She Can claims first division of T. Chandrasekhar Reddy Memorial Cup

February 26, 2024 07:24 pm | Updated 07:25 pm IST - Hyderabad:

Trainer R.H. Sequeira’s filly She Can, ridden by Hindu Singh, won the T. Chandrasekhar Reddy Memorial Cup (Div. I), the chief event of the penultimate day’s races held here on Monday (Feb. 26). The winner is owned by Mr. Chitturi Krishna Kanaiah, Mr. Soma Raju Adipudi, Mr. Sureshbabu Daggubati & Mr. Venkatesh Daggubati.

Leading owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust rep. by Mr. A.C. Muthiah with leading stakesmoney of ₹99,95,116.82.

Leading trainer: Leo D’ Silva (27 winners).

Leading jockey: P. Sai Kumar (18 winners).

Leading apprentice jockey: Md. Ekram Alam (17 winners).

Champion horse: Champions Way and Livermore (15 points each).

Horse of the season: Mireya (four wins races out of four starts).

1. TIME AND PLACE PLATE (Div. II): CHERISH THE LADY (P. Sai Kumar) 1, Lady Jane (Nakhat Singh) 2, Peppi (Ashad Asbar) 3 and Ariette (Neeraj) 4. Neck, 1/2 and 5-1/4. 1m, 14.37s. ₹42 (w), 13, 10 and 21 (p). SHP: 29, THP: 34, SHW: 12 and 12, FP: 130, Q: 57, Tanala: 435. Favourite: Lady Jane. Owners: Mr. Teja Gollapudi, Mr. Bollineni Krishnaiah, Mr. Seshadri Reddy Pochana, Mr. Satish Kumar Reddy Poondla, Mr. Giri Prathamesh Mahadev & Mr. Ashok Ranpise. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

2. REPUBLIC PLATE (Div. II): NKALANZINZI (Ajay Kumar) 1, Muaser (Nakhat Singh) 2, Desert Sultan (A.A. Vikrant) 3 and Special Effort (Kiran Naidu) 4. 1/2, 2 and 3/4. 1m, 28.76s. ₹26 (w), 13, 20 and 11 (p). SHP: 66, THP: 35, SHW: 10 and 55, FP: 202, Q: 87, Tanala: 545. Favourite: Nkalanzinzi. Owner: Mr. N.V. Rohin Kumar. Trainer: S. Sreekant.

3. T. CHANDRASEKHAR REDDY MEMORIAL CUP (Div. II): BEST BUDDY (Md. Ekram Alam) 1, Kenaf (Afroz Khan) 2, Brilliant Star (P. Sai Kumar) 3 and Kingston (R.S. Jodha) 4. Head, Neck and 2. 1m, 11.79s. ₹28 (w), 11, 18 and 11 (p). SHP: 88, THP: 44, SHW: 20 and 37, FP: 252, Q: 219, Tanala: 768. Favourite: Brilliant Star. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

4. HERITAGE PLATE (Div. II): SAMRAT (Mohit Singh) 1, Classy Dame (Md. Ekram Alam) 2, Deccan Ranger (Afroz Khan) 3 and Club Queen (Nakhat Singh) 4. 2-1/4, Neck and Head. 1m, 13.17s. ₹18 (w), 16, 37 and 24 (p). SHP: 77, THP: 51, SHW: 13 and 59, FP: 170, Q: 141, Tanala: 2,346. Favourite: Samrat. Owner: Mr. Praveen Kumar Katakam. Trainer: Jasbir Singh.

5. HERITAGE PLATE (Div. I): FINAL JUDGEMENT (A. Ashad Asbar) 1, Lights On (Nakhat Singh) 2, Ambitious Star (Md. Ekram Alam) 3 and D Battle (Ajay Kumar) 4. Not run: Cape Bonita. 1, 4-1/4 and Neck. 1m, 12.96s. ₹19 (w), 14, 31 and 16 (p). SHP: 121, THP: 47, SHW: 17 and 75, FP: 228, Q: 134, Tanala: 1,171. Favourite: Final Judgment. Owner: Mr. C. Aryama Sundaram. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

Note: Battle On (Santosh Raj up) stumbled near the bend and dropped the rider while Thunder Knight (P. Sai Kumar astride) shifted out alarmingly near 500m and dislodged his rider. Both the jockeys escaped unhurt.

6. MIR FAZILATH HUSSAIN MEMORIAL CUP: MAGNUM (Afroz Khan) 1, Maverick (Kuldeep Singh (Sr) ) 2, Fly Tothe Stars (Md. Ismail) 3 and Toffee (Md. Ekram Alam) 4. 2, Nose and 2-3/4. 1m, 24.79s. ₹336 (w), 83, 19 and 45 (p). SHP: 49, THP: 111, SHW: 152 and 47, FP: 3,917, Q: 952, Tanala: 1,03, 430. Favourite: Reining Beauty. Owner: Mr. Syed Mohiuddin Mufeed. Trainer: S. Sreekant.

7. T. CHANDRASEKHAR REDDY MEMORIAL CUP (Div. I): SHE CAN (Hindu Singh) 1, Miss Little Angel (Ajay Kumar) 2, Mysterious Angel (Kuldeep Singh (Jr) ) 3 and Beauty Blaze (P. Sai Kumar) 4. 2-1/2, Shd and 1/2. 1m, 11.86s. ₹66, 13, 14 and 11 (p). SHP: 49, THP: 41, SHW: 41 and 20, FP: 436, Q: 289, Tanala: 1,956. Favourite: Mysterious Angel. Owners: Mr. Chitturi Krishna Kannaiah, Mr. Soma Raju Adipudi, Mr. Sureshbabu Daggubati & Mr. Venkatesh Daggubati. Trainer: R.H. Sequeira.

8. POCHARAM PLATE: HIGH COMMAND (A. Ashad Asbar) 1, Great Guns (P. Sai Kumar) 2, Enabling (Neeraj) 3 and Shadow Of The Moon (S. Saqlain) 4. 1-1/4, 2-1/2 and Neck. 1m, 51.88s. ₹33 (w), 15, 22 and 15 (p). SHP: 46, THP: 53, SHW: 27 and 22, FP: 199, Q: 129, Tanala: 685. Favourite: Shadow Of The Moon. Owner: Col. S.B. Nair. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

9. REPUBLIC PLATE (Div. I): NOBLE HEART (A.A. Vikrant) 1, Soorya Vahan (Surya Prakash) 2, My Way Or Highway (Mohit Singh) 3 and Chica Bonita (Kuldeep Singh (Jr) ) 4. 1/2, 1/2 and 1. 1m, 25.98s. ₹33 (w), 16, 19 and 26 (p). SHP: 93, THP: 57, SHW: 24 and 24, FP: 422, Q: 181, Tanala: 2,969. Favourite: Noble Heart. Owner: Mr. N.V. Rohin Kumar. Trainer: D. Netto.

Jackpot: (i) 70%: ₹1,869 (54 tkts.) & 30%: 420 (103 tkts.); (ii) 70%: 1,57, 904 (4 tkts.) & 30%: 10,411 (26 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 35,457 (6 tkts.), (ii) 68,173 (c/o).

Treble: (i) 209 (144 tkts.), (ii) 1,790 (12 tkts.), (iii) 1,531 (62 tkts.).