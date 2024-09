Santorino claims the Maharaja’s Cup - 2024

Irfan Ghatala trained Santorino (L.A. Rozario up), won the Maharaja’s Cup - 2024, the chief event of the races held here on Friday (Sept 27). The winner is owned by Mr. Francis Arun Kumar, Mr. Nirmal Singh & Mr. Mohd Javeed Ghatala.

The results

1. PENAMBUR PLATE: SEA DIAMOND (P. Sai Kumar) 1, Double Vision (Abhishek Mhatre) 2, Quick Witted (Antony) 3 and Warrior Woman (J. Paswan) 4. Not run: The Blissfulelysee and Sunlit Path. 1/2, 2-1/4 and 5. 1m 41.09s. Rs. 44 (w), 28, 18 and 24 (p), SHP: 26, THP: 49, FP: 103, Q: 73, Trinella: 231, Exacta: 1,795. Favourite: Double Vision.

Owners: Mr. M. Sridhar & M/s. Seabliss Racing LLP. Trainer: Kishan Thomas.

2. SHIMSHA PLATE: FLYING FALCON (Abhishek Mhatre) 1, Furious Fun (Dhanu S) 2, Sky Storm (Kiran Rai) 3 and Island Lass (L.A. Rozario) 4. Not run: Elevado. 3, 2-1/2 and 3-1/2. 1m 06.79s. Rs. 27 (w), 12, 14 and 14 (p), SHP: 29, THP: 43, FP: 107, Q: 37, Trinella: 230, Exacta: 471. Favourite: Flying Falcon.

Owners: Mrs. Namratha B. Salvi & Mr. T. Sudeer Patel. Trainer: Bipin Salvi.

3. AUNTY PIP PLATE: FELICITA (Koshi K) 1, Deemed To Fire (Angad) 2, Game Boy (Arvind K) 3 and D Fighter (P. Siddaraju) 4. 1-1/2, 2-1/2 and 1-1/2. 1m 27.22s. Rs. 39 (w), 15, 17 and 19 (p), SHP: 60, THP: 51, FP: 337, Q: 178, Trinella: 1,967, Exacta: 20,077 (carried over). Favourite: Felicita.

Owner: Mr. Sunil Santhosh Serrao. Trainer: R. Helleal Moses.

4. RANGA FAMILY TROPHY (Div. I): DISCIPLE (Antony) 1, Sea Of Adventure (Koshi K) 2, Connecting Dots (R. Girish) 3 and Golden Sparsh (Abhishek Mhatre) 4. 2, 1/2 and 1-1/4. 1m 26.78s. Rs. 13 (w), 11, 13 and 49 (p), SHP: 36, THP: 117, FP: 43, Q: 35, Trinella: 3,576, Exacta: 27,021 (carried over). Favourite: Disciple.

Owners: Ms. Ameeta Mehra, Mr. Joydeep Datta Gupta, Mr. Rajan Aggarwal & Mr. Gautam Aggarwal. Trainer: Arjun Mangalorkar.

5. M.B. APPAYA MEMORIAL TROPHY: GRIZZLY (Vinod Shinde) 1, Aralina (S. Saqlain) 2, Stellantis (Suraj) 3 and D Gold Star (S. Brahmmesh) 4. 3-1/2, 2-3/4 and 2. 1m 25.18s. Rs. 39 (w), 15, 10 and 10 (p), SHP: 27, THP: 51, FP: 198, Q: 57, Trinella: 240, Exacta: 5,075. Favourite: Aralina.

Owner: Mr. C.V. Prasad Rao. Trainer: Warren Singh.

6. MAHARAJA’S CUP - 2024: SANTORINO (L.A. Rozario) 1, Shamrock (Suraj) 2, Prana (Antony) 3 and Trevalius (S. Saqlain) 4. Nk, 1-1/2 and 3/4. 1m 37.01s. Rs. 236 (w), 16, 15 and 11 (p), SHP: 28, THP: 39, FP: 885, Q: 403, Trinella: 2,460, Exacta: 13,241. Favourite: Shamrock.

Owners: Mr. Francis Arun Kumar, Mr. Nirmal Singh & Mr. Mohd Javeed Ghatala. Trainer: Irfan Ghatala.

7. RANGA FAMILY TROPHY (Div. II): RED FALCON (B.R. Kumar) 1, Carat Love (Dhanu S) 2, Enjoyable (A. Ramu) 3 and D Lord (Koshi K) 4. 4-1/2, 4-1/2 and 3/4. 1m 26.15s. Rs. 20 (w), 17, 69 and 30 (p), SHP: 180, THP: 103, FP: 268, Q: 348, Trinella: 4,842, Exacta: 14,118 (carried over). Favourite: Red Falcon.

Owner: Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP. Trainer: Irfan Ghatala.

8. SON OF THE LIGHT PLATE: N R I Touch (S. Saqlain) 1, Sergeant Reckless (Faiz) 2, Coorg General (Dhanu S) 3 and Tower Quest (Kiran Rai) 4. 2-1/2, 2-1/4 and 3/4. 1m 13.99s. Rs. 63 (w), 12, 10 and 23 (p), SHP: 28, THP: 47, FP: 112, Q: 41, Trinella: 459, Exacta: 2,912. Favourite: Sergeant Reckless.

Owner: Mr. Shakir Qureshi. Trainer: Md. Sajid Qureshi.

Jackpot: Rs. 21,006 (carried over); Mini Jackpot: 972 (Carried over); Treble (i): 946 (one tkt); (ii): 811 (two tkts); (iii): 1,941 (carried over).

