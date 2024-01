January 20, 2024 12:17 am | Updated 12:17 am IST

Mumbai

Trainer Srinivas Reddy’s ward Siddharth should repeat his performance in the Qutab Shahi Million the feature event of Saturday’s (Jan. 20) races.

1. RED SATIN PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III) — 1.15 p.m.: 1. City Cruise (6) Nakhat Singh 60, 2. Coming Home (8) Akash Rajput 60, 3. Master Touch (7) Deepak Singh 58, 4. Miracle Mary (5) Shivansh 56.5, 5. Assured Success (1) Kuldeep Singh (Sr) 55.5, 6. Stoli (2) Md. Ekram Alam 52.5, 7. D Battle (3) Ajay Kumar 50.5 and 8. Golden Inzio (4) Kuldeep Singh (Jr) 50.5.

1. MIRACLE MARY, 2. COMING HOME, 3. D BATTLE

2. INDIAN NAVY ROLLING CHALLENGE TROPHY (Div. I) (1,100m), rated 40 to 65 — 1.45: 1. See My Spark (7) Shivansh 60, 2. The Thunder (4) Ashad Asbar 56, 3. Splendour On Grass (8) P. Sai Kumar 55.5, 4. Bellaque (1) Kuldeep Singh (Sr) 54, 5. Santa Barbara (6) Md. Ekram Alam 53, 6. Wind Sprite (3) Afroz Khan 51.5, 7. Calista Girl (5) Kaviraj 50.5 and 8. Plethora (2) Nakhat Singh 50.5.

1. SEE MY SPARK, 2. BELLAQUE, 3. THE THUNDER

3. INDIAN NAVY ROLLING CHALLENGE TROPHY (Div. II) (1,100m), rated 40 to 65 — 2.15: 1. Alexina (2) Santosh Raj 60, 2. Red Snaper (3) Mukesh Kumar 59.5, 3. Life’s Living (6) Shivansh 58, 4. Nucleus (8) Md. Ismail 55.5, 5. Doe A Deer (7) Afroz Khan 54.5, 6. Silk (4) Surya Prakash 54, 7. Classical Music (5) Kuldeep Singh (Jr) 52.5 and 8. Capital Gain (1) Ashad Asbar 52.

1. LIFE’S LIVING, 2. DOE A DEER, 2. ALEXINA

4. GAJASIMHA RAO MEMORIAL CUP (1,400m) (Terms), 4-y-o and upward, rated 50 and above (Cat. II) — 2.45: 1. City Of Blessing (5) Santosh Raj 59.5, 2. Amyra (1) Surya Prakash 57.5, 3. Mark My Day (9) R.S. Jodha 57.5, 4. Strauss (4) Akash Rajput 57.5, 5. Royal Grace (3) Mukesh Kumar 56, 6. Bangor On Dee (7) Afroz Khan 54.5, 7. Sun Dancer (2) Kiran Naidu 54.5, 8. Alabama (8) Kaviraj 53 and 9. Capriati (6) P. Sai Kumar 53.

1. CITY OF BLESSING, 2. STRAUSS, 3. AMYRA

5. QUTAB SHAHI MILLION (1,600m) (Terms), 4-yo and upward — 3.15: 1. Priceless Gold (1) Antony Raj S 60, 2. Huntingdon (5) Mukesh Kumar 57, 3. Black Onyx (2) Akash Rajput 53, 4. Candy Girl (3) Md. Ekram Alam 52.5 and 5. Siddharth (4) P. Trevor 51.5.

1. SIDDHARTH, 2. HUNTINGDON

6. COMMON LAND PLATE (2,000m), rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.45: 1. Ivanhoe (2) Kuldeep Singh (Jr) 61, 2. D Yes Boss (9) Ashad Asbar 59, 3. Just Incredible (8) Kuldeep Singh (Sr) 58, 4. Barbet (1) P. Trevor 57.5, 5. Path Of Peace (5) P. Ajeeth Kumar 55, 6. Divine Destiny (6) Surya Prakash 54, 7. Grand Duke (4) R.S. Jodha 54, 8. Lady Danger (3) Akash Rajput 53 and 9. Sundance Kid (7) Santosh Raj 51.

1. IVANHOE, 2. BARBET, 3. LADY DANGER

Day’s Best: SIDDHARTH

Jackpot: 2,3, 4, 5 & 6.

Mini Jackpot: 3, 4, 5 & 6.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 4,5 & 6.

Tanala: All races.