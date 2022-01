Sensibility for Godolphin Barb Million

Hyderabad:

24 January 2022 00:30 IST

The bottom-weighted Sensibility, who ran close second in her last start to Ballerina, should make amends in the Godolphin Barb Million, the feature event of Monday’s (Jan. 24) races here.

1. BRAVE HUNTER PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 12.40 p.m: 1. AYR (9) Kuldeep Singh 56, 2. Canterbury (2) Md. Ismail 56, 3. Desert Sultan (3) B.R. Kumar 56, 4. Fast Track (6) Kiran Naidu 56, 5. The Akhanda (4) Ashad Asbar 56, 6. True Icon (1) B. Nikhil 56, 7. Black Opal (8) G. Naresh 54.5, 8. Crimson Rose (5) Akshay Kumar 54.5 and 9. This Is Me (7) Mukesh Kumar 54.5.

1. AYR, 2. CRIMSON ROSE, 3. BLACK OPAL

2. AGOSTINI PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.15: 1. DRD (7) Akshay Kumar 60, 2. Rapid Fire (3) Surya Prakash 60, 3. Curcumin (8) Mukesh Kumar 58.5, 4. Sandown Park (2) Santosh Raj 58, 5. Dharasana (10) N.B. Kuldeep 57.5, 6. Appenzelle (6) A.A. Vikrant 56.5, 7. Sacred Lamp (9) Abhay Singh 55, 8. N R I Heights (1) Rafique Sk. 54, 9. Sea Wolf (4) B. Nikhil 51 and 10. Loch Stella (5) Nakhat Singh 50.5.

1. DRD, 2. SACRED LAMP, 3. APPENZELLE

3. AGOSTINI PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.50: 1. Apollo (5) Gaurav Singh 60, 2. Mind Reader (1) R.S. Jodha 60, 3. Lockhart (7) Nakhat Singh 59, 4. City Of Blossom (11) Mukesh Kumar 57.5, 5. Royal Grace (8) Afroz Khan 57.5, 6. Multimoment (4) R. Ajinkya 56.5, 7. Nearest (9) A.A. Vikrant 55.5, 8. Flamingo Fame (10) Santosh Raj 54.5, 9. Thunder Road (3) Akshay Kumar 52.5, 10. Aibak (2) B.R. Kumar 51.5 and 11. Dead Centre (6) Khurshad Alam 51.

1. MIND READER, 2. FLAMINGO FAME, 3. MULTIMOMENT

4. AGOSTINI PLATE (Div. III) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.25: 1. Max (5) N.B. Kuldeep 60, 2. N R I Magic (9) Mukesh Kumar 59.5, 3. Once More (8) Nakhat Singh 57.5, 4. Monarchos (2) S.J. Sunil 57, 5. Star Dancer (10) Santosh Raj 57, 6. Hashtag (3) Gaurav Singh 55.5, 7. Top In Class (1) Akshay Kumar 55, 8. Golden Forza (6) Surya Prakash 53.5, 9. California Beauty (7) B.R. Kumar 51 and 10. Ayur Tej (4) Afroz Khan 50.5.

1. HASHTAG, 2. TOP IN CLASS, 3. MONARCHOS

5. 1 EME CENTRE ROLLING TROPHY (2,000m), 4-y-o & upward, rated 60 to 85, 3.00: 1. Premier Action (4) Kiran Naidu 61, 2. Scramjet (5) T.S. Jodha 56, 3. Ashwa Yashobali (7) Gaurav Singh 55, 4. Kesariya Balam (2) Akshay Kumar 54.5, 5. Skipton (1) Santosh Raj 54, 6. Staridar (6) Abhay Singh 52.5 and 7. Summer Night (3) Ajeeth Kumar 50.

1. KESARIYA BALAM, 2. SCRAMJET, 3. SUMMER NIGHT

6. ASTONISH PLATE (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.35: 1. Maximum Glamour (2) A.A. Vikrant 60, 2. Lamha (11) Akshay Kumar 56.5, 3. Just Incredible (3) B.R. Kumar 56, 4. In Contention (5) R. Ajinkya 55.5, 5. Miss Marvellous (10) N.B. Kuldeep 55, 6. Moringa (8) Surya Prakash 55, 7. November Rain (4) Mukesh Kumar 55, 8. Mark My Word (9) P. Gaddam 54, 9. Super Angel (1) B. Nikhil 54, 10. Bandit King (6) Santosh Raj 53.5 and 11. Committed Warrior (7) Md. Ismail 53.

1. MAXIMUM GLAMOUR, 2. IN CONTENTION, 3. LAMHA

7. GODOLPHIN BARB MILLION (1,400m) (Terms), 3-y-o only, 4.10: 1. Essential (3) Mukesh Kumar 56, 2. London Bell (2) Nakhat Singh 52, 3. Soorya Vahan (4) T.S. Jodha 52, 4. Survivor (6) Kuldeep Singh 52, 5. Arabian Queen (1) Akshay Kumar 50.5, 6. Ella Eldingar (7) B.R. Kumar 50.5 and 7. Sensibility (5) Ajeeth Kumar 50.5.

1. SENSIBILITY, 2. ESSENTIAL, 3. SURVIVOR.

8. MOUNT EVEREST PLATE (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.45: 1. Angelita (5) Ajeeth Kumar 60, 2. N R I Touch (1) Akshay Kumar 58.5, 3. Cosmico (9) Kuldeep Singh 57.5, 4. Paladino (7) Afroz Khan 56, 5. Furious Fun (4) Kiran Naidu 55, 6. Sheldon (11) Rafique Sk. 53, 7. Its On (12) T.S. Jodha 52.5, 8. Exotic Dancer (10) G. Naresh 52, 9. Moderator (6) Nakhat Singh 52, 10. Coming Home (8) Rupal Singh 51, 11. Royal Support (3) B. Nikhil 51, 12. Smolensk (2) Santosh Raj 51 and 13. Theo’s Choice (13) Gaurav Singh 51.

1. ANGELITA, 2. N R I TOUCH, 3. EXOTIC DANCER

Day’s Best: KESARIYA BALAM

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.