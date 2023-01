Shubankar wins the J.B. Mallaradhya Memorial Trophy

January 13, 2023 07:27 pm | Updated 07:27 pm IST - BENGALURU

Mr. Laksh Bhatia’s Shubankar (Akshay Kumar up) won the J.B. Mallaradhya Memorial Trophy, the feature event of the races held here on Friday (Jan 13). The winner is trained by Warren Singh.

The results

1. HOOGHLY PLATE (Div. II): MASTER OF SUCCESS (Sai Kiran) 1, Max Mueller (L.A. Rozario) 2, Estella (Likith Appu) 3 and Altamonte (Vivek) 4. Not run: Regal Force. 1/2, 2-3/4 and Nose. 1m 16.08s. Rs. 33 (w), 12, 25 and 15 (p), SHP: 66, THP: 53, FP: 377, Q: 97, Trinella: 1,011, Exacta: 2,089. Favourite: Master Of Success.

Owner: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: Sharat Kumar.

2. MAHADAYI PLATE (Div. II): SEA BLUSH (Srinath) 1, Stunning Beauty (Sai Kiran) 2, Art Power (Sandesh) 3 and Baroness (Kiran Rai) 4. 2-1/4, 1/2 and 1/2. 1m 27.62s. Rs. 22 (w), 13, 27 and 12 (p), SHP: 94, THP: 52, FP: 213, Q: 310, Trinella: 1,687, Exacta: 5,681. Favourite: Sea Blush.

Owners: Mr. M. Sridhar & Mr. Pradeep Kumar R. Trainer: Warren Singh.

3. MURUDESHWARA PLATE (Div. II): STARS ABOVE (S. John) 1, Oxytocin (Sai Kiran) 2, Double Vision (Salman K) 3 and Princess Jasmine (L.A. Rozario) 4. Not run: Peridot. 2-1/2, 1-1/4 and 1-1/4. 1m 14.77s. Rs. 36 (w), 12, 13 and 45 (p), SHP: 29, THP: 98, FP: 144, Q: 55, Trinella: 1,405, Exacta: 3,936. Favourite: Princess Jasmine.

Owners: Mukteshwar Racing LLP, Mr. Puneet Singh & Mr. Anirudh Chaudhry. Trainer: Arjun Mangalorkar.

4. KALLATHIGIRI FALLS PLATE: BALOR (S. John) 1, Ripple N Storm (Akshay K) 2, Armory (Kiran Rai) 3 and Galloping Ahead (Srinath) 4. 3, 5-1/2 and Lnk. 1m 39.30s. Rs. 33 (w), 13, 14 and 14 (p), SHP: 35, THP: 38, FP: 68, Q: 54, Trinella: 1,046, Exacta: 5,692. Favourite: Ripple N Storm.

Owner: Mr. Gautam Maini. Trainer: Darius Byramji.

5. MURUDESHWARA PLATE (Div. I): ISNT SHE BEAUTIFUL (Sandesh) 1, Archway (Trevor) 2, Lauterbrunnen (Kiran Rai) 3 and Striking Point (Adarsh) 4. Not run: Aguila and Knotty In Blue. 3, 1-3/4 and 2. 1m 13.82s. Rs. 11 (w), 10, 11 and 19 (p), SHP: 15, THP: 33, FP: 14, Q: 13, Trinella: 44, Exacta: 130. Favourite: Isnt She Beautiful.

Owners: Mr. P.J. Vazifdar, Mrs. P.J. Vazifdar, Mr. M. Rishad & Mr. Mukul A. Sonawala and M/s. DT Racing & Breeding LLP. Trainer: S. Padmanabhan.

6. CORDON BLEU TROPHY: GALAHAD (Trevor) 1, Mazal Tov (Srinath) 2, Momentous (Darshan) 3 and Prana (Akshay K) 4. 3, 3/4 and 3/4. 1m 27.11s. Rs. 23 (w), 10, 13 and 58 (p), SHP: 34, THP: 141, FP: 61, Q: 26, Trinella: 1,671, Exacta: 2,688. Favourite: Galahad.

Owners: Sarainaga Racing Pvt Ltd, M/s. DT Racing & Breeding LLP, Mr. Mukul A. Sonawala & Mr. S.R. Sanas and Mr. Inderraj Anand. Trainer: S. Attaollahi.

7. J.B. MALLARADHYA MEMORIAL TROPHY: SHUBANKAR (Akshay K) 1, Etosha (Likith Appu) 2, Ruling Goddess (Trevor) 3 and Four Wheel Drive (Srinath) 4. 2-3/4, 5-1/2 and Nose. 1m 37.51s. Rs. 29 (w), 13, 13 and 11 (p), SHP: 32, THP: 54, FP: 70, Q: 22, Trinella: 247, Exacta: 471. Favourite: Etosha.

Owner: Mr. Laksh Bhatia. Trainer: Warren Singh.

8. MAHADAYI PLATE (Div. I): AUGUSTO (Arshad) 1, Classic Charm (Akshay K) 2, Lycurgus (Sai Kiran) 3 and Super Ruffian (Indrajeet S) 4. 1, 1 and 1-3/4. 1m 27.44s. Rs. 58 (w), 17, 16 and 18 (p), SHP: 44, THP: 62, FP: 259, Q: 85, Trinella: 894, Exacta: 8,694. Favourite: Classic Charm.

Owner: Mr. Maria Prashanth. Trainer: Kishan Thomas.

9. HOOGHLY PLATE (Div. I): AIR DISPLAY (L.A. Rozario) 1, Cash Out (S. John) 2, Chiraag (Tousif) 3 and Spirit Dancer (Darshan) 4. 2-1/4, 3/4 and 3-3/4. 1m 14.98s. Rs. 58 (w), 23, 13 and 24 (p), SHP: 36, THP: 63, FP: 106, Q: 55, Trinella: 578, Exacta: 3,157. Favourite: Cash Out.

Owner and trainer: Mr. S. Inayathulla.

Jackpot: Rs. 5,389 (27 tkts); Runner-up: 430 (145 tkts); Treble (i): 381 (11 tkts); (ii): 46 (159 tkts); (iii): 2,050 (four tkts).