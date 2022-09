Show Me Your Walk for feature event

September 17, 2022 00:30 IST

Trainer R.H. Sequeira’s Show Me Your Walk, who ran third in her last start, should make amends in the A. Krishnaswamy Memorial Cup, the feature event of Saturday’s (Sept. 17) races.

1. NAGARKURNOOL PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 1.30 p.m.: 1. Prime Gardenia (9) G. Naresh 60, 2. Arabian Queen (5) Suraj Narredu 57.5, 3. N R I Blue (4) B.R. Kumar 53, 4. Siri (7) Md. Ismail 53, 5. Gurbaaz (6) Akshay Kumar 52.5, 6. Exponent (1) Nakhat Singh 51, 7. Glimmer Of Hope (2) Gaurav Singh 51, 8. Lady Danger (8) B. Nikhil 51, 9. Euphoria (3) D.S. Deora 50.5 and 10. Sweet Melody (10) Surya Prakash 50.5.

1. ARABIAN QUEEN, 2. GURBAAZ, 3. N R I BLUE

2. SANDOWN PARK PLATE (Div. I) (1,100m), rated 40 to 65 (Cat. II), 2.15: 1. Kingston (11) R.S. Jodha 62, 2. Amyra (6) B.R. Kumar 59.5, 3. DRD (4) Ajeeth Kumar 59.5, 4. Maximum Glamour (10) Deepak Singh 59.5, 5. Rising Queen (8) Md. Ismail 57, 6. Indie (1) Afroz Khan 55, 7. Pacific Command (7) Akshay Kumar 54, 8. General Atlantic (9) B. Nikhil 53.5, 9. Costello (5) Rafique Sk. 53, 10. Hashtag (3) Gaurav Singh 52.5 and 11. Vision Of Rose (2) Santosh Raj 50.

1. PACIFIC COMMAND, 2. KINGSTON, 3. AMYRA

3. SANDOWN PARK PLATE (Div. II) (1,100m), rated 40 to 65 (Cat. II), 2.45: 1. By The Bay (1) Kiran Naidu 61.5, 2. Able Love (10) Akshay Kumar 59, 3. Blissful (2) R.S. Jodha 58, 4. Hard To Toss (3) Suraj Narredu 56, 5. Exotic Dancer (8) A.A. Vikrant 55.5, 6. City Of Bliss (9) B.R. Kumar 54.5, 7. Bellagio (7) Afroz Khan 54, 8. Morior Invictus (5) Ajeeth Kumar 54, 9. Different (4) Khurshad Alam 53 and 10. Thunder Road (6) B. Nikhil 50.

1. HARD TO TOSS, 2. ABLE LOVE, 3. BLISSFUL

4. NELSTON PLATE (2,000m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. Grand Duke (5) R.S. Jodha 60, 2. Philanthropist (3) Suraj Narredu 57.5, 3. Advance Guard (2) Ajeeth Kumar 57, 4. Yesterday (6) Surya Prakash 56, 5. Team Player (1) Nakhat Singh 53, 6. Turgut (7) Rafique Sk. 52.5 and 7. Call Of The Blue (4) Gaurav Singh 50.5.

1. PHILANTHROPIST, 2. YESTERDAY, 3. TEAM PLAYER

5. A. KRISHNASWAMY MEMORIAL CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.45: 1. City Of Blessing (9) Suraj Narredu 60, 2. Show Me Your Walk (7) Akshay Kumar 56, 3. Gregor Clegane (8) Aneel 54.5, 4. Mysterious Angel (10) Ajeeth Kumar 54.5, 5. The Image (1) Ashad Asbar 53.5, 6. Char Ek Char (6) Md. Ismail 53, 7. Malaala (12) Kiran Naidu 53, 8. Miss Little Angel (2) Santosh Raj 52.5, 9. Limoncello (4) P. Vikram 52, 10. Bangor On Dee (3) Afroz Khan 51, 11. Miss Marvellous (11) B. Nikhil 51 and 12. Shazam (5) D.S. Deora 50.5.

1. SHOW ME YOUR WALK, 2. CITY OF BLESSING, 3. THE IMAGE

6. TWIN CITIES PLATE (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 4.15: 1. Divine Destiny (10) Ajeeth Kumar 56, 2. Golden Inzio (12) Kuldeep Singh 56, 3. Jack Daniel (4) Nakhat Singh 56, 4. My Grandeur (11) G. Naresh 56, 5. My Way Or Highway (3) Mohit Singh 56, 6. Path Of Peace (16) Surya Prakash 56, 7. Romero (2) Suraj Narredu 56, 8. Alpine Girl (8) Kiran Naidu 54.5, 9. Black Opal (7) A.A. Vikrant 54.5, 10. Ella Eldingar (6) Aneel 54.5, 11. Force (9) P. Sai Kumar 54.5, 12. God Is Kind (14) B. Nikhil 54.5, 13. Purple Rock (15) D.S. Deora 54.5, 14. Raniji (1) B.R. Kumar 54.5, 15. Saint Emilion (13) Gaurav Singh 54.5 and 16. Virangna (5) Akshay Kumar 54.5.

1. ALPINE GIRL, 2. ROMERO, 3. JACK DANIEL

Day’s Best: ARABIAN QUEEN

Jackpot: 2, 3, 4, 5 & 6.

Mini Jackpot: 3, 4, 5 & 6.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 4, 5 & 6.

Tanala: All races.