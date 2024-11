Shamrock has an edge in the Deepak Khaitan Memorial Guindy Gold Cup

The Bangalore challenger Shamrock has an edge over his rivals in the Deepak Khaitan Memorial Guindy Gold Cup (1,600m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Nov. 16).

ADVERTISEMENT

1. INTOTHELIGHT HANDICAP (1,100m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 1.30 p.m: 1. Alexander (11) L.A. Rozario 60, 2. First Empress (5) Bharat Mal 60, 3. Cartel (6) N. Darshan 59.5, 4. Emperor Charmavat (2) Kuldeep Singh 59.5, 5. Be Calm (8) P. Sai Kumar 59, 6. Senora Bianca (7) C. Umesh 58.5, 7. Wood Art (4) A. Ayaz Khan 56.5, 8. Angavai (9) B. Dharshan 56, 9. Presto Power (12) Farid Ansari 53.5, 10. The Rebel (1) N. Murugan 53, 11. Empire Of Dreams (3) A.S. Peter 51.5 and 12. Royal Mayfair (10) Hindu Singh 51.5.

1. SENORA BIANCA, 2. ROYAL MAYFAIR, 3. EMPIRE OF DREAMS

ADVERTISEMENT

2. FASLIYEV HANDICAP (1,200m), rated 00 to 25, 2.00: 1. Dakshin Vijay (8) Bharat Mal 62, 2. Stolen Glance (1) P. Sai Kumar 62, 3. Zen Zero (7) Koshi Kumar 60, 4. Atreides (2) C. Umesh 57.5, 5. Authentic Bell (5) Farid Ansari 55.5, 6. War Emblem (4) Ram Nandan 53.5, 7. Majestic Charmer (6) P. Vikram 53 and 8. Blue Sapphire (3) L.A. Rozario 50.

1. STOLEN GLANCE, 2. DAKSHIN VIJAY, 3. WAR EMBLEM

3. BLUE HORIZON HANDICAP ((Div. II), (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2.30: 1. Alacero (1) B. Dharshan 60, 2. Kings Return (5) P. Sai Kumar 59.5, 3. Krishvi (2) Yash Narredu 59, 4. Bold Show (8) P. Vikram 55, 5. Rise Again (4) C. Umesh 55, 6. Abnegator (10) Koshi Kumar 54, 7. Bomber Jet (6) A.S. Peter 54, 8. Aurora Borealis (3) Farid Ansari 53.5, 9. Red Pencile (7) Ram Nandan 53.5 and 10. Mahadevi (9) Kuldeep Singh 53.

ADVERTISEMENT

1. KINGS RETURN, 2. KRISHVI, 3. MAHADEVI

4. BLUE HORIZON HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3.00: 1. Royal Chivalry (3) Hindu Singh 60, 2. Knotty Power (5) N. Darshan 59.5, 3, Grey Beauty (11) R. Guchhi 59, 4. Mr Starc (7) B. Dharshan 59, 5. Vandhiyathevan (2) Yash Narredu 58, 6. Astapor (4) P. Vikram 57.5, 7. First Missile (8) Shah Alam 57, 8. Samachar (9) C. Umesh 57, 9. State Flag (10) P. Sai Kumar 57, 10. Juliet Rose (1) Farid Ansari 54 and 11. Cavallo Volante (6) Koshi Kumar 52.5.

1. VANDHIYATHEVAN, 2. JULIET ROSE, 3. STATE FLAG

ADVERTISEMENT

5. DEEPAK KHAITAN MEMORIAL GUINDY GOLD CUP (Gr, III), (1,600m), 3-y-o & over (Terms), 3.30: 1. Once You Go Black (8) S.J. Moulin 60.5, 2. Something Royal (6) Kuldeep Singh 59, 3. Shamrock (5) Suraj Narredu 57.5, 4. Siege Courageous (7) P. Trevor 57.5, 5. Iron Clad (3) I Chisty 54.5, 6. Shadow Of The Moon (2) S. Saqlain 54.5, 7. Shubankar (4) Akshay Kumar 54.5, 8. Trevalius (-) (-) 54.5 and 9. Turf Melody (9) A.S. Peter 53.

1. SHAMROCK, 2. ONCE YOU GO BLACK, 3. SIEGE COURAGEOUS

6. ADJUDICATE TROPHY (1,400m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), 4.00: 1. Rubirosa (6) R. Guchhi 60, 2. Opus One (5) C. Umesh 56.5, 3. Hurricane Bay (1) Akshay Kumar 55.5, 4. King’s Battalion (4) P. Trevor 55.5, 5. This Is Gold (8) Yash Narredu 54.5, 6. Diamond And Pearls (3) Shah Alam 53, 7. Speculation (2) Ram Nandan 51.5 and 8. Royal Icon (7) Koshi Kumar 51.

ADVERTISEMENT

1. THIS IS GOLD, 2. KING’S BATTALION, 3. HURRICANE BAY

7. BAAEED HANDICAP (Div. I), (1,400m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 4.30: 1. Swarga (6) Kuldeep Singh 62, 2. Brilliant Lady (4) Yash Narredu 59, 3. Sierra Dela Plata (7) R. Guchhi 59, 4. Excellent Star (1) M. Bhaskar 55.5, 5. Wisaka (2) Farid Ansari 53.5, 6. Groovin (8) P. Vikram 53, 7. Prince Purple (3) Shah Alam 53 and 8. Rising Tycoon (5) A.Ayaz Khan 52.5.

1. SWARGA, 2. BRILLIANT LADY, 3. WISAKA

8. BAAEED HANDICAP (Div. II), (1,400m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 5.00: 1. Pluto (1) Yash Narredu 60, 2. Bluemed (8) P. Sai Kumar 58.5, 3. Sweet Fragrance (5) M. Bhaskar 58, 4. Honourable Lady (3) P. Vikram 56, 5. Windsor Walk (4) S. Kabdhar 55.5, 6. Dear Lady (2) Jitendra Singh 55, 7. Knotty In Blue (6) A. Ayaz Khan 54.5 and 8. Golden Legend (7) C. Umesh 54.

1. PLUTO, 2. BLUEMED, 3. GOLDEN LEGEND

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 6, 7 & 8.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.