Siddharth should make amends in the Anab E Shahi Plate

The four-year-old gelding Siddharth, who ran second in his last start, should make amends in the Anab E Shahi Plate, the chief event of the Monday’s (July 29) races.

1. KOTHAGUDEM PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 12.45 p.m.: 1. Winning Attitude (3) Afroz Khan 60.5, 2. Classy Dame (8) Md. Ekram Alam 59.5, 3. Indian Temple (5) Surya Prakash 59, 4. N R I Ultrapower (10) Abhay Singh 59, 5. Sucker Punch (6) G. Naresh 57, 6. Master Touch (2) Mohit Singh 54, 7. Exponent (7) R.S. Jodha 53.5, 8. Wandring Warrior (4) Rafique Sk. 51.5, 9. Desert Sultan (1) P. Sai Kumar 50 and 10. Silver Arrow (9) P. Ajeeth Kumar 50.

1. CLASSY DAME, 2. N R I ULTRAPOWER, 3. INDIAN TEMPLE

2. ROYSTON ROCK PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 1.15: 1. Aashritha Pet (6) G. Naresh 56, 2. Country’s Maximus (3) Abhay Singh 56, 3. Flying Fury (8) Md. Ismail 56, 4. Golden Unicorn (13) P. Sai Kumar 56, 5. Leo (10) Mohit Singh 56, 6. Lifes Journey (7) Suraj Narredu 56, 7. Secret Option (11) Shivansh 56, 8. Torchbearer (12) Ashad Asbar 56, 9. Cape May (5) Md. Ekram Alam 54.5, 10. Grey Sky (15) R.S. Jodha 54.5, 11. Lady Jane (2) Akshay Kumar 54.5, 12. Lucky Fiero (4) Rafique Sk. 54.5, 13. Mikimoto (1) Kuldeep Singh (Sr) 54.5, 14. Mountain Touch (14) Neeraj 54.5 and 15. Peppi (9) Surya Prakash 54.5.

1. LADY JANE, 2. LIFES JOURNEY, 3. TORCHBEARER

3. WWW.HYDRACES.COM CUP (Div. II) (1,100m) 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 1.45: 1. Delhi Heights (9) M. Mark 62.5, 2. Minecraft (10) Surya Prakash 62, 3. Gretsy (1) Shivansh 61, 4. Garnet (2) A.A. Vikrant 57.5, 5. Divine Connection (7) Md. Ekram Alam 55.5, 6. First Class (4) Mohit Singh 55.5, 7. Splendour On Grass (6) Santosh Raj 55.5, 8. Lashka (5) Akshay Kumar 54.5, 9. Glorious Power (3) Afroz Khan 53 and 10. Fashion Icon (8) Arjun 50.

1. GRETSY, 2. LASHKA, 3. GLORIOUS POWER

4. FIRECREST PLATE (Div. II) (1,400m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 2.15: 1. Briar Ridge (7) A.A. Vikrant 60, 2. Mark My Day (9) R.S. Jodha 60, 3. Fly Tothe Stars (8) Kuldeep Singh (Sr) 58, 4. Devils Magic (4) Akshay Kumar 57, 5. Barbet (2) Neeraj 56, 6. Brooklyn Beauty (6) G. Naresh 52.5, 7. Only My Way (10) Afroz Khan 52.5, 8. Sopranos (1) Md. Ismail 52.5, 9. Fortunatus (3) Kuldeep Singh (Jr) 52 and 10. Role Model (5) Abhay Singh 51.

1. DEVILS MAGIC, 2. BARBET, 3. FLY TOTHE STARS

5. WWW.HYDRACES.COM CUP (Div. I) (1,100m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 — (Cat. II) — 2.50: 1. Blissful (10) Md. Ekram Alam 62.5, 2. The Thunder (3) Rafique Sk. 62.5, 3. Australia (6) Deepak Singh 61, 4. Midsummer Star (4) P. Sai Kumar 59.5, 5. Clefairy (11) M. Mark 57, 6. Happy Go Lucky (1) Akshay Kumar 56.5, 7. Coming Home (2) Surya Prakash 56, 8. Exclusive Luck (9) Md. Ismail 54.5, 9. Only The Brave (7) Abhay Singh 54, 10. Indian Sniper (8) Mohit Singh 53.5 and 11. Shadow Fax (5) Likith Appu 53.5.

