Seeking The Stars prepped to deliver in the Sea Biscuit Salver

March 18, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

Seeking The Stars, who has been well prepared is expected to score in the Sea Biscuit Salver (1,100m), the feature event of the races to be held here on Saturday (March 18). False rails (width about 8m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. DUDHSAGAR FALLS PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2-30 p.m.: 1. Arrowette (1) Darshan 60, 2. Belvedere (5) Akshay K 60, 3. Aldgate (6) S. John 59.5, 4. Opus One (7) Trevor 57, 5. Scarlet Ibis (2) Vinod Shinde 57, 6. Golden Starlet (3) Kiran Rai 56.5, 7. The Strikingly (—) (—) 56.5 and 8. Express Bella (4) L.A. Rozario 55.5.

1. OPUS ONE, 2. ALDGATE, 3. ARROWETTE

2. CHITRAKOTE FALLS PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 6-y-o & over, 3-00: 1. Ultimate Striker (5) Trevor 60, 2. Pastiche (2) Darshan 59, 3. Baltimore (7) S. John 58.5, 4. Flamingo Road (8) Rayan 57, 5. Debonair (4) B. Nayak 54.5, 6. Jersey Legend (6) Nazerul 53.5, 7. Altair (3) Hasib Alam 52.5 and 8. Anne Boleyn (1) Akshay K 52.5.

1. FLAMINGO ROAD, 2. ANNE BOLEYN, 3. ULTMATE STRIKER

3. KADAMBI FALLS PLATE (1,600m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 3-30: 1. Ruling Goddess (7) Srinath 60, 2. See My Heels (8) Trevor 59.5, 3. Lycurgus (2) Zervan 59, 4. Peluche (6) Darshan 57.5, 5. Southern Power (5) Akshay K 55, 6. Successful (3) M. Prabhakaran 55, 7. Golden Time (4) L.A. Rozario 54.5 and 8. Southern Dynasty (1) Jagadeesh 53.

1. RULING GODDESS, 2. SEE MY HEELS, 3. LYCURGUS

4. SEA BISCUIT SALVER (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. Divo (4) Zervan 56, 2. The Gallery Time (5) Sai Kiran 56, 3. Desertdragon (2) Tousif 54.5, 4. Diamond Hooves (3) Vinod Shinde 54.5, 5. Fifth Element (6) Kiran Naidu 54.5, 6. Rochelle (7) Akshay K 54.5 and 7. Seeking The Stars (1) Srinath 54.5.

1. SEEKING THE STARS, 2. ROCHELLE, 3. DIVO

5. P.V. SHETTY MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Inyouwebelieve (7) Trevor 60, 2. Memoriter (5) R. Ravi 60, 3. Disruptor (2) Srinath 59.5, 4. Beldona (8) P. Siddaraju 57.5, 5. Nikolina (3) Nazerul 56.5, 6. Wild Emperor (4) Akshay K 56.5, 7. Kulsum (1) L.A. Rozario 56 and 8. The Republic Power (6) Zervan 56.

1. INYOUWEBELIEVE, 2. DISRUPTOR, 3. WILD EMPEROR

6. DUDHSAGAR FALLS PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Good Time Indeed (4) A. Imran 60.5, 2. Sociable (2) L.A. Rozario 60.5, 3. Sheer Bliss (8) Vinod Shinde 58, 4. Slice Of Heaven (1) B. Nayak 58, 5. Southern Force (3) S. John 58, 6. Remontoir (5) R. Girish 57, 7. Ice Storm (9) Kiran Rai 55, 8. The Golden Dream (7) P. Siddaraju 55 and 9. Contador (6) Likith Appu 54.

1. SOCIABLE, 2. THE GOLDEN DREAM, 3. SHEER BLISS

7. CHITRAKOTE FALLS PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 6-y-o & over, 5-30: Super Gladiator (4) R. Ravi 62, 2. Lagopus (1) A. Imran 60, 3. Rightly Noble (2) Trevor 60, 4. Aceros (3) B. Dharshan 59, 5. Baroness (5) P. Siddaraju 58.5, 6. Musterion (7) S. John 58, 7. Chain Of Thoughts (6) L.A. Rozario 57.5 and 8. Smile Around (8) Koshi K 56.5.

1. RIGHTLY NOBLE, 2. LAGOPUS, 3. SMILE AROUND

Day’s best: RULING GODDESS

Double: INYOUWEBELIEVE — RIGHTLY NOBLE

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.