Shesmyscript claims Speaker’s Trophy

Shesmyscript (Trevor up) won the Speaker’s Trophy, the feature event of the races held here on Saturday (June 1). The winner is owned by Mr. R. Shiva Shankar & Mr. G. Surendranath and trained by Irfan Ghatala.

The results

1. MAMMA’S MINK PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over: Tio Rico (Trevor) 1, Ido What I Do (Dhebe) 2, Mayurana (Irvan) 3 and Look Out (Zervan) 4. 1-1/2, 1-1/2 and Nk. 1m 13.76s. ₹18 (w), 13, 10 and 101 (p), SHP: 28, THP: 166, FP: 35, Q: 17, Trinella: 1,564 and 778, Exacta: 6,463 and 1,385. Favourite: Tio Rico. Owners: Mr. K. Harish Nayak, Mr. Pradeep Lala, Mr. Pratap Madhukar Kamath & Mr. H.J. Balram. Trainer: Neil Darashah.

2. MAMMA’S MINK PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over: Star Man (Shobhan) 1, Sahara (R. Marshall) 2, Amber Crown (Darshan) 3 and Aine (A.S. Peter) 4. 1/2, 3-1/2 and 3-3/4. 1m 13.17s. ₹107 (w), 25, 10 and 36 (p), SHP: 37, THP: 80, FP: 344, Q: 88, Trinella: 2,066 and 1,096, Exacta: 94,520 (carried over) and 40,508. Favourite: Sahara. Owner: Mr. T.C.V. Ramani. Trainer: G. Nityanand.

3. BEAUTIFUL BABE PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): Lightning Bolt (Akshay K) 1, Unstoppable (Kiran Naidu) 2, Ice Floe (Neeraj) 3 and Sea Of Cortez (Trevor) 4. Not run: Strategist. 2-1/2, 2-1/2 and 1. 1m 13.77s. ₹16 (w), 10, 34 and 16 (p), SHP: 143, THP: 29, FP: 293, Q: 263, Trinella: 1,076 and 450, Exacta: 1,744 and 630. Favourite: Lightning Bolt. Owners: Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep by. Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Simone Poonawalla Pandole, Vijay Racing & Farms Pvt Ltd rep by. M/s. Vijay Kumar Gupta & Susheel Kumar Gupta & Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: Deshmukh.

4. V.T. VELU MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 45 to 65: Areca Legend (Suraj) 1, Sitara (P.S. Chouhan) 2, Super Success (Ajay K) 3 and Teodoro (S. Shareef) 4. 4, 2-1/4 and 2. 1m 11.77s. ₹18 (w), 10, 12 and 31 (p), SHP: 26, THP: 43, FP: 37, Q: 17, Trinella: 240 and 156, Exacta: 783 and 220. Favourite: Areca Legend. Owners: Mr. Ronak J. Kimmane & Mr. Jairam G. Kimmane. Trainer: Prasanna Kumar.

5. SPEAKER’S TROPHY (1,400m), rated 60 & above: Shesmyscript (Trevor) 1, Sakura (Akshay K) 2, Rafa (A. Imran) 3 and Dr. Logan (Neeraj) 4. 1, 2-3/4 and Nose. 1m 26.37s. ₹17 (w), 10, 14 and 25 (p), SHP: 30, THP: 43, FP: 37, Q: 37, Trinella: 385 and 236, Exacta: 1,818 and 987. Favourite: Shesmyscript. Owners: Mr. R. Shiva Shankar & Mr. G. Surendranath. Trainer: Irfan Ghatala.

6. BEAUTIFUL BABE PLATE (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms): Storm Breaker (Yash) 1, Harbour Sunrise (Trevor) 2, Yours Forever (P.S. Chouhan) 3 and Kionia (C. Umesh) 4. 4, 3-1/4 and 2. 1m 13.03s. ₹19 (w), 13, 17 and 16 (p), SHP: 36, THP: 39, FP: 62, Q: 59, Trinella: 199 and 92, Exacta: 1,018 and 778. Favourite: Storm Breaker. Owners: Mrs. B.E. Saldanha, Mr. Mark Saldanha, Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd rep by. Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Simone Poonawalla Pandole, Byramjee Jeejeebhoy Pvt Ltd rep by. Mr. Byram N. Jeejeebhoy. Trainer: M. Narredu.

Jackpot: ₹2,010 (241 tkts); Runner-up: 322 (645 tkts); Treble (i): 461 (19 tkts); (ii): 157 (230 tkts).