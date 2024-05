Sensibility favoured for first division of Grey Gaston Handicap

Sensibility has an edge in the (Div. I) Grey Gaston Handicap (1,300m), the main event of the races to be held here on Saturday morning (May 18).

1. GOLD COAST HANDICAP (1,300m), rated 00 to 25, 11-00 a.m.: 1. Atreides (6) C. Umesh 61.5, 2. Midnight Sparkle (4) P. Sai Kumar 60.5, 3. Aurora Borealis (3) Farid Ansari 59, 4. Sunche Dreams (1) P. Vikram 59, 5. Yellow Sapphire (5) A.M. Tograllu 59, 6. Run Happy Run (7) P. Ajeeth Kumar 58.5, 7. Royal Supremacy (8) Kuldeep Singh 58, 8. War Emblem (10) Hindu Singh 58, 9. Stillwater (2) C. Brisson 56 and 10. Lady Zeen (9) M.S. Deora 50.

1. ROYAL SUPREMACY, 2. MIDNIGHT SPARKLE, 3. STILLWATER

2. HOBART PARK CUP (1,300m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 11-30: 1. Acantha (6) Hindu Singh 60, 2. Wisaka (4) Farid Ansari 59.5, 3. Turf Beauty (7) P. Vikram 59, 4. Happiness (8) S.A. Amit 58, 5. Bomber Jet (2) Surya Prakash 57, 6. Rise Again (9) P. Sai Kumar 55, 7. Aquila (3) Kuldeep Singh 8. Mahadevi (1) C. Umesh 53 and 9. Sensations (5) R. Manish 51.

1. ACANTHA, 2. BOMBER JET, 3. AQUILA

3. GREY GASTON HANDICAP (Div. I), (1,300m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 12-00 noon: 1. Diamond And Pearls (7) A.S. Peter 60, 2. Sensibility (4) M.S. Deora 58.5, 3. Romualdo (1) Inayat 57, 4. Raffinatto (5) P. Sai Kumar 56, 5. Windsor Walk (9) Kuldeep Singh 56, 6. Illustrious Ruler (6) Farid Ansari 55, 7. Dear Lady (2) S.A. Amit 54.5, 8. Choice (3) Hindu Singh 53 and 9. Senora Bianca (8) C. Umesh 52.

1. SENSIBILITY, 2. SENORA BIANCA, 3. CHOICE

4. GREY GASTON HANDICAP (Div. II), (1,300m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 12-30 p.m.: 1. Empress Eternal (2) Kuldeep Singh 60, 2. Off Shore Breeze (7) P. Sai Kumar 58.5, 3. Prince Purple (3) C. Umesh 58.5, 4. Excellent Star (4) Koshi Kumar 55.5, 5. Renegade (1) Surya Prakash 55.5, 6. Caretel (5) B. Dharshan 55, 7. Empress Royal (8) Farid Ansari 55, 8. Grandiose (9) M.S. Deora 54.5 and 9. Priceless Beauty (6) Hindu Singh 54.5.

1. OFF SHORE BREEZE, 2. PRICELESS BEAUTY, 3. PRINCE PURPLE

5. ACE IMPACT PLATE (1,400m), Maiden 3-y-o only (Terms), 1-00: 1. City Of Turmeric (7) L.A. Rozario 56, 2. Royal Chivalry (3) Kuldeep Singh 56, 3. Royal Marquess (6) P. Vikram 56, 4. Charukala (2) Hindu Singh 54.5, 5. Juliet Rose (1) Farid Ansari 54.5, 6. Seiko Katsu (5) C. Umesh 54.5 and 7. Vellaiamma (4) P. Ajeeth Kumar 54.5.

1. ROYAL CHIVALRY, 2. SEIKO KATSU, 3. JULIET ROSE

6. CORDON BLEU HANDICAP (1,200m), 5-y-o & over rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 1-30: 1. Wood Art (5) M.S. D eora 61, 2. Dazzling Princess (6) A.M. Tograllu 60, 3. Skylight (8) B, Dharshan 60, 4. Saint Emilion (1) S.J. Moulin 59, 5. Sunny Isles (7) Kuldeep Singh 58.5, 6. Safety (4) Inayat 58, 7. Lord Of The Turf (9) Farid Ansari 57, 8. Wild Frank (2) C. Umesh 56.5, 9. Santamarina Star (10) Surya Prakash 56 and 10. Ms Boss (3) L.A. Rozario 52.

1. SAFETY, 2. WILD FRANK, 3. SAINT EMILION

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.

