Salazaar for Nizam’s Gold Cup

Trainer Irfan Ghatala’s ward Salazaar, who is in fine nick, should score over his rivals in the Nizam’s Gold Cup (Gr. 2), the chief event of Sunday’s (Aug. 15) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. BAKHTAWAR PLATE (Div. I) (1,200m) (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.30 p.m.: 1. Flying Rudolf (2) Kiran Naidu 56, 2. N R I Sport (5) Uday Kiran P 56, 3. Sharp Mind (6) P. Gaddam 56, 4. Sye Ra (4) Ajeeth Kumar 56, 5. Wallop And Gallop (7) Deepak Singh 56, 6. Ashwa Pushkin (11) Ashad Asbar 54.5, 7. Good Tidings (1) A.A. Vikrant 54.5, 8. Joy O Joy (9) Surya Prakash 54.5, 9. Muaser (3) Nakhat Singh 54.5, 10. Neffereti (10) Md. Ismail 54.5 and 11. Siri (8) B.R. Kumar 54.5.

1. MUASER, 2. ASHWA PUSHKIN, 3. WALLOP AND GALLOP

2. BAKHTAWAR PLATE (Div. II) (1,200m) (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 2.05: 1. Jean Lafette (4) P.S. Chouhan 56, 2. Paladino (11) Kiran Naidu 56, 3. Special Effort (5) Nakhat Singh 56, 4. Unsung Hero (2) Uday Kiran P 56, 5. Ahanu (6) P. Gaddam 54.5, 6. Deccan Valour (3) Md. Ismail 54.5, 7. Hard To Toss (1) Ashad Asbar 54.5, 8. Miss Little Angel (8) Akshay Kumar 54.5, 9. N R I Style (7) A.A. Vikrant 54.5, 10. Reining Queen (10) Gaurav Singh 54.5 and 11. Shelly Anne (9) Santosh Raj N R 54.5.

1. JEAN LAFETTE, 2. MISS LITTLE ANGEL, 3. HARD TO TOSS

3. MICA EMPRESS PLATE (1,200m) rated 40 to 65 (Cat. II), 2.40: 1. Sporting Smile (3) R.S. Jodha 60, 2. Lagos (2) Akshay Kumar 59.5, 3. Southern Legacy (9) Ajinkya 58, 4. Xfinity (7) Nakhat Singh 57, 5. Scramjet (5) P.S. Chouhan 55.5, 6. Chuckit (10) Gaurav Singh 54.5, 7. City Of Blossom (6) A.A. Vikrant 54, 8. N R I Magic (4) Uday Kiran P 52.5, 9. Mystery (1) B. Nikhil 51.5 and 10. Lockhart (8) P. Gaddam 51.

1. SCRAMJET, 2. LAGOS, 3. XFINITY

4. RAM TILAK PLATE (1,200m) Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. Amyra (1) Gaurav Singh 60.5, 2. Just Incredible (4) B.R. Kumar 60, 3. Flying Jet (12) Santosh Raj N R 58.5, 4. Star Dancer (8) Kiran Naidu 55.5, 5. Fashion Universe (11) Akshay Kumar 53, 6. Southern Lady (7) S.S. Tanwar 53, 7. Lifetime (9) Surya Prakash 52.5, 8. One For All (6) Rafique Sk 52.5, 9. Win Vision (2) Ajit Singh 52.5, 10. Air Salute (10) N.B. Kuldeep 52, 11. Healthandhappiness (13) B. Nikhil 52, 12. Moringa (3) P. Gaddam 52 and 13. Lightning Fairy (5) Nakhat Singh 50.

1. FASHION UNIVERSE, 2. AMYRA, 3. JUST INCREDIBLE

5. BROWN JACK PLATE (1,400m) rated 20 to 45 (Cat. III), 3.50: 1. By The Bay (5) P.S. Chouhan 60, 2. Mark My Day (7) B.R. Kumar 60, 3. Siyavash (3) Ashad Asbar 59, 4. Good Connection (10) S. Zervan 58, 5. Royal Pal (9) Nakaht Singh 54, 6. N R I Blue (Ex: Blue Cruise) (11) B. Nikhil 53.5, 7. Urvasi (1) Koushik 53.5, 8. Dream Jewel (12) Ajit Singh 52.5, 9. Starwalker (2) P. Gaddam 52.5, 10. Crackershow (4) Rafique Sk 52, 11. Flamingo Fame (6) G. Naresh 52 and 12. Lorena (8) Md. Ismail 51.5.

1. GOOD CONNECTION, 2. BY THE BAY, 3. SIYAVASH

6. NIZAM’S GOLD CUP (Gr. 2) (2,000m) (Terms), 4-y-o & upward, 4.25: 1. Salazaar (6) Sandesh 56, 2. Taimur (5) Bhawani 55, 3. Point To Prove (2) P. Sai Kumar 53.5, 4. North Star (4) P.S. Chouhan 52, 5. Roaring Tiger (1) Zervan 52, 6. Alluring Silver (3) Akshay Kumar 50.5 and 7. Bisate (7) Neeraj 50.5.

1. SALAZAAR, 2. ALLURING SILVER, 3. ROARING TIGER

7. STAR HAVEN PLATE (1,200m), rated upto 25 (Cat. III), 5.00: 1. Alluri’s Pride (Ex: Shivalik Meadow) (3) Akshay Kumar 62, 2. Hurricane (13) B.R. Kumar 62, 3. Astronaut (12) P. Gaddam 61.5, 4. Amaretto (1) Rafique Sk 60.5, 5. Berkeley (4) Gaurav Singh 60.5, 6. Acadian Angel (9) Kiran Naidu 57.5, 7. Big Day (10) Nakhat Singh 57.5, 8. Turf Monarch (6) Md. Ismail 57.5, 9. That’s My Speed (2) B. Nikhil 57, 10. Ice Berry (7) C.P. Bopanna 53.5, 11. Moka (11) Ajit Singh 53.5, 12. Hopscotch (5) Ashad Asbar 52 and 13. Moment Of Silence (8) Surya Prakash 50.

1. ALLURI’S PRIDE, 2. ACADIAN ANGEL, 3. BERKELEY

Day’s Best: SALAZAAR

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.