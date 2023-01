She Can lives up to her name in the feature event

January 09, 2023 07:23 pm | Updated 07:23 pm IST - Hyderabad:

Trainer R.H. Sequeira’s She Can ridden by Akshay Kumar won the Byerly Turk Million (Gr. 3), the feature event of Monday’s (Jan. 9) races. The winner is owned by Mr. Chitturi Krishna Kannaiah, Mr. Soma Raju Adipudi, Mr. Sureshbabu Daggubati & Mr. Venkatesh Daggubati.

1. DECCAN PRINCE PLATE (Div. III): BELLAQUE (Suraj Narredu) 1, Fresh Hope (Ajay Kumar) 2, Happy Go Lucky (Kuldeep S) 3 and Lightning Fairy (G. Naresh) 4. Not run: High Reward. 2-1/2, 2-3/4 and 1/2. 1m, 13. 81s. ₹13 (w), 10, 13 and 12 (p). SHP: 39, THP: 38, SHW: 12 and 23, FP: 44, Q: 34, Tanala: 62. Favourite: Bellaque. Owners: Mr. Sudarshan Singh Rathore Kanwar & Mr. Rishiraj Singh Rathore. Trainer: D. Netto.

2. AGOSTINI PLATE: PLANET ROYALE (Suraj Narredu) 1, Queen Empress (Akshay Kumar) 2, Fly Me (Md. Ismail) 3 and Reigning Beauty (Afroz Khan) 4. 4-1/2, Shd and Nose. 1m, 13.11s. ₹15 (w), 10, 15 and 33 (p). SHP: 35, THP: 67, SHW: 10 and 15, FP: 44, Q: 28, Tanala: 396. Favourite: Planet Royale. Owner: Mr. T. Amarender Reddy. Trainer: S. Sreekant.

3. DECCAN PRINCE PLATE (Div. II): STAY SMART (Gaurav Singh) 1, Baisa (Kiran Naidu) 2, Deccan Ranger (Santosh Raj) 3 and Blast In Class (Ajay Kumar) 4. 1-1/4, 2 and 2. 1m, 13.53s. ₹88 (w), 22, 10 and 19 (p). SHP: 32, THP: 45, SHW: 22 and 13, FP: 274, Q: 79, Tanala: 1,065. Favourite: Baisa. Owner: Kunwar Digvijay Singh Shekhawat. Trainer: N. Ravinder Singh.

4. DECCAN PRINCE PLATE (Div. I): N R I FANTASY (Ashad Asbar) 1, Sopranos (Akshay Kumar) 2, Delhi Heights (Surya Prakash) 3 and Explosive (P. Ajeeth Kumar) 4. Nk, 3 and 1-1/4. 1m, 13.34s. ₹16 (w), 10, 12 and 59, SHP: 26, THP: 135, SHW: 12 and 17, FP: 30, Q: 20, Tanala: 558. Favourite: N R I Fantasy. Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer: G. Shashikanth.

5. G. VASUDEVA REDDY MEMORIAL CUP : THANKS (Kuldeep S) 1, La Mirage (Suraj Narredu) 2, Candy Girl (Gaurav Singh) 3 and True Icon (B. Nikhil) 4. 3/4,1-1/2 and Nk. 1m, 25.48s. ₹31 (w), 14, 11 and 17 (p). SHP: 39, THP: 43, SHW: 18 and 15, FP: 117, Q: 48, Tanala: 602. Favourite: La Mirage. Owner: Mrs. Lingala Aarti Reddy. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

6. BYERLY TURK MILLION: SHE CAN (Akshay Kumar) 1, Proud Mary (Suraj Narredu) 2, Bash On Regardless (P. Ajeeth Kumar) 3 and Sangreal (P. Trevor) 4. 2-1/2, 4-1/2 and 4. 1m, 12.39s. ₹13 (w), 10 and 11 (p). SHP: 19, THP: 51, SHW: 10 and 23, FP: 19, Q: 16, Tanala: 187. Favourite: She Can. Owners: Mr. Chitturi Krishna Kannaiah, Mr. Soma Raju Adipudi, Mr. Sureshbabu Daggubati & Mr. Venkatesh Daggubati. Trainer: R.H. Sequeira.

7. KASU BRAHMANANDA REDDY MEMORIAL CUP: BLACK ONYX (Akshay Kumar) 1, Ballerina (P. Trevor) 2, Trump Star (Santosh Raj) 3 and Ayr (Afroz Khan) 4. 2, 1/2 and 3/4. 1m, 11.38s. ₹25 (w), 12, 10 and 59 (p). SHP: 27, THP: 189, SHW: 13 and 15, FP: 46, Q: 21, Tanala: 894. Favourite: Ballerina. Owner: Mr. Rajeev Sharma. Trainer: Magan Singh.

8. MOMENT OF GLORY PLATE: INSIDE STORY (R.S. Jodha) 1, Good Tidings (Santosh Raj) 2, Canterbury (Md. Ekram Alam) 3 and Space Time (Aneel) 4. 1-1/4, 3-1/4 and 1-1/4. 1m, 13.77s. ₹25 (w), 10, 14 and 14 (p). SHP: 36, THP: 54, SHW: 26 and 32, FP: 108, Q: 61, Tanala: 240. Favourite: Inside Story. Owner: Mr. Alagappa Murugappan. Trainer: K. Satheesh.

Jackpot: 70%: ₹1,640 (250 tkts.) & 30%: 148 (1,180 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 4,087 (35 tkts.), (ii) 1,907 (141 tkts.).

Treble: (i) 264 (174 tkts.), (ii) 1,416 (17 tkts.), (iii) 212 (418 tkts.).