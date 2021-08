Scramjet well-prepped to deliver in feature

The four-year-old gelding Scramjet, who is in good form, should score an encore in the Tiger Roll Plate, the main event of Sunday’s (Aug. 29) races.

1. MAMMA’S MINK PLATE (1,100m), rated up to 25 (Cat. III), 1.00 p.m.: 1. Hashtag (3) Gaurav Singh 62, 2. Elegant Stroke (11) Nakhat Singh 60.5, 3. Secret Command (5) Trevor 60.5, 4. Winning Player (6) Ashad Asbar 60.5, 5. Elmira (8) B. Nikhil 60, 6. Hurricane (2) Abhay Singh 60, 7. Bravo (9) A.A. Vikrant 59.5, 8. Turf Monarch (7) Md. Ismail 56.5, 9. Acadian Angel (4) G. Naresh 55.5, 10. Ice Berry (1) C.P. Bopanna 52.5 and 11. Moment Of Silence (10) Ajeeth Kumar 50.

1. SECRET COMMAND, 2. ACADIAN ANGEL, 3. WINNING PLAYER

2. RED RUM PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.30: 1. Divine Chakram (6) Mukesh Kumar 56, 2. Epsom (8) N.B. Kuldeep 56, 3. Magic Mark (1) Ajit Singh 56, 4. Quality Warrior (9) Kiran Naidu 56, 5. Space Walk (5) Nakhat Singh 56, 6. Sye Ra (2) P. Gaddam 56, 7. Top Diamond (4) Akshay Kumar 56, 8. Unsung Hero (10) Ajeeth Kumar 56, 9. Joy O Joy (3) R. Laxmikanth 54.5 and 10. Siri (7) Ashad Asbar 54.5.

1. SIRI, 2. TOP DIAMOND, 3. QUALITY WARRIOR

3. FIGHTING FORCE PLATE (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.05: 1. N R I Magic (6) Akshay Kumar 60, 2. Mind Reader (11) Nakhat Singh 59.5, 3. Mystery (9) Kiran Naidu 59.5, 4. Angel Tesoro (5) A.A. Vikrant 59, 5. Curcumin (12) Deepak Singh 59, 6. Dunkirk (2) Afroz Khan 58, 7. Soul Empress (7) Mukesh Kumar 58, 8. Loch Stellar (8) B.R. Kumar 56.5, 9. Rhythm Selection (4) Abhay Singh 56, 10. Explosive (3) Gaurav Singh 55.5, 11. Rhine (10) G. Naresh 53 and 12. Sacred Lamp (1) Ashad Asbar 52.5.

1. N R I MAGIC, 2. MIND READER, 3. RHINE

4. BHISHMA PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.40: 1. Horse O’ War (2) Mukesh Kumar 60, 2. N R I Sun (5) Akshay Kumar 60, 3. Pedro Planet (6) Ajeeth Kumar 59.5, 4. Lightning Power (10) Ajit Singh 59, 5. Stud Power (4) Ajinkya 58, 6. Due Diligence (1) Trevor 57, 7. N R I Blue (Ex: Blue Cruise) (8) B. Nikhil 55.5, 8. Exponent (9) Nakhat Singh 54.5, 9. Urvasi (7) Abhay Singh 54.5 and 10. Lorena (3) Md. Ismail 53.

1. N R I SUN, 2. DUE DILIGENCE, 3. EXPONENT

5. RED RUM PLATE (Div. I) (1,200m) (Terms), Maiden 3-y-o only (Cat. II), 3.15: 1 Blue Label (9) Nakhat Singh 56, 2. Dream Jewel (4) Kiran Naidu 56, 3. General Atlantic (11) B. Nikhil 56, 4. Sea Of Class (7) Mukesh Kumar 56, 5. Sharp Mind (10) P. Gaddam 56, 6. Sport On Fire (1) Deepak Singh 56, 7. Aarya (6) N.B. Kuldeep 54.5, 8. Golden Amaris (3) Afroz Khan 54.5, 9. Kimberley (5) S.S. Tanwar 54.5, 10. Reining Queen (2) Ajeeth Kumar 54.5 and 11. Spectacular Cruise (8) Akshay Kumar 54.5.

1. REINING QUEEN, 2. SPECTACULAR CRUISE, 3. GENERAL ATLANTIC

6. SIR IVOR PLATE (Div. I) (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.50: 1. Blink Of An Eye (3) Gaurav Singh 61, 2. Blazing Jupiter (4) Mukesh Kumar 60, 3. Four One Four (10) Deepak Singh 60, 4. Different (8) Santosh Raj 59.5, 5. Gusty Note (1) A.A. Vikrant 59, 6. Kingston (6) Nakhat Singh 58.5, 7. Thunder Road (5) Abhay Singh 56.5, 8. Beauty On Parade (12) Md. Ismail 55.5, 9. Art In Motion (7) Ajeeth Kumar 54.5, 10. Lifetime (2) Trevor 53, 11. California Beauty (11) G. Naresh 52.5 and 12. That’s My Star (9) B. Nikhil 50.

1. BLINK OF AN EYE, 2. LIFETIME, 3. KINGSTON

7. TIGER ROLL PLATE (1,400m), 4-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.25: 1. Her Legacy (7) G. Naresh 60.5, 2. Scramjet (3) Trevor 58, 3. Mark My Word (4) C.P. Bopanna 57, 4. Mirana (10) Gaurav Singh 57, 5. Horus (8) Akshay Kumar 54.5, 6. Crazy Horse (5) A.A. Vikrant 54, 7. Mark My Day (9) B.R. Kumar 53.5, 8. Just Incredible (2) Afroz Khan 53, 9. Rapid Fire (6) Ashad Asbar 53 and 10. Saffron Art (1) Ajit Singh 53.

1. SCRAMJET, 2. SAFFRON ART, 3. HORUS

8. SIR IVOR PLATE (Div. II) (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III), 5.00: 1. City Of Bliss (10) Mukesh Kumar 60.5, 2. The Prospect (8) Deepak Singh 60.5, 3. Amyra (9) Gaurav Singh 60, 4. Ashwa Jauhar (1) Trevor 59, 5. Greek’s Ace (6) B. Nikhil 58.5, 6. Show Me Your Walk (4) Akshay Kumar 57, 7. Bruno (7) Ashad Asbar 56.5, 8. Aibak (3) Afroz Khan 55.5, 9. Battle Ready (2) A.A. Vikrant 54.5, 10. Classy Dame (11) B.R. Kumar 53.5 and 11. Starwalker (5) G. Naresh 53.5.

1. SHOW ME YOUR WALK, 2. CITY OF BLISS, 3. ASHWA JAUHAR

Day’s Best: SCRAMJET

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.