Shamrock claims the Octogonal Stakes

March 11, 2023 06:38 pm | Updated 06:38 pm IST - BENGALURU

S. Narredu trained Shamrock (Suraj up) won the Octogonal Stakes, the feature event of the races held here on Saturday (March 11). The winner is owned by Mr. M. Ravi, Mr. Daulat Chhabria, Mr. K. Kaliyaperumal & Mrs. R. Chellam.

The results:

1. COUNT FLEET PLATE (Div. II): WAR TRAIL (Srinath) 1, Elite Agent (Kiran Rai) 2, By The Book (Likith Appu) 3 and Sand Castles (Arshad) 4. Not run: Dawn Rising. 1-1/4, 3/4 and 1-1/2. 1m 27.57s. Rs. 17 (w), 12, 33 and 15 (p), SHP: 107, THP: 43, FP: 374, 1: 253, Trinella: 1,144, Exacta: 14,518. Favourite: War Trail.

Owner: Mr. C.V. Prasad Rao. Trainer: Sharat Kumar.

2. CLASSIC STORY TROPHY (Div. II): AGERA (S. John) 1, Foi (Darshan) 2, Debonair (Tousif) 3 and Bellissimo (Koshi K) 4. 1/2, 4-3/4 and Nk. 1m 14.53s. Rs. 25 (w), 11, 12 and 42 (p), SHP: 26, THP: 101, FP: 47, Q: 21, Trinella: 607, Exacta: 2,769. Favourite: Foi.

Owner and trainer: Mr. K. Pradeep Annaiah.

3. FRANKEL STAKES: QUEEN REGNANT (Darshan) 1, Thunderstruck (Arvind K) 2, Katana (Srinath) 3 and Armory (Kiran Rai) 4. Nose, 3-3/4 and Lnk. 1m 39.62s. Rs. 123 (w), 22, 20 and 19 (p), SHP: 49, THP: 41, FP: 942, Q: 293, Trinella: 11,949, Exacta: 71,513. Favourite: Hope Island.

Owner and trainer: Mr. Aravind Ganapathy.

4. OCTOGONAL STAKES: SHAMROCK (Suraj) 1, Polished Girl (Vinod Shinde) 2, De Villiers (Trevor) 3 and Douglas (L.A. Rozario) 4. 2-1/2, 1 and 4-3/4. 1m 24.07s. Rs. 13 (w), 12, 24 and 11 (p), SHP: 75, THP: 35, FP: 60, Q: 61, Trinella: 218, Exacta: 437. Favourite: Shamrock.

Owners: Mr. M. Ravi, Mr. Daulat Chhabria, Mr. K. Kaliyaperumal & Mrs. R. Chellam. Trainer: S. Narredu.

5. CLASSIC STORY TROPHY (Div. I): CASH OUT (R. Pradeep) 1, Rightly Noble (Rayan) 2, Star Admiral (Darshan) 3 and Stars Above (S. John) 4. Not run: Belvedere and Oxytocin. 3/4, Lnk and 3-1/2. 1m 13.80s. Rs. 229 (w), 38, 26 and 21 (p), SHP: 78, THP: 56, FP: 1,536, Q: 571, Trinella: 27,852, Exacta: 28,676. Favourite: Sociable.

Owner: Mr. Kumaraswamy M.S. Trainer: Pradeep Annaiah.

6. MAJ. C. NEWTON-DAVIS MEMORIAL TROPHY: AUSPICIOUS QUEEN (Kiran Rai) 1, Pharazon (L.A. Rozario) 2, Star Concept (Kiran Naidu) 3 and Amazing Attraction (Trevor) 4. 3-1/4, Lnk and 3/4. 1m 25.69s. Rs. 22 (w), 17 and 27 (p), SHP: 51, THP: 91, FP: 177, Q: 91, Trinella: 12,859, Exacta: 17,860. Favourite: Auspicious Queen.

Owner: Mr. S.N. Harish. Trainer: Narayana Gowda.

7. MOUNT JOY PLATE: SEE MY HEELS (Suraj) 1, Spectacular (Neeraj) 2, Clever Hans (Hindu S) 3 and Augusto (Trevor) 4. 1-1/4, 1 and 2. 1m 38.31s. Rs. 89 (w), 22, 20 and 11 (p), SHP: 56, THP: 51, FP: 828, Q: 294, Trinella: 2,794, Exacta: 6,498. Favourite: Clever Hans.

Owners: Mr. Daulat Chhabria & Mr. S. Narredu. Trainer: S. Narredu.

8. COUNT FLEET PLATE (Div. I): BARONESS (Kiran Rai) 1, Benignity (Rayan) 2, Country’s Jewel (S. John) 3 and Mega Success (Jagadeesh) 4. 1/2, 2-3/4 and Lnk. 1m 27.39s. Rs. 43 (w), 19, 18 and 17 (p), SHP: 55, THP: 39, FP: 1,029, Q: 424, Trinella: 5,087, Exacta: 15,305. Favourite: Altair.

Owner: Mr. S.N. Harish. Trainer: Narayana Gowda.

Jackpot: Rs. 88,319 (one tkts); Runner-up: 6,308 (six tkts); Treble (i): 2,384 (four tkts); (ii): 2,194 (eight tkts).