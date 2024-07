Santissimo claims the Mayor’s Trophy

Trainer P. Shroff’s Santissimo (G. Vivek up) won the Mayor’s Trophy, the chief event of the races held here on Sunday (July 14).

The results

1. TRACK LIGHTNING STAKES (Div. II): RANQUELINO (Akshay K) 1, Amazing Stride (Sandesh) 2, Victor Hugo (G. Vivek) 3 and Nyx (S.J. Moulin) 4. Not run: Zebula. 5, 1-1/2 and Hd. 1m 25.68s. Rs. 47 (w), 13, 16 and 20 (p), SHP: 34, THP: 50, FP: 205, Q: 118, Trinella: 1,783, Exacta: 2,412. Favourite: Nyx.

Owners: Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd, M/s. DT Racing & Breeding LLP, Mr. Mukul A. Sonawala and Mr. S.R. Sanas. Trainer: Darius Byramji.

2. SWEET MEMORIES STAKES (Div.II): THE ATHABASCA (Sai Kiran) 1, Lauterbrunnen (Angad) 2, Super Kind (Sandesh) 3 and Mega Success (Salman Khan) 4. 3/4, 4-1/4 and 3-3/4. 1m 13.74s. Rs. 69 (w), 11, 13 and 12 (p), SHP: 36, THP: 59, FP: 251, Q: 88, Trinella: 373, Exacta: 5,636. Favourite: Super Kind.

Owner: Mrs. Esha N. Hariraj. Trainer: Warren Singh.

3. EPSOM STAKES: GALAHAD (Akshay K) 1, Jade (G. Vivek) 2, Golden Peaks (Sandesh) 3 and Bharat (Dhanu S) 4. Not run: Disruptor. 3-1/4, 3-1/2 and 4-1/4. 1m 25.15s. Rs. 38 (w), 12, 12 and 15 (p), SHP: 42, THP: 42, FP: 101, Q: 32, Trinella: 402, Exacta: 1,253. Favourite: Jade.

Owners: Sarainaga Racing Pvt Ltd, M/s. DT Racing & Breeding LLP, Mr. Mukul A. Sonawala & Mr. S.R. Sanas and Mr. Inderraj Anand. Trainer: S. Attaollahi.

4. SWEET MEMORIES STAKES (Div. I): OSIRIS (Ram Nandan) 1, Measure Of Time (Rayan) 2, General Patton (G. Vivek) 3 and Star Admiral (Vishal Bunde) 4. 1/2, Lnk and 1/2. 1m 14.29s. Rs. 216 (w), 37, 27 and 12 (p), SHP: 89, THP: 46, FP: 2,707, Q: 874, Trinella: 6,561, Exacta: 58,784. Favourite: Oxytocin.

Owners: Mr. M. Lakshminarayana, Mr. M. Venkatarama & Mr. R.N. Vijaya Kumar. Trainer: Rajendra Singh.

5. MANITOU STAKES (Div. II): JERSEY KING (Sandesh) 1, Ebotse (Antony) 2, Magical Bay (G. Vivek) 3 and Cat Whiskers (Neeraj) 4. 3-1/4, 5 and 5. 1m 13.22s. Rs. 17 (w), 11, 10 and 15 (p), SHP: 39, THP: 46, FP: 79, Q: 46, Trinella: 280, Exacta: 348. Favourite: Jersey King.

Owners: Mr. Vikram Sreeram, Mr. Ananth Iyengar, Mr. Shankar Srinivas and Mr. Ashok Ranpise. Trainer: S. Dominic.

6. MAYOR’S TROPHY: SANTISSIMO (G. Vivek) 1, Aralina (Neeraj) 2, Tehani (Akshay K) 3 and Vivaldo (Trevor) 4. 1-1/4, 1 and 5. 1m 24.84s. Rs. 14 (w), 10, 17 and 14 (p), SHP: 58, THP: 37, FP: 100, Q: 58, Trinella: 337, Exacta: 599. Favourite: Santissimo.

Owners: Gainsville Stud & Agri Farm Pvt Ltd rep. by Mr. Gautam Lala, Mr. Kishore Rungta, Mr. Joydeep Datta Gupta & Mr. Saleem Fazelbhoy and Mr. Achuthan Siddharth. Trainer: P. Shroff.

7. BE SAFE CUP: BOURBONAIRE (Suraj) 1, Rodney (B.R. Kumar) 2, Silver Strike (Vishal Bunde) 3 and Xaily (J. Chinoy) 4. Lnk, 1-1/4 and Lnk. 1m 13.54s. Rs. 28 (w), 11, 22 and 52 (p), SHP: 69, THP: 138, FP: 441, Q: 199, Trinella: 8,849, Exacta: 47,603 (carried over). Favourite: Bourbonaire.

Owners: Mr. Teja Gollapudi & Mr. S. Narredu. Trainer: S. Narredu.

8. TRACK LIGHTNING STAKES (Div. I): MANSA MUSA (Trevor) 1, Balmoral (Akshay K) 2, Storm Shadow (Suraj) 3 and Magnetic (Sandesh) 4. Nk, 1-1/2 and 1-1/2. 1m 26.67s. Rs. 15 (w), 11, 22 and 16 (p), SHP: 59, THP: 43, FP: 133, Q: 94, Trinella: 575, Exacta: 1,489. Favourite: Mansa Musa.

Owners: Five Stars Shipping Co Pvt Ltd rep. by Mr. K.N. Dhunjibhoy, Mr. Z.K. Dhunjibhoy & Ms. Anosha Meyers, Mrs. Liane Milan Luthria, Darashaw Bloodstock Pvt Ltd rep. by Mrs. Daisy K.D.B. Mehta & Mr. Dara K. Mehta & Mr. Rama Seshu Eyunni and M/s. DT Racing & Breeding LLP. Trainer: P. Shroff.

9. MANITOU STAKES (Div. I): NEVER GIVE IN (Sandesh) 1, Global Influence (Suraj) 2, La Mcqueen (Antony) 3 and Indian Blues (Kiran Rai) 4. 2, 3-1/2 and 1-3/4. 1m 13.84s. Rs. 24 (w), 13, 12 and 10 (p), SHP: 29, THP: 31, FP: 35, 1: 21, Trinella: 82, Exacta: 526. Favourite: Global Influence.

Owners: Mr. N. Nitin Chengappa, M/s. Rapar Galloping Stars LLP rep. by Mr. Rajendran, M/s. Arun Alagappan Racing LLP & Mr. Adil K. Gandhy & Mrs. Yashika Apana & Mr. Gautam Basapa & Mr. V. Narayanan & Mr. J. Krishnadev Rao & Mr. Ravikanth Badruka & Mr. N.R. Nandan. Trainer: Arjun Mangalorkar.

Jackpot: Rs. 508 (528 tkts); Runner-up: 72 (1,605 tkts); Treble (i): 5,988 (one tkts); (ii): 1,316 (six tkts); (iii): 626 (64 tkts).