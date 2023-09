Shubankar takes the honours in Dennis & Yvonne Jarvis Memorial Cup

September 14, 2023 06:46 pm | Updated 06:46 pm IST

MYSURU: Mr. Laksh Bhatia’s Shubankar (A. Merchant up) won the Dennis & Yvonne Jarvis Memorial Cup, the main event of the races held here on Thursday (Sept. 14). The winner is trained by Warren Singh.

The results:

1. SQUANDERER PLATE (Div. II): JAGUAR (T. Pavan) 1, Perfect Halo (M. Rajesh K) 2, Star Citizen (Hindu S) 3 and Sky Princess (R. Pradeep) 4. 4-3/4, 1-1/2 and 1-1/2. 1m, 05.78s. ₹102 (w), 23, 12 and 18 (p), SHP: 35, THP: 50, FP: 1,072, Q: 445, Trinella: 11,188, Exacta: 5,472 (carried over). Favourite: Sky Princess. Owner: Mr. G.K. Tharwani. Trainer: G.T. Surender.

2. SQUANDERER PLATE (Div. I): TREASURE CHEST (Inayat) 1, Pette’s Choice (Jagadeesh) 2, Dawn Rising (Rayan) 3 and Air Blast (Tauseef) 4. Not run: Bellissimo. 1-1/2, Nk and 2-1/2. 1m, 06.48s. ₹17 (w), 14, 16 and 21 (p), SHP: 41, THP: 37, FP: 73, Q: 53, Trinella: 424, Exacta: 1,286. Favourite: Treasure Chest. Owner: Mr. H. Thambuswamy. Trainer: S. Dominic.

3. REGENCY GOLD PLATE (Div. II): SHEER BLISS (P. Siddaraju) 1, Star Speck (Koshi K) 2, Avicena (Antony) 3 and Polar Queen (L.A. Rozario) 4. Not run: The Lady Emporio. 1/2, 1/2 and 4-1/2. 1m, 12.52s. ₹20 (w), 11, 16 and 13 (p), SHP: 41, THP: 37, FP: 122, Q: 71, Trinella: 326, Exacta: 874. Favourite: Sheer Bliss. Owners: Mr. S. Raghu, Mr. P. Santhosh & Mr. P. Ramesh Naidu. Trainer: S. Narredu.

4. M.S.SURESH MEMORIAL TROPHY: IRON CLAD (P. Sai K) 1, Guiding Force (A. Baandal) 2, Prime Abbess (G. Vivek) 3 and Mazal Tov (Hindu S) 4. Not run: Analect. 2-1/2, 1-1/4 and 1-3/4. 1m, 23.79s. ₹25 (w), 13, 58 and 24 (p), SHP: 153, THP: 48, FP: 738, Q: 451, Trinella: 4,484, Exacta: 28,158. Favourite: Mazal Tov. Owner: Mr. Sharat Kumar. Trainer: S. Santosh Rao.

5. DENNIS & YVONNE JARVIS MEMORIAL CUP: SHUBANKAR (A. Merchant) 1, Cyrenius (G. Vivek) 2, King Louis (Hindu S) 3 and Achook (S. Saqlain) 4. 1/2, 3-1/4 and 8-3/4. 1m, 35.78s. ₹41 (w), 11, 21 and 12 (p), SHP: 51, THP: 55, FP: 363, Q: 111, Trinella: 511, Exacta: 1,472. Favourite: King Louis. Owner: Mr. Laksh Bhatia. Trainer: Warren Singh.

6. TALAKADU PLATE: DALLAS (Afsar Khan) 1, Break Away (Angad) 2, Natural One (Inayat) 3 and Miraculous Girl (Gautam Raj) 4. Not run: N R I Touch. 3-1/2, Hd and 1-1/2. 1m, 25.21s. ₹90 (w), 31, 17 and 13 (p), SHP: 31, THP: 48, FP: 923, Q: 610, Trinella: 3,596, Exacta: 29,085 (carried over). Favourite: Natural One. Owner: Mr. M.G. Raghu. Trainer: G. Srinivas Babu.

7. REGENCY GOLD PLATE (Div. I): OSIRIS (M. Naveen) 1, Tenali (Kiran Rai) 2, Ooh La La (Md. Aliyar) 3 and Grizzly (G. Vivek) 4. Not run: The Strikingly. Shd, 2-1/4 and 1-3/4. 1m, 12.26s. ₹113 (w), 26, 10 and 16 (p), SHP: 26, THP: 42, FP: 492, Q: 476, Trinella: 1,266, Exacta: 5,318 (carried over). Favourite: Ooh La La. Owners: Mr. M. Lakshminarayana, Mr. M. Venkatarama & Mr. R.N. Vijaya Kumar. Trainer: Sharat Kumar.

Jackpot: ₹24,396 (carried over); runner-up: 10,455 (one tkt.); mini Jackpot: 5,778 (carried over); treble (i): 49 (21 tkts); (ii): 4,488 (carried over).

