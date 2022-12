December 18, 2022 12:10 am | Updated December 17, 2022 07:16 pm IST - Hyderabad

Salento and Dyf should fight out the finish of the Golconda 2000 Guineas, the main attraction of Sunday’s (Dec. 18) races here.

1. NEXT MOVE PLATE (1,600m), rated up to 25 (Cat. III) – 1.15 p.m.: 1. Call Of The Blue (3) Gaurav Singh 60, 2. Honourable Lady (8) Santosh Raj 60, 3. Janasu (1) Mohit Singh 60, 4. My Way Or Highway (7) Mukesh Kumar 60, 5. Survivor (4) P. Ajeeth Kumar 60, 6. Good Day (5) R.S. Jodha 59, 7. I Am Superman (2) B. Nikhil 59 and 8. Ella Eldingar (6) Aneel 57.5.

1. MY WAY OR HIGHWAY, 2. CALL OF THE BLUE, 3. SURVIVOR

2. STEP ASIDE PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 2-y-o only (Cat. II) – 1.45: 1. Bleue Dali (4) Akshay Kumar 56, 2. N R I Skylab (9) Antony Raj S 56, 3. Rising Tycoon (8) Md. Ismail 56, 4. Shadow Of The Moon (1) D.S. Deora 56, 5. Siddharth (5) Ashad Asbar 56, 6. Smart Boy (7) B.R. Kumar 56, 7. Flashing Memories (6) Gaurav Singh 54.5, 8. Planet Super (3) Aneel 54.5 and 9. Reigning Beauty (2) Afroz Khan 54.5.

1. RISING TYCOON, 2. BLEUE DALI, 3. N R I SKYLAB

3. VIKARABAD CUP (DIV. II) (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III) – 2.15: 1. Bangor On Dee (3) Mukesh Kumar 60, 2. Garnet (1) Sonu Kumar 58, 3. Divine Connection (2) R.S. Jodha 56.5, 4. Stay Smart (6) B. Nikhil 55, 5. Coming Home (7) D.S. Deora 53, 6. Nucleus (9) Mohit Singh 52.5, 7. Sucker Punch (8) P. Sai Kumar 52.5, 8. Star Cruise (4) Kuldeep S 52 and 9. Hot Seat (5) Uday Kiran 50.5.

1. GARNET, 2. BANGOR ON DEE, 3. DIVINE CONNECTION

4. THE 1 EME CENTRE ROLLING TROPHY (1,800m), rated 40 to 65 (Cat. II) – 2.45: 1. True Icon (4) Gaurav Singh 60, 2. Hoping Cloud (7) Mohit Singh 59, 3. Just Incredible (5) Akshay Kumar 57.5, 4. Despang (6) Surya Prakash 57, 5. Nightmare (2) Sonu Kumar 57, 6. Wallop And Gallop (8) P. Ajeeth Kumar 57, 7. Advance Guard (1) Kuldeep S 55.5 and 8. Team Player (3) Afroz Khan 51.5.

1. JUST INCREDIBLE, 2. HOPING CLOUD, 3. TRUE ICON

5. SANGAM PLATE (1,400m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III) – 3.15: 1. Ivanhoe (1) Surya Prakash 60, 2. Acrobat (7) P. Ajeeth Kumar 57, 3. Clefairy (6) Akshay Kumar 57, 4. Nishaan (3) Mohit Singh 55, 5. Exclusive Luck (4) Md. Ismail 54.5, 6. Role Model (2) Gaurav Singh 53.5, 7. Saint Emilion (8) B.R. Kumar 53 and 8. Swiss Girl (5) B. Nikhil 53.

1. CLEFAIRY, 2. ACROBAT, 3. IVANHOE

6. VIKARABAD CUP (DIV. I) (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III) – 3.45: 1. Above The Law (8) Md. Ismail 60, 2. Different (1) B. Nikhil 58, 3. Cabello (4) Ajay Kumar 56.5, 4. Pedro Planet (6) Md. Ekram Alam 55.5, 5. Vision Of Rose (3) B.R. Kumar 54, 6. Gusty Note (9) Santosh Raj 53, 7. Thunder Road (7) Gaurav Singh 52.5, 8. Samrat (5) Mohit Singh 52 and 9. Sea Of Class (2) Surya Prakash 50.5.

1. CABELLO, 2. ABOVE THE LAW, 3. GUSTY NOTE

7. GOLCONDA 2000 GUINEAS (Gr. 2) (1,600m) (Terms), 3-y-o only – 4.15: 1. All Attraction (7) Srinath 57, 2. Arthur (3) Yash Narredu 57, 3. Dyf (6) P.S. Chouhan 57, 4. Kancha (4) Akshay Kumar 57, 5. Keep Faith (1) Aneel 57, 6. La Mirage (8) P. Ajeeth Kumar 57, 7. Salento (5) Antony Raj S 57 and 8. True Marshal (2) Ashad Asbar 57.

1. SALENTO, 2. DYF, 3. TRUE MARSHAL

8. VIKARABAD CUP (DIV. III) (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III) – 4.45: 1. Malibu (3) Mukesh Kumar 60, 2. Bellaque (7) B. Nikhil 57, 3. Silk (8) Antony Raj S 56, 4. Lights On (9) R.S. Jodha 54, 5. Deccan Ranger (2) Santosh Raj 53, 6. Sorry Darling (1) P. Ajeeth Kumar 52.5, 7. Precious Gift (6) Ajay Kumar 52, 8. Delhi Heights (5) Surya Prakash 50 and 9. Muaser (4) P. Sai Kumar 50.

1. SILK, 2. MALIBU, 3. BELLAQUE

Day’s Best: CLEFAIRY

Jackpot : 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

