Shubankar claims the Deepak Khaitan Memorial Guindy Gold Cup 

Warren Singh’s ward Shubankar (Akshay Kumar up) won the Deepak Khaitan Memorial Guindy Gold Cup (1,600m), the feature event of the races held here on Saturday (Nov. 16).

The winner is owned by Mr. Gamini Jayaratne K.G. Trainer Fahad Khan saddled three winners on the day.

1. INTOTHELIGHT HANDICAP (1,100m): ALEXANDER (L.A. Rozario) 1, Royal Mayfair (Hindu Singh) 2, Angavai (B. Dharshan) 3 and Senora Bianca (C. Umesh) 4. Nk, 2 and 1. 1-13.04s. Rs. 48 (w), 12, 25 and 14 (p), SHP: 42, THP: 53, FP: 537. Q: 208, Tla: 5,529.

Owner: Mr. Suresh K. Trainer: V. Ajith Kumar.

2. FASLIYEV HANDICAP (1,200m): ATREIDES (C. Umesh) 1, Stolen Glance (P. Sai Kumar) 2, War Emblem (Ram Nandan) 3 and Majestic Charmer (P. Vikram) 4. 7-1/2, shd and 3/4. 1m, 21.60s. Rs. 63 (w), 14, 13 and 14 (p), SHP: 37, THP: 32, FP: 252, Q: 56, Tla: 686.

Owners: Mr. Dhruv Kumar Futnani, Mr. Arvinth P & Mr. Gunda Suryanarayana. Trainer: Fahad Khan.

3. BLUE HORIZON HANDICAP ((Div. II), (1,200m): RISE AGAIN (C. Umesh) 1, Kings Return (P. Sai Kumar) 2, Bomber Jet (A.S. Peter) 3 and Mahadevi (Kuldeep Singh) 4. 1-1/4, 1-1/2 and 5-1/2 1m, 20.84s. Rs. 66 (w), 20 16 and 34 (p), SHP: 47, THP: 95, FP: 261, Q: 151, Tla: 5,844.

Owner: Mr. Dhruv Kumar Futnani. Trainer: Fahad Khan.

4. BLUE HORIZON HANDICAP (Div. I), (1,200m): KNOTTY POWER (N. Darshan) 1, Juliet Rose (Farid Ansari) 2, Royal Chivalry (Hindu Singh) 3 and Astapor (P. Vikram) 4. 6, 3/4 and 3-3/4. 1m, 19.67s. Rs. 483 (w), 34, 23 and 20 (p), SHP: 30, THP: 48, FP: 4,297, Q: 734, Tla: 20,125.

Owners: Mr. K. Balamukunda Das, Mr. K. Kamesh & Mr. Srikanth Badruka. Trainer: R. Ramanathan.

5. DEEPAK KHAITAN MEMORIAL GUINDY GOLD CUP (Gr, III), (1,600m): SHUBANKAR (Akshay Kumar) 1, Iron Clad (I. Chisty) 2, Shamrock (Suraj Narredu) 3 and Siege Courageous (P. Trevor) 4. Shd, 1 and lnk. 1, 47.95. Rs. 65 (w), 20, 25 and 12 (p), SHP: 65, THP: 56, FP: 1,168, Q: 775, Tla: 4,250.

Owner: Mr. Gamini Jayaratne K.G. Trainer: Warren Singh.

6. ADJUDICATE TROPHY (1,400m): KING’S BATTALION (P. Trevor) 1, Rubirosa (R. Gochhi) 2, Hurricane Bay (Akshay Kumar) 3 and Diamond And Pearls (Shah Alam) 4. 1-1/2, 1 and 1. 1m, 36.18s. Rs. 38 (w), 18, 19 and 11 (p), SHP: 48, THP: 48, FP: 501, Q: 216, Tla: 1,718.

Owner: Mrs. Kokila E. Trainer: Fahad Khan.

7. BAAEED HANDICAP (Div. I), (1,400m): BRILLIANT LADY (Yash Narredu) 1, Sierra Dela Plata (R. Gochhi) 2, Swarga (Kuldeep Singh) 3 and Prince Purple (Shah Alam) 4. 5, 7-1/4 and nose. 1m, 35.63s. Rs. 29 (w), 15, 11 and 13 (p), SHP: 35, THP: 50, FP: 102, Q: 40, Tla: 193.

Owners: Mr. Teja Gollapudi, Mr. Hatim A Lakdawala, Mr. Aditya Prakash Apte & Mr. Deepesh Narredu. Trainer: D. Narredu.

8. BAAEED HANDICAP (Div. II), (1,400m): BLUEMED ( P. Sai Kumar) 1, Pluto (Yash Narredu) 2, Golden Legend (C. Umesh) 3 and Sweet Fragrance (M. Bhaskar) 4. Hd, 3-1/4 and 1-1/4. 1m, 36.83. Rs.51 (w), 14, 11 and 10 (p), SHP: 55, THP: 44, FP: 216, Q: 31, Tla: 329.

Owner: Dr. Ganesan Subramanian. Trainer: Sebastian.

Jkt: Rs. 3,80,935 (c/o), Runner-up: 27,210 (6 tkts), Mini Jkt: 7,486 (10 tkts), Tr (i): 16,904 (2 tkts), Tr (ii): 546 (97 tkts).