Sheer Rocks wins Sans Craintes Stud Farm Million 

December 31, 2022 06:28 pm | Updated 06:28 pm IST - CHENNAI:

Sheer Rocks (P. Sai Kumar up) won the Sans Craintes Stud Farm Million (1,200m), the chief event of the races held here on Saturday (Dec. 31). The winner is owned by Mr. K. Kaliyaperumal and trained by Sebastian.

1. WASSL REEF HANDICAP: ICY RIVER (S.A. Amit) 1, Haran (P. Sai Kumar) 2, Reign Of Terror (B. Dharshan) 3 and Abilitare (M.S. Deora) 4. Lnk, 3/4 and 3. 1m, 28.41s. ₹27 (w), 10, 18 and 13 (p), SHP: 88, FP: 205, Q: 72, Tla: 852. Owners: Mr. S.T. Shiva Prasad& Mr. M.P. Biddappa. Trainer: Uthaiah.

2. LYRICAL BID HANDICAP: TERMINATOR (P. Sai Kumar) 1, Lebua (Farid Ansari) 2, Chaposa Springs (Farhan Alam) 3 and Laudree (M.S. Deora) 4. Not run: Glorious Victory. 1-1/2, 1-1/4 and hd. 1m,13.49s. ₹129 (w), 40, 14 and 38 (p), SHP: 60, FP: 175, Q: 125, Tla: 15,662. Owners: Mr. Daulat Chhabria & M/s. Manjri Horse Breeders Farm. Trainer: D. Narredu.

3. POLAR FALCON HANDICAP: PIRATE’S LOVE (Angad) 1, Illustrious Ruler (Farid Ansari) 2, Lordship (Gaurav Singh) 3 and Striking Distance (A.M. Alam) not run: Magical Wish. 2-1/4, 1-1/4 and shd. 1m, 12.64s. ₹34 (w), 14, 16 and 19 (p), SHP: 33, FP: 120, Q: 37, Tla: 306. Owner: Mr. Tatineni Prasad Rao. Trainer: Vishesh.

4. SANS CRAINTES STUD FARM MILLION: SHEER ROCKS (P. Sai Kumar) 1, Royal Icon (Gaurav Singh) 2, Bertha (Yash Narredu) 3 and Dame Fonteyn (Hindu Singh) 4. Not run: Celeste. 3-1/4, 2-1/4 and 4-1/4. 1m, 12.31s. ₹44 (w), 33, 22 and 28 (p), SHP: FP: 165, Q: 76, Tla: 241. Owner: Mr. K. Kaliyaperumal. Trainer: Sebastian.

5. RIGHT AHEAD HANDICAP:DANCING GRACE (Yash Narredu) 1, Kings Walk (Gaurav Singh) 2, Lady Luck (S.A. Amit) 3 and Vulcanic (S. Kamble) 4. 4-1/4, 1 and nk. 1m, 52.99s. ₹57 (w), 23, 36 and 16 (p), SHP: 49, FP: 216, Q: 77, Tla: 1,045. Owner: Mr. K. Muthuvellayan. Trainer: Sebastian.

6. AJAAD HANDICAP:CELERITA (Angad) 1, Gold Kite (M.S. Deora) 2, Ginsburg (Dashrath Singh) 3 and Wisaka (P. Sai Kumar) 4. 3/4, nk and 3/4. 59.94s. ₹43 (w), 16, 10 and 30 (p), SHP: 36, FP: 411, Q: 99, Tla: 3,232. Owner: Mr. Tatineni Prasad Rao. Trainer: Vishesh.

Jackpot: ₹45,212 (carried over), Runner-up: 19,376 (one tkt.), Mini Jkt: 20,871 (carried over), Treble (i): 2,265 (7 tkts.), (ii): 3,956 (8 tkts.).