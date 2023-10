Seminole Wind expected to come good in Sir Hercules Handicap 

October 07, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Seminole Wind runs with a good chance in the Sir Hercules Handicap (1,400m), the main event of the races to be held here on Saturday (Oct. 7). The carried over amount of ₹1,80,408 will be added to the Jackpot pool.

1. STOCKWELL HANDICAP (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 1-45 p.m.: 1. Asio (1) Yash Narredu 60, 2. Happiness (—) (—) 59, 3. Seattle Blue (6) Ram Nandan 59, 4. King Roger (7) Hindu Singh 55.5, 5. Ms Boss (3) Koshi Kumar 55.5, 6. War Emblem (4) P. Vikram 53, 7. Fashionista (2) Likith Appu 52 and 8. Stern Maiden (8) S.A. Amit 51.5.

1. ASIO, 2. SEATTLE BLUE, 3. FASHIONISTA

2. STOCKWELL HANDICAP (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2-15: 1. Cuban Pete (5) A. Ayaz Khan 60, 2. Sheer Rocks (2) C. Umesh 60, 3. Soft Whisper (1) Ram Nandan 59.5, 4. King Sun (3) Likith Appu 58, 5. Knotty Wonder (8) Koshi Kumar 58, 6. Preakness (7) Ramandeep 58, 7. Supreme Grandeur (4) Farid Ansari 57.5 and 8. Dazzling Princess (6) G. Vivek 56.5.

1. SHEER ROCKS, 2. SOFT WHISPER, 3. SUPREME GRANDEUR

3. BARON HANDICAP (Div. II), (1,400m), maiden 3-y-o only, rated 20 to 34 (0 to 19 eligible), 2-45: 1. Felix (2) Hindu Singh 60, 2. Fortune Chakram (3) G. Vivek 60, 3. Vision Quest (8) C. Umesh 60, 4. Sian (11) P. Vikram 59.5, 5. Mary’s Boy Child (4) A. Ayaz Khan 59, 6. Aspira (7) Yash Narredu 58.5, 7. Mahadevi (6) S. A. Amit 58.5 and 8. Salome (5) Antony Raj 58.5.

1. ASPIRA, 2. FELIX, 3. SALOME

4. BARON HANDICAP (Div. I), (1,400m), maiden 3-y-o only, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 3-15: 1. Call Me (1) Hindu Singh 60, 2. Rinello (2) C. Brisson 60, 3. Aurora Borealis (6) Farid Ansari 59.5, 4. Flurry Heart (7) Inayat 59.5, 5. Larado (4) C. Umesh 59.5, 6. Miso (5) Koshi Kumar 59.5, 7. Zafirah (3) Yash Narredu 59.5 and 8. Jahzara (8) Antony Raj 59.

1. ZAFIRAH, 2. RINELLO, 3. CALL ME

5. SIR HERCULES HANDICAP (1,400m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 3-45: 1. Royal Baron (3) S. Kabdhar 61.5, 2. Renegade (1) G. Vivek 57.5, 3. Swarga (7) C. Umesh 57, 4. Gusty (8) C. Brisson 55, 5. Helen Of Troy (9) Farid Ansari 55, 6. Seminole Wind (6) Antony Raj 53, 7. Ganton (5) Hindu Singh 52, 8. Miss Allure (4) Yash Narredu 52 and 9. Edmund (2) Ram Nandan 50.

1. SEMINOLE WIND, 2. GUTSY, 3. MISS ALLURE

6. SMARTY JONES HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 4-15: 1. Diamond And Pearls (7) Inayat 61, 2. Off Shore Breeze (3) S.A. Amit 58, 3. Greenwich (2) C. Brisson 56.5, 4. Rhiannon (4) G. Vivek 54.5, 5. Zucardi (6) S. Kabdhar 54, 7. Fiat Justitia (8) P. Vikram 53.5, 7. Sonic Dash (5) S. Imran 53.5 and 8. Bertha (1) Ram Nandan 50.

1. GREENWICH, 2. DIAMOND AND PEARLS, 3. BERTHA

7. DONCASTER HANDICAP (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, 4-45: 1. Lebua (5) Koshi Kumar 60, 2. Great Spirit (4) Yash Narredu 58.5, 3. Bohemian Star (6) Ram Nandan 58, 4. Zaneta (7) C. Brisson 58, 5. Star Of Liberty (3) Farid Ansari 57, 6. Emperor Charmavat (8) S.A. Amit 56.5, 7. A Wink Annda Smile (2) A. Ayaz Khan 56 and 8. Magical Wave (1) G. Vivek 55.

1. LEBUA, 2. MAGICAL WAVE, 3. GREAT SPIRIT

8. DONCASTER HANDICAP (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 5-15: 1. Santamarina Star (7) G. Vivek 60, 2. Empress Royal (4) Koshi Kumar 59.5, 3. Shaas Comrade (8) Ram Nandan 59, 4. Wonderful (6) M. Bhaskar 58.5, 5. Emperor Ashoka (3) Inayat 58, 6. Annexed (5) Farhan Alam 57.5, 7. Choice (1) S.A. Amit 56 and 8. Trump Baby (2) H.G. Rathod 55.5.

1. SANTAMARINA STAR, 2. EMPRESS ROYAL, 3. SHAAS COMRADE

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.

