 56.5, 4. Yours Forever (8) Hindu Singh 56.5, 5. Aspira (7) Yash Narredu 56, 6. Danny’s Girl (3) L.A. Rozario 56, 7. Cynosure (5) Koshi Kumar 55, 8. Mon General (1) K.V. Baskar 55 and 9. Relic Warrior (9) Farid Ansari 54.

1. ASPIRA, 2. SHEER ROCKS, 3. DANNY’S GIRL

4. QUEEN ELIZABETH CUP (1,200m), 3-y-o only (Terms), 3-00: 1. Lavish Girl (8) Suraj Narredu 56, 2. John Wick (5) F. Norton 54.5, 3. Kings Return (4) Yash Narredu 54.5, 4. Luca (7) P. Trevor 54.5, 5. Saintly Star (6) C. A. Brisson 54.5, 6. Snapper (2) P. Vikram 54.5, 7. Vivaldi (3) Hindu Singh 54.5 and 8. Aarini (1) A.S. Peter 53.

1. JOHN WICK, 2. LAVISH GIRL, 3. LUCA

5. MUKTESHWAR STUD MILLION (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-30: 1. Amazing Joy (6) Hindu Singh 54.5, 2. Charukala (5) P. Trevor 54.5, 3. Crown Angel (2) Yash Narredu 54.5, 4. Gold Ride (1) F. Norton 54.5, 5. Krishvi (4) G. Vivek 54.5 and 6. Silk Stuff (3) C. Brisson 54.5.

1. CROWN ANGEL, 2. CHARUKALA, 3. KRISHVI

6. SOUTH INDIA SPRINTERS TRIAL STAKES (1,200m), 4-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. O Hansini (7) R.N. Darshan 60, 2. Siege Courageous (3) G. Vivek 60, 3. Ascoval (1) P. Trevor 58.5, 4. Legendary Striker (2) P. Vikram 58.5, 5. Star Glory (8) Suraj Narredu 58.5, 6. Anastasia (4) Hindu Singh 57, 7. Anzio (5) Yash Narredu 57 and 8. Gutsy (6) F. Norton 55.5.

1. SIEGE COURAGEOUS, 2. STAR GLORY, 3. GUTSY

7. SOUTH INDIA STAYERS TRIAL STAKES (2,400m), 4-y-o & over (Terms), 4-30: 1. Success (1) Suraj Narredu 60, 2. Kalamitsi (3) F. Norton 55.5 and 3. Kings Walk (2) S. Kabdhar 55.5.

1. SUCCESS, 2. KALAMITSI

8. TRACK LIGHTNING HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 5-00: 1. Multicrown (2) P. Trevor 60.5, 2. Glorious Legend (5) Manikandan 58, 3. Jack Richer (10) A.M. Tograllu 58, 4. Emperor Charmavat (8) Inayat 57, 5. Imperial Gesture (3) Suraj Narredu 56, 6. Bomber Jet (1) Koshi Kumar 54.5, 7. Abnegator (6) S. Imran 53.5, 8. Sian (7) L.A. Rozario 53.5, 9. Gajabo Grande (12) Farid Ansari 53, 10. Radiant Joy (9) P. Vikram 53, 11. Larado (11) A.S. Peter 52.5 and 12. Fine Promise (4) P. Surya 50.

1. IMPERIAL GESTURE, 2. MULTICROWN, 3. SIAN

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 6, 7 & 8.

