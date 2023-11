Shamrock for the Deepak Khaitan Memorial Guindy Gold Cup 

November 11, 2023 12:30 am | Updated November 10, 2023 06:29 pm IST - CHENNAI:

Shamrock, who is in great heart, appeals most in the Deepak Khaitan Memorial Guindy Gold Cup (1,600m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Nov. 11).

1. KELSO HANDICAP (Div. I), (1,100m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 1-15 p.m.: 1. Opus One (3) C. Umesh 62, 2. Skylight (11) Inayat 61.5, 3. Turf Melody (2) M. Bhaskar 61, 4. Cuban Pete (7) A. Ayaz Khan 60, 5. Wood Art (4) Ram Nandan 60, 6. Shaas Comrade (6) Hindu Singh 59, 7. Prince Purple (5) S. Kabdhar 58, 8. Dazzling Princess (8) Koshi Kumar 57.5, 9. Wild Frank (9) P. Surya 56.5, 10. Bohemian Star (1) P. Sai Kumar 56 and 11. Emperor Charmavat (10) R. Manish 54.

1. OPUS ONE, 2. WILD FRANK, 3. SKYLIGHT

2. KELSO HANDICAP (Div. II), (1,100m), 4-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 1-45: 1. Windsor Walk (3) Ram Nandan 60, 2. Kings Show (11) N. Murugan 59, 3. Presto Power (8) Koshi Kumar 58.5, 4. Autumn Shower (1) Ramandeep 57.5, 5. Star Of Liberty (7) Farid Ansari 57, 6. Rwanda (2) Jagadeesh 56.5, 7. Magical Wave (6) C. Umesh 56, 8. Sunny Isles (9) B. Dharshan 55.5, 9. Glorious Evensong (5) A.M. Tograllu 55, 10. Stern Maiden (10) L.A. Rozario 55 and 11. Stolen Glance (4) S. Imran 52.5.

1. MAGICAL WAVE, 2. PRESTO POWER, 3. SUNNY ISLES

3. SHAMARDAL HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 2-15: 1. Angel Heart (4) Koshi Kumar 60.5, 2. Gutsy (2) C. Brisson 60, 3. Augusta (8) Ram Nandan 57.5, 4. Swarga (6) Inayat 56, 5. Cartel (7) Hindu Singh 55.5, 6. Gallantry (5) P. Surya 55.5, 7. Mon General (3) P. Sai Kumar 55, 8. Supreme Grandeur (1) Farid Ansari 55.

1. GUTSY, 2. SWARGA, 3. ANGEL HEART

4. SHAMARDAL HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 2-45: 1. Moriset (5) C. Brisson 60, 2. Supreme Runner (4) Ramandeep 57.5, 3. Sheer Elegance (6) S.J. Moulin 56, 4. Great Spirit (3) M. Bhaskar 55.5, 5. Fiat Justitia (2) Ram Nandan 55, 6. Seminole Wind (8) Neeraj 55, 7. Sheer Rocks (1) P. Sai Kumar 55 and 8. Gimmler (7) P.S. Chouhan 53.5.

1. GIMMLER, 2. SEMINOLE WIND, 3. SHEER ROCKS

5. MADRAS RACE CLUB TROPHY (1,400m), rated 80 & above (60 to 79 eligible), (outstation horses eligible), 3-15: 1. Anastasia (1) Koshi Kumar 63.5, 2. Legendary Striker (9) R.S. Bhati 57.5, 3. Glorious Grace (7) P. Sai Kumar 55, 4. The Awakening (6) Yash Narredu 55, 5. Cold Pursuit (2) C. Brisson 52.5, 6. Slainte (3) C. Umesh 52.5, 6. Mogul (4) Mustakim Alam 50.5, 8. Presidential (5) Hindu Singh 50.5 and 9. Rubirosa (8) Neeraj 50.

1. ANASTASIA, 2. GLORIOUS GRACE, 3. SLAINTE

6. DEEPAK KHAITAN MEMORIAL GUINDY GOLD CUP (Gr. III). (1,600m), 3-y-o & over, 3-45: 1. Once You Go Black (4) C. Umesh 60.5, 2. Imperial Power (3) P.S. Chouhan 58.5, 3. Shamrock (1) Suraj Narredu 57.5 and 4. Coeur De Lion (2) Mustakim Alam 54.5.

1. SHAMROCK, 2. IMPERIAL POWER

7. SICKLE HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 4-15: 1. Golden Warrior (8) Yash Narredu 60, 2. Felix (9) Mustakim Alam 58.5, 3. King Sun (1) B. Dharshan 58.5, 4. Cynosure (7) S.J. Moulin 57.5, 5. Grace (4) Hindu Singh 54, 6. Made In Heaven (10) P.S. Chouhan 54, 7. Desert Star (11) R. Manish 53.5, 8. Gandolfini (12) Neeraj 53.5, 9. Lionel (3) C. Umesh 53.5, 10. Larado (5) P. Sai Kumar 53, 11. Fine Promise (2) P. Surya 52 and 12. Awesomeness (6) L.A. Rozario 51.

1. GRACE, 2. GOLDEN WARRIOR, 3. FELIX

8. MR PROSPECTOR HANDICAP (1,600m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 4-45: 1. Sweet Fragrance (5) S.J. Moulin 62, 2. Grandiose (1) P. Sai Kumar 60, 3. Miss Allure (6) Yash Narredu 60, 4. Anzio (4) C. Brisson 58, 5. Divina (8) L.A. Rozario 57.5, 6. Neziah (2) C. Umesh 57, 7. Suryakrishi (9) Neeraj 54.5, 8. Shez R Star (10) P.S. Chouhan 54, 10. Perfect Blend (7) Mustakim Alam 53 and 11. Sweet Legacy (3) Hindu Singh 50.

1. MISS ALLURE, 2. NEZIAH, 3. SURYAKRISHI

9. LONGCHAMP HANDICAP (1,600m), 4-y-o & over, rated 00 to 25, 5-15: 1. MSG Fantasy (8) Hindu Singh 60, 2. Royal Falcon (5) Jagadeesh 60, 3. Memory Lane (1) Inayat 58, 4. The Sting (6) Koshi Kumar 57.5, 5. Touch Of Fury (3) P. Vikram 56.5, 6. Three Of A Kind (4) P. Sai Kumar 56, 7. Mr Mozart (7) C. Umesh 55.5 and 8. Authentic Bell (2) P. Surya 54.5.

1. MSG FANTASY, 2. MR MOZART, 3. MEMORY LANE

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Mini Jkt: 6, 7, & & 9; Tr (I): 3, 4 & 5; (II): 7, 8 & 9.

