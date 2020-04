Serjeant At Arms may score an encore

Serjeant At Arms, who is in fine nick, may score an encore in the Krishnaraja Wadiyar Cup (1,600m), the chief event of the races to be held here on Sunday (June 11).

False rails will be declared on the race day.

1. SPEAKER’S TROPHY (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1.30 p.m.: 1. Casey (10) S. John 56, 2. Gandharva (9) P. Trevor 56, 3. Louisiana (14) Suraj Narredu 56, 4. Paint It Black (13) S.K. Paswan 56, 5. Smart Empire (8) Sahanawaz 56, 6. Surf Romance (6) P.S. Chouhan 56, 7. Ultimate Power (1) Neeraj 56, 8. Ashwa Bahula (7) Dhanu Singh 54.5, 9. Golda Mae (11) Jagadeesh 54.5, 10. Indian Rocket (2) A. Merchant 54.5, 11. Lady Majestic (12) Kiran Naidu 54.5, 12. Mansuetude (4) Kuldeep Singh 54.5, 13. Rosebrook (5) Khurshad Alam 54.5 and 14. San Bernardino (3) A. Sandesh 54.5.

1. Gandharva, 2. Casey, 3. Louisiana

2. FLIRTING VISION PLATE (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 2.00: 1. Able Master (14) Neeraj 60, 2. Alll Thats Nice (12) Bhawani Singh 59.5, 3. Active Grey (11) Md. Asif Khan 57.5, 4. Del Ferro (13) R. Manjunath 57.5, 5. Karod Pati (1) J. Chinoy 57.5, 6. Perfect Horizon (10) M. Kumar 57.5, 7. Satinette (5) P. Trevor 57.5, 8. Tudor Prince (8) Ashok Kumar 57.5, 9. Ira (9) Chetan Kalay 57, 10. Reformer (4) S.A. Amit 57, 11. Summer Star (3) Janardhan P 57, 12. Mistress Of Spice (6) Khurshad Alam 56.5, 13. One To Note (7) A. Merchant 55 and 14. Goat (2) Irvan Singh 54.

1. Goat, 2. Able Master, 3. Ira

3. NEW MARKET PLATE (1,100m), rated 00 to 20, 2.30: 1. Anmol Hira (3) Syed Imran 60, 2. Flashy Touch (12) Raja Rao 60, 3. Mayweather (5) P.P. Dhebe 60, 4. Moon Blink (7) K. Raghu 59.5, 5. Amalfi Coast (2) R. Anand 58.5, 6. Flying Bullet (4) Praveen Shinde 58.5, 7. Sidi Bamba (1) S.A. Amit 58, 8. Scorching (9) K. Nazil 57.5, 9. Perfectgoldenera (11) Ramesh Kumar 57, 10. A Crown (14) M. Kumar 56.5, 11. Godlen friend (10) D. Patel 56.5, 12. Slightly Blonde (6) Darshan 55.5, 13. Splendid Brave (13) Rayan Ahmed 55 and 14. Bold Runner (8) Janarshan P 53.

1. Mayweather, 2. Sidi Bamba, 3. Slightly Blonde

4. FLIRTING VISION PLATE (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 3.00: 1. Campari Girl (12) S. John 60, 2. Firing Line (11) Neeraj 59, 3. Indian Legend (2) Irvan Singh 59, 4. Thundersquall (1) S.A. Amit 59, 5. Arziki (8) P. Trevor 57.5, 6. Intrepid Warrior (7) Nikhil Naidu 57.5, 7. Freestyle (10) A. Imran Khan 57, 8. Breaking Away (3) Syed Imran 56.5, 9. Blazing Faith (5) Bhawani Singh 56, 10. Opening Act (13) Anjar Alam 55.5, 11. Tea Wid Me (6) D. Patel 55.5, 1. Amazing Love (14) B. Harish 55, 13. Dancing Princess (4) P.S. Chouhan 55 and 14. Saffron Intense (9) Chetan Kalay 54.

