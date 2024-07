Santissimo primed to come good in Mayor’s Trophy

Santissimo, who is in fine fettle, may score an encore in the Mayor’s Trophy (1,400m), the chief event of the races to be held here on Sunday (14 July). False rails (width about 6m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. TRACK LIGHTNING STAKES (Div. II), (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1-30 p.m.: 1. Amazing Stride (1) Sandesh 56, 2. Gallon Of My Love (3) Sai Kiran 56, 3. Iron King (6) Trevor 56, 4. Priceless Prince (7) Vinod Shinde 56, 5. Ranquelino (2) Akshay K 56, 6. Victor Hugo (5) G. Vivek 56, 7. Zebula (—) (—) 56 and 8. Nyx (4) S.J. Moulin 54.5.

1. AMAZING STRIDE, 2. IRON KING, 3. NYX

2. SWEET MEMORIES STAKES (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-00: 1. Lauterbrunnen (8) Angad 60, 2. Super Kind (9) Sandesh 60, 3. Spirit Dancer (5) Vishal Bunde 58.5, 4. Dawn Rising (3) Rayan 57, 5. Ultimate Chance (2) Tousif 56.5, 6. The Athabasca (4) Sai Kiran 56, 7. Embosom (7) Shreyas S 55.5, 8. Mega Success (6) Salma Khan 53.5 and 9. Sand Castles (1) P. Sai Kumar 53.

1. SUPER KIND, 2. THE ATHABASCA, 3. LAUTERBRUNNEN

3. EPSOM STAKES (1,400m), rated 40 to 65, 2-30: 1. Starkova (1) Neeraj 61, 2. Galahad (8) Akshay K 60.5, 3. Disruptor (10) Darshan 59, 4. Golden Peaks (3) Sandesh 57.5, 5. Adjustment (9) L.A. Rozario 56.5, 6. Bharat (2) Dhanu S 56.5, 7. Klimt (4) D. Patel 55.5, 8. Aldila (12) Antony 55, 9. Gold Ride (6) S.J. Moulin 54.5, 10. Lex Luthor (5) Saddam H 54, 11. Jade (11) G. Vivek 53 and 12. Millbrook (7) Salman Khan 53.

1. JADE, 2. GALAHAD, 3. GOLDEN PEAKS

4. SWEET MEMORIES STAKES (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 3-00: 1. Oxytocin (5) Sai Kiran 62.5, 2. Ultimate Striker (7) Vivek 62.5, 3. Remontoir (2) Arshad 62, 4. General Patton (9) G. Vivek 60.5, 5. Star Admiral (3) Vishal Bunde 60.5, 6. Chisox (6) Arvind K 58.5, 7. Osiris (4) Ram Nandan 58.5, 8. Altamonte (1) Salman Khan 58 and 9. Measure Of Time (8) Rayan 58.

1. GENERAL PATTON, 2. OXYTOCIN, 3. STAR ADMIRAL

5. MANITOU STAKES (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 3-30: 1. Jersey King (4) Sandesh 60, 2. Magical Bay (8) G. Vivek 57.5, 3. Ebotse (5) Antony 57, 4. Invincible (6) S.J. Moulin 54, 5. Alacero (3) Arvind K 53.5, 6. Cat Whiskers (1) Neeraj 53, 7. Sea Diamond (2) P. Sai Kumar 51.5 and 8. Tigerking (7) Saddam H 50.

1. JERSEY KING, 2. MAGICAL BAY, 3. CAT WHISKERS

6. MAYOR’S TROPHY (1,400m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Splendido (9) S.J. Moulin 60, 2. Tehani (8) Akshay K 60, 3. Vivaldo (3) Trevor 59.5, 4. Fast Pace (5) Sandesh 58, 5. Aquamatic (6) Arshad 57, 6. Auspicious Queen (7) Angad 57, 7. Del Mar (1) Arvind K 57, 8. Santissimo (4) G. Vivek 56.5, 9. King Of War (10) Shreyas S 54.5 and 10. Aralina (2) Neeraj 54.

1. SANTISSIMO, 2. TEHANI, 3. AUSPICIOUS QUEEN

7. BE SAFE CUP (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-30: 1. Bourbonaire (1) Suraj 56, 2. Helios (3) S.J. Moulin 56, 3. Rodney (5) B.R. Kumar 56, 4. Silver Strike (7) Vishal Bunde 56, 5. Femme Fatale (6) Sai Kiran 54.5, 6. Glaze (8) Kiran Rai 54.5, 7. Habibti (11) Antony 54.5, 8. Mehra (10) Darshan 54.5, 9. Super Bold (2) Tousif 54.5, 10. Totally Epic (4) P. Siddaraju 54.5 and 11. Xaily (9) J. Chinoy 54.5.

1. HELIOS, 2. BOURBONAIRE, 3. HABIBTI

8. TRACK LIGHTNING STAKES (Div. I), (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 5-00: 1. Ahead Of The Curve (4) Salman Khan 56, 2. Mansa Musa (1) Trevor 56, 3. Santorius (5) S.J. Moulin 56, 4. Storm Shadow (3) Suraj 56, 5. Westlake (7) Antony 56, 6. Art Of Romance (8) Sai Kiran 54.5, 7. Balmoral (2) Akshay K 54.5 and 8. Magnetic (6) Sandesh 54.5.

1. MANSA MUSA, 2. ART OF ROMANCE, 3. WESTLAKE

9. MANITOU STAKES (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-30: 1. Global Influence (5) Suraj 62.5, 2. Never Give In (8) Sandesh 62.5, 3. Indian Blues (2) Kiran Rai 58, 4. La Mcqueen (1) Antony 58, 5. Southernaristocrat (7) B.L. Paswan 57.5, 6. Isabelle (4) L.A. Rozario 55, 7. Princess Gold (3) P. Sai Kumar 52 and 8. The Mega Man (6) Saddam H 50.5.

1. GLOBAL INFLUENCE, 2. NEVER GIVE IN, 3. ISABELLE

Day’s best: MANSA MUSA

Double: JADE — GLOBAL INFLUENCE

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.