1. COMING HOME, 2. HAPPY GO LUCKY, 3. INDIAN SNIPER

6. FIRECREST PLATE (Div. I) (1,400m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.20: 1. Bangor On Dee (3) M. Mark 60, 2. D Minchu (8) Akshay Kumar 59.5, 3. True Icon (6) Shivansh 59.5, 4. Divine Destiny (9) Ashad Asbar 57, 5. Armstrong (10) Suraj Narredu 56, 6. Top In Class (7) Surya Prakash 54, 7. Wallop And Gallop (2) P. Ajeeth Kumar 53, 8. Just Incredible (1) Rafique Sk. 52, 9. Nucleus (5) Mohit Singh 52 and 10. Power Ranger (4) Md. Ekram Alam 50.5.

1. WALLOP AND GALLOP, 2. D MINCHU, 3. POWER RANGER

7. FALAKNUMA CUP (1,600m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 3.50: 1. Voice Of A Dream (3) Kuldeep Singh (Jr) 60, 2. Carnival Lady (4) Shivansh 59, 3. Park Lane (5) Md. Ismail 59, 4. Exclusive Spark (2) Mohit Singh 58.5, 5. Caraxes (10) Kuldeep Singh (Sr) 58, 6. Sugar (8) B.R. Kumar 58, 7. White Pearl (9) Akshay Kumar 58, 8. Assured Success (7) Surya Prakash 57, 9. London Bell (6) Md. Ekram Alam 53.5 and 10. Planet Super (1) Rafique Sk. 52.5.

1. WHITE PEARL, 2. VOICE OF A DREAM, 3. SUGAR

8. ANAB E SHAHI PLATE (1,400m), 3-y-o and upward, rated 80 and above (Cat. I) — 4.20: 1. Candy Girl (1) Md. Ekram Alam 62, 2. Huntingdon (3) Suraj Narredu 62, 3. Ashwa Morocco (5) Shivansh 61.5, 4. Siddharth (8) Akshay Kumar 60.5, 5. Akido (4) R.S. Jodha 60, 6. Mysterious Angel (11) P. Ajeeth Kumar 60, 7. Malaala (10) Arjun 59, 8. Ashoka (6) Sandesh 56.5, 9. Ramiel (2) Abhay Singh 52.5, 10. Baisa (7) Surya Prakash 50, 11. Ruby Red (9) Neeraj 50.

1. SIDDHARTH, 2. HUNTINGDON, 3. ASHWA MOROCCO

9. KOTHAGUDEM PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 4.50: 1. Pinatubo (10) Surya Prakash 60.5, 2. Crimson Rose (1) Shivansh 60, 3. Silver Lining (6) M. Mark 59.5, 4. Ambitious Star (4) Md. Ekram Alam 59, 5. N R I Fantasy (5) Likith Appu 58.5, 6. Royal Pal (3) R.S. Jodha 55.5, 7. Sadiya (9) Kuldeep Singh (Jr) 53, 8. Inderdhanush (7) Md. Ismail 52, 9. Star Cruise (2) Dharshan Antony 51 and 10. Jet Falcon (8) Abhay Singh 50.

1. CRIMSON ROSE, 2. SADIYA, 3. ROYAL PAL

Day’s Best: SIDDHARTH

Jackpot: (I) 1, 2, 3, 4 & 5, (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Mini Jackpot: (I) 2, 3, 4 & 5. (ii) 6, 7, 8 & 9.

Treble: (I) 1, 2 & 3, (ii) 4, 5 & 6, (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.