Shamrock well-prepped to deliver again in the Governor’s Cup 

October 20, 2023 12:30 am | Updated October 19, 2023 06:52 pm IST - MYSURU:

Shamrock, who is in fine nick, may score an encore in the Governor’s Cup (2,000m), the chief event of the races to be held here on Friday (Oct 20). False rails (width about 7m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. SPECTACULAR QUEST PLATE (1,600m), rated 40 to 65, 2-00 p.m.: 1. Gemini (5) A. Baandal 62, 2. Bruce Almighty (2) Srinath 60, 3. D Gold Star (4) S. Qureshi 58, 4. Fearless Joey (1) Suraj 55.5, 5. Irish Rockstar (6) S. Saqlain 51 and 6. Armory (3) Angad 50.5.

1. FEARLESS JOEY, 2. ARMORY

2. YADAVAGIRI PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 2-30: 1. Against All Odds (8) A.K. Aniket 62.5, 2. The Atlantus (9) Afsar Khan 61, 3. White Lies (6) Koshi K 60, 4. Mountain Trail (10) Brijesh K 59.5, 5. Squanto (7) Angad 59.5, 6. Royal Title (1) Darshan 59, 7. Gods Power (5) Ram Nandan 58.5, 8. Desert Romance (2) Kiran Rai 57.5, 9. Unity (3) M. Naveen 57.5 and 10. Airvelocity (4) G. Vivek 51.5.

1. SQUANTO, 2. GODS POWER, 3. UNITY

3. SUNDERBANS PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 3-00: 1. Kalashnikov (4) Prabhu K 60, 2. Myraa’s Prince (9) Inayat 60, 3. Born King (12) M. Chandrashekar 59.5, 4. D Don King (5) Jagadeesh 59, 5. The Grey Geranium (1) M. Naveen 59, 6. Burst Of Blaze (6) B. Nayak 58.5, 7. Golden Bird (2) Abhishek Mhatre 58.5, 8. Sky Storm (7) Kiran Rai 58.5, 9. Stinger Javelin (3) B. Dharshan 58.5, 10. Crimson Star (11) Vivek 58, 11. Jersey Legend (10) S. Shareef 58 and 12. Chiraag (8) T. Pavan 57.5.

1. THE GREY GERANIUM, 2. JERSEY LEGEND, 3. CHIRAAG

4. A.R. SUBRAMANYA RAJ URS MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 60 & above, 3-30: 1. Aldgate (5) S. John 61, 2. Contributor (9) Madhu Sudhan 58.5, 3. Eternal Princess (3) P. Siddaraju 58.5, 4. Gold Kite (4) A.K. Aniket 58, 5. Michigan Melody (1) Prabhu K 58, 6. Blue Origin (7) S. Brahmmesh 56.5, 7. Viva La Vida (11) A. Merchant 56, 8. Kingofthejungle (8) Angad 55, 9. Knight In Hooves (6) Vinod Shinde 55, 10. Perfect Perfecto (10) S. Shareef 55 and 11. Kensington Court (2) M. Rajesh K 52.

1. ALDGATE, 2. KNIGHT IN HOOVES, 3. ETERNAL PRINCESS

5. GOVERNOR’S CUP (2,000m), 4-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. Shamrock (4) Suraj 60, 2. Cavarozzi (3) Shreyas S 57, 3. Jewel Thief (5)Angad 57, 4. Kushaq (1) Srinath 57 and 5. Shubankar (2) A. Merchant 57.

1. SHAMROCK, 2. KUSHAQ

6. HASTHINAPURA PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 4-30: 1. Trust Bond (7) G. Umesh 62.5, 2. Sound Of Canon’s (8) A. Merchant 60.5, 3. Elusive Girl (3) Koshi K 59.5, 4. Mark One (1) Ram Nandan 58, 5. Gintoki (4) Shreyas S 52.5, 6. Infiniteposibility (5) M. Rajesh K 52.5, 7. Guiding Force (2) A. Baandal 52 and 8. Twilight Fame (6) Angad 50.

1. TWILIGHT FAME, 2. GINTOKI, 3. SOUND OF CANON’S

7. SUNDERBANS PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Seoul (11) A. Baandal 61, 2. Meraki (9) Koshi K 59.5, 3. Copper Sunrise (4) M. Rajesh K 59, 4. Treasure Chest (8) Inayat 57.5, 5. Country’s Light (6) Afsar Khan 56.5, 6. Worldly Wise (5) S. Saqlain 56.5, 7. Appsara (3) S. Hussain 56, 8. Day Of Combat (12) J. Paswan 55.5, 9. Arigato (1) Faiz 55, 10. Elveden (2) Antony 55, 11. Thalaivaa (7) A. Ramu 55 and 12. Grizzly (10) P. Surya 54.5.

1. ELVEDEN, 2. TREASURE CHEST, 3. COPPER SUNRISE

Day’s best: SHAMROCK

Double: FEARLESS JOEY — ALDGATE

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