1. Campari Girl, 2. Thundersquall, 3. Dancing Princess

5. V.T. VELU MEMORIAL CUP (1,600m), rated 45 to 65, 3.30: 1. Bold March (8) A. Sandesh 60, 2. Topaz (10) Darshan 60, 3. Gabino (14) Nikhil Naidu 59, 4. Bonfire (9) Shailesh Shinde 58.5, 5. El Fenix (13) P. Trevor 58.5, 6. Star Cracker (5) A. Imran Khan 58.5, 7. Fabulous (2) S. John 58, 8. Secret Dimension (3) Chetan Kalay 57.5, 9. Torch Bearer (11) Md. Akram 57.5, 10. Frenemee (4) Rayan Ahmed 57, 11. Back Of Beyond (7) J. Chinoy 54.5, 12. Splendid Splasher (12) P.S. Chouhan 54.5, 13. Sagrada (6) Irvan Singh 54 and 14. That’s My Class (1) Kuldeep Singh 54.

1. Star Cracker, 2. Bold March, 3. Fabulous

6. SPEAKER’S TROPHY (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4.00: 1. Aeisir (14) A. Ramu 56, 2. Animal King (8) Kiran Naidu 56, 3. Cold Frontier (6) P. Trevor 56, 4. Pinyada (11) Jagadeesh 56, 5. Simon Templar (1) Neeraj 56, 6. Top Brass (7) Akshay 56, 7. Turf Legend (2) Bhawani Singh 56, 8. China Millennium (13) Kuldeep Singh 54.5, 9. Delight (4) N. Rawal 54.5, 10. Exclusive Symbol (12) Dhanu Singh 54.5, 11. Malana (5) P.S. Chouhan 54.5, 12. Miniver Rose (10) P.P. Dhebe 54.5, 13. Oasis Breeze (9) Suraj Narredu 54.5 and 14. Waverly Creek (3) S. Sreekanth 54.5.

1. Oasis Breeze, 2. Miniver Rose, 3. Malana

7. KRISHNARAJA WADIYAR CUP (1,600m), 4-y-o & over, (Terms), 4.30: 1. Serjeant At Arms (8) A. Sandesh 60, 2. Hall Of Famer (5) S. John 57.5, 3. Bold Command (10) Akshay Kumar 57, 4. Mickey Mouse (6) Irvan Singh 53.5, 5. Ace Bucephalus (9) Kuldeep Singh 52.5, 6. Blazing Touch (7) S.A. Amit 52.5, 7. Booker Jones (2) J. Chinoy 52.5, 8. Serendine (4) P.S. Chouhan 52, 9. Fire Glow (3) P.P. Dhebe 51.5 and 10. Aster Rose (1) Neeraj 51.

1. Serjeant At Arms, 2. Hall Of Famer, 3. Aster Rose

8. CHETTINAD STUD PLATE (1,400m), rated 30 to 50, 5-y-o& over, 5.00: 1. Amazing Skill (5) Nikhil Naidu 60, 2. Ravelnation (8) P. Trevor 59.5, 3. Hidden Soldier (14) Praveen Shinde 59, 4. Montenegro (7) Syed Imran 59, 5. Royal Rein (12) S.A. Amit 58.5, 6. Wise Guy (9) Chetan Gowda 58.5, 7. Adriphos (3) Sunil Samson 58, 8. Tuscano (1) Neeraj 57.5, 9. Silver Legend (10) S. John 55, 10. Desert Gilt (11) K. Nazil 54.5, 11. Odyssey (13) M. Kumar 54.5, 12. Better Than Ever (4) Dhanu Singh 54, 13. Dont Trust Anyone (2) Chetan Kalay 54 and 14. Amazing Desire (6) Rayan Ahmed 53.

1. Ravelnation, 2. Adriphos, 3. Amazing Skill

9. PRABALO PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 5.30: 1. Kasauli (1) Shobhan 60, 2. A Hearttoremember (13) Rayan Ahmed 59, 3. Reczai (10) Ramesh Kumar 57.5, 4. Croziet (11) M. Kumar 56.5, 5. Chloe (7) B. Harish 55, 6. Mega Million (4) G. Naresh Kumar 55, 7. Cullinan (12) Adarsh 54.5, 8. Parting Shot (6) S.K. Paswan 54, 9. Desert Falcon (14) P.S. Chouhan 53.5, 10. Star Line (8) Akshay Kumar 53.5, 11. Touch Sussex (5) Raja Rao 53.5, 12. Love For Life (2) A. Ayyar 53, 13. Arabian Promise (3) Chetan Kalay 50.5 and 14. Calico Star (9) A. Merchant 50.5.

1. Star Line, 2. Kasauli, 3. Desert Falcon

Day’s best: Serjeant At Arms

Double: Gandharva — Star Line

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.