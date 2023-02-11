ADVERTISEMENT

Sheer Elegance and Gods Plan please

February 11, 2023 06:32 pm | Updated 06:32 pm IST - CHENNAI

Racing Correspondent

Sheer Elegance and Gods Plan impressed when the horses were exercised here on Saturday morning.

Outer sand: 600m: A 3-y-o (Total Gallery - Megara) (rb) 46.5. Divine Dawn (rb) 46. Easy.

800m: Santamarina Star (rb) 1-1, 600/46. Easy.

Sign up for newsletters, unlock features and do more on The Hindu
LOG IN
Support our reporting.
SUBSCRIBE NOW

1000m: Sheer Elegance (rb) 1-10.5, 800/57, 600/44. Moved well. Ankara (rb) 1-18, 800/1-3, 600/48. Easy. Undeniable (S.A. Amit) 1-12.5, 800/58, 600/44. Handy. Lebua (rb) 1-16, 800/59, 600/44.5. In good condition. Ruling Star (S. Imran), Storm Breaker ( rb) 1-17, 800/1-1.5, 600/46.5. They moved freely. Made In Heaven (rb) 1-15, 800/59, 600/45. Shaped well.

Inner sand: 600m: Sunny Isles (rb) 41. Extended. Timeless Romance (Farid Ansari) 41.5. In great heart. Vayu (S. Imran) 47.5.

800m: Zucardi (rb), Zaneta (rb) 58.5, 600/43.5. Former finished a length in front. Priceless Ruler (Farid Ansari) 58, 600/42. Extended. Gods Plan (rb) 55.5, 600/39.5. Impressed. Mary’s Boy Child (rb) 1-2.5, 600/47. Easy. Bohemian Star (rb) 58.5, 600/43.5. Handy. Something Royal (Yash Narredu) 47. Moved freely. Gingersnap (Farhan Alam) 59, 600/43.5. In fine shape. Conscious Keeper (S.A. Amit) 56.5, 600/41.5. Worked well.

1000m: Yellow Sapphire (Inayat), Western Girl (rb) 1-17.5, 800/1-1.5, 600/46. They finished level. One Lucky Dane - Capriani) (rb), Cherokee Run (rb) 1-16, 800/1-0, 600/45. They moved together. Admiral Shaw (A.M. Alam) 1-18, 800/1-3, 600/48. Supreme Grandeur (rb), Royal Mayfair (rb) 1-18, 800/1-3, 600/48. Lebua (rb) 1-16, 800/59, 600/44.5. Unextended.

Gate practice (inner sand): 1000m: Windsor Walk (rb), Anzio (rb), Rinello (S. Kabdhar) 1-7.79. They took a level jump. Rubert (Inayat), Emperor Ashoka (A.M. Alam), Emperor Charmavat (A.M. Tograllu) 1-6.14. They jumped out well. Gold Fame (rb) Neziah (rb), Lord Moi (Farhan Alam) 1-9.15. They jumped out smartly. Wood Art (rb), Autumn Light (rb) 1-20.63. They were eased up after the jump. Nashvegas (S. Kamble), Kanya Rashi (P.S. Kaviraj) 1-10.29. They jumped out well. Knotty Wonder (rb), Nagada (S.A. Amit) 1-9.87. A good jump. Prince Purple (rb), Augusta (S. Kabdhar), Royal Symbol (rb) 1-5.89. The trio jumped out well. A 3-y-o (Tale of a Champion - Mountain Stream) 1-14.21. Lady Royal (A.M. Alam), Royal Falcon (rb), Authentic Bell (Inayat) 1-7.23. First two named jumped out well.

ADVERTISEMENT

Related Topics

horse racing

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month
unlock them all
SUBSCRIBE NOW
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
You have exhausted your free article limit.
Please support quality journalism.
SUBSCRIBE NOW
or read this article by Downloading The Hindu News app
If you're already a subscriber
The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.
Support our reporting.
SUBSCRIBE NOW
This is your last free article.
to read unlimited content from The Hindu
SUBSCRIBE NOW
Get The Hindu News App on
Get The Hindu News App on

ADVERTISEMENT

To enjoy additional benefits

Make most of your subscription

Crossword+

CONNECT WITH US