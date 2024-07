Shamrock claims won the Jayachamaraja Wadiyar Cup

S. Narredu trained Shamrock (Yash Narredu up) won the Jayachamaraja Wadiyar Cup, the feature event of the races held here on Saturday (July 20). The winner is owned by Mr. M. Ravi, Mr. Daulat Chhabria, Mr. K. Kaliyaperumal & Mrs. R. Chellam.

The results

1. BEAUTIFUL BABE PLATE: CASTEEL (Suraj) 1, The Leader (Trevor) 2, Wonderland (L.A. Rozario) 3 and Chotipari (J. Chinoy) 4. Not run: Martha. 1/2, 7-3/4 and 1-3/4. 1m 26.23s. Rs. 18 (w), 11, 15 and 28 (p), SHP: 33, THP: 54, FP: 59, Q: 35, Trinella: 274, Exacta: 739. Favourite: Casteel.

Owners: M/s. Blazing Saddles (PF), Mr. Balam Mohla & Mr. S. Narredu. Trainer: S. Narredu.

2. LADY GIBRALTAR PLATE: BRAVE MAJESTY (Sandesh) 1, Capri Girl (Sai Kiran) 2, Alice Blue (L.A. Rozario) 3 and Walvis Bay (Akshay K) 4. Not run: My Space. 2-1/2, 7-3/4 and 3. 1m 14.57s. Rs. 21 (w), 10, 11 and 28 (p), SHP: 30, THP: 52, FP: 55, Q: 33, Trinella: 479, Exacta: 1,186. Favourite: Brave Majesty.

Owner: Dr. M.A.M Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: S. Ganapathy.

3. MINISTERIAL PLATE: MANDARINO (Antony) 1, Monterio (G. Vivek) 2, Rock Bank (Dhanu S) 3 and Verrazzano (Suraj) 4. Not run: Michiko. 3-1/4, 2-1/4 and 7-1/4. 1m 39.26s. Rs. 30 (w), 10, 10 and 20 (p), SHP; 36, THP: 35, FP: 51, Q: 17, Trinella: 260, Exacta: 405. Favourite: Monterio.

Owners: Mr. Francis Arun Kumar, Mr. J. Ramesh & Mr. M.V. Balaji. Trainer: Irfan Ghatala.

4. V.T. VELU MEMORIAL CUP: ELFIN KNIGHT (Trevor) 1, Magnus (Neeraj) 2, Cape Wickham (S.J. Moulin) 3 and Roman Spirit (Tousif) 4. Not run: Tiepolo. 2, 5 and 2. 1m 39.76s. Rs. 13 (w), 10, 10 and 17 (p), SHP: 20, THP: 37, FP: 23, Q: 12, Trinella: 64, Exacta: 301. Favourite: Elfin Knight.

Owners: Mr. Rajan Aggarwal & Mr. Gautam Aggarwal. Trainer: Darius Byramji.

5. JAYACHAMARAJA WADIYAR CUP: SHAMROCK (Yash) 1, Supernatural (Trevor) 2, Kalamitsi (J. Chinoy) 3 and Touch Of Grey (Suraj) 4. 3/4, 2 and Nose. 1m 25.18s. Rs. 30 (w), 12, 11 and 63 (p), SHP: 30, THP: 117, FP: 56, Q: 39, Trinella: 1,927, Exacta: 6,134. Favourite: Supernatural.

Owners: Mr. M. Ravi, Mr. Daulat Chhabria, Mr. K. Kaliyaperumal & Mrs. R. Chellam. Trainer: S. Narredu.

6. RAMKIRPAL PLATE: INDIAN BLUES (M. Rajesh K) 1, Spirit Dancer (Vinod Shinde) 2, Star Concept (A. Qureshi) 3 and River Of Gold (Akshay K) 4. 3-1/2, 1-3/4 and 3. 1m 14.92s. Rs. 132 (w), 26, 92 and 14 (p), SHP: 283, THP: 57, FP: 3,334, Q: 1,431, Trinella: 26,169, Exacta: 15,574. Favourite: River Of Gold.

Owner: Mr. S.N. Harish. Trainer: Narayana Gowda.

7. SUPERVITE PLATE: ZURI (Trevor) 1, Seventh Samurai (Antony) 2, Stravinsky (Suraj) 3 and Mystikos (Neeraj) 4. 1, 3 and 2-1/2. 1m 26.90s. Rs. 27 (w), 15, 12 and 12 (p), SHP: 37, THP: 42, FP: 68, Q: 59, Trinella: 232, Exacta: 548. Favourite: Stravinsky.

Owners: Five Stars Shipping Co Pvt Ltd, Hyperion Bloodstock Pvt Ltd rep. by Mr & Mrs. Farouq K. Rattonsey, Mr. Sameer F. Rattonsey and Mr. Zaheer F. Rattonsey & Mr. Rama Seshu Eyunni. Trainer: S. Attaollahi.

Jackpot: Rs. 4,997 (50 tkts); Runner up: 544 (197 tkts): Treble (i): 114 (73 tkts); (ii): 1,014 (15 tkts).