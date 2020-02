Semele tipped for Bobbili Cup

Semele, who is in fine shape, may score in the Bobbili Cup (1,600m), the feature event of the races to be held here on Thursday (Nov. 14).

1. DR. C.G. BHASKAR MEMORIAL CUP (1,000m), maiden 2-y-o only, 1-45 p.m: 1. Majestic Charmer (5) Rajendra Singh 56, 2. Moment Of Life (2) Umesh 56, 3. Segreteria (3) Brisson 56, 4. Star Brigade (7) Kabdhar 56, 5. Desert Force (4) Akshay Kumar 54.5, 6. Divina (1) P. Sai Kumar 54.5 and 7. Spectacular Grey (6) Nakhat Singh 54.5.

1. DESERT FORCE, 2. MOMENT OF LIFE, 3. SEGRETERIA

2. MYRTLEWOOD PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 2-15: 1. Chaitanya (5) Nazerul 60.5, 2. Booms Lang (3) Umesh 60, 3. Shreya’s Pet (7) S. John 58.5, 4. Amaterasu (1) A. Imran 57.5, 5. Big Treasure (2) P. Sai Kumar 56, 6. Heart Of Gold (6) Shahar Babu 51.5 and 7. Perfect Support (4) Ayaz Khan 50.

1. BOOMS LANG, 2. AMATERASU, 3. BIG TREASURE

3. SUPREME CHOICE PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 2-45: 1. Eyes Of Falcon (6) Azfar Syeed 60, 2. City Of Ayaansh (2) Janardhan P 59, 3. Wonderful Era (8) Nakhat Singh 58.5, 4. Nagada (1) P. Sai Kumar 58, 5. Best Of Luck (7) Irshad Alam 57.5, 6. Parrys Glory (12) Ayaz Khan 57.5, 7. Glorious Flame (9) B. Nikhil 53, 8. Vinco (4) Farhan 53, 9. Welcome Princess (10) Umesh 51.5, 10. Amazing Star (11) Nazerul 51, 11. Oliver Twist (3) N. Murugan 51 and 12. Dean’s Grey (5) S. Shareef 50.

1. NAGADA, 2. WONDERFUL ERA, 3. WELCOME PRINCESS

4. MURIOI PLATE (Div. I), (1,400m), rated 40 to 65, 3-15: 1. Arithmetica (4) R. Ajay Kumar 60, 2. Octavian (8) A. Imran 59, 3. Star Victorious (5) Nakhat Singh 57, 4. Desert Hawk (7) P. Sai Kumar 55.5, 5. Magnetism (2) Umesh 53, 6. Royal Rules (6) Akshay Kumar 52.5, 7. Shield Maiden (3) Ashhad Asbar 52 and 8. Swiss Agatta (1) Ayaz Khan 51.5.

1. STAR VICTORIOUS, 2. OCTAVIAN, 3. ROYAL RULES

5. BOBBILI CUP (1,600m), rated 60 to 85, 3-45: 1. Brave Lady (8) S. John 60, 2. Good Fortune (7) Nazerul 60, 3. Semele (5) Akshay Kumar 56.5, 4. Rum Runner (1) S. Shareef 56, 5. Bring It On (3) Ashhad Asbar 55.5, 6. Star Ranking (4) N. Murugan 52.5, 7. Knight In Armour (2) Umesh 52 and 8. Breaking Bounds (6) Nakhat Singh 51.

1. SEMELE, 2. BRAVE LADY, 3. KNIGHT IN ARMOUR

6. MURIOI PLATE (Div. II), (1,400m), rated 40 to 65, 4-15: 1. Glorious Fire (3) G. Ross 60, 2. Queens Hall (4) P. Sai Kumar 57, 3. Baller (1) Zulquar 56, 4. Star Convoy (7) Shahar Babu 54, 5. Absolute Authority (2) S. Shareef 53.5, 6. Ganton (8) Umesh 53, 7. Saibya (6) Ashhad Asbar 52.5 and 8. Splendid Splasher (5) Nazerul 52.5 .

1. QUEENS HALL, 2. GANTON, 3. ABSOLUTE AUTHORITY

7. HOSUR PLATE (1,200m), rated 0 to 25, 4-y-o & over, 4-45: 1. Heavenly Blue (2) Brisson 60, 2. River Bend (7) B. Nikhil 59.5, 3. Amazing Kitten (4) Indrajeet Kumar 59, 4. Parrys Corner (10) Ayaz Khan 59, 5. Short Skirt Flirt (3) P. Sai Kumar 58, 6. Active (8) Muzaffar 57, 7. Be My Glory (1) M. Carim 56, 8. Be My Secret (6) Umesh 56, 9. Daring Dancer (5) Azfar Syeed 55.5, 10. Nice Breeze (12) Farhan 54, 11. Morning News (11) Janardhan P 53.5 and 12. Hocus Pocus (9) Nazerul 51.5.

1. RIVER BEND, 2. HEAVENLY BLUE, 3. SHORT SKIRT FLIRT

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr: (i): 2, 3 & 4 (ii): 5, 6 & 7.