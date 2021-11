Salazaar for Ashoka Chakra Cup

BENGALURU:

25 November 2021 00:30 IST

Salazaar, who has been well prepared, is expected to score in Ashoka Chakra Cup (1,800m), the main event of the races to be held here on (Nov 25). False rails will be announced on the race day.

1. NARMADA PLATE (Div. III), (1,200m), rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. Altamonte (9) Salman Khan 60, 2. Rightly Noble (8)Vishal Bunde 60. 3. Baroness (5) Angad 59, 4. Lady Nectar (6) H.M. Akshay 59, 5. Lifeisamiracle (10) L.A. Rozario 59, 6. Altair (2) Saddam H. 58.5, 7. He’s The One (7) Chandrashekar 58, 8. Iron Fist (4) J.H. Arul 58, 9. Prerana (1) Shreyas Singh 58, 10. Santorini Secret (3) Tousif Khan 57 and 11. Fierce Fighter (11) Ikram Ahmed 55.5.

1. RIGHTLY NOBLE, 2. BARONESS, 3. PRERANA

2. HALF A CROWN PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-00: 1. Force Assault (4) R.N. Darshan 57, 2. Fun And Laughter (9) Antony Raj 57, 3. Limited Edition (1) Anjar Alam 57, 4. Turkoman (5) Ranjeet Singh 57, 5. Analect (2) Dhanu Singh 55.5, 6. Eternal Blaze (7) C.S. Jodha 55.5, 7. Mystic Mountain (3) Akshay Kumar 55.5, 8. Secret Of Life (10) Arshad 55.5, 9. Spectacular (8) A. Sandesh 55.5 and 10. Super Ruffain (6) R. Pradeep 55.5.

1. SPECTACULAR, 2. ETERNAL BLAZE, 3. ANALECT

3. NARMADA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 2-30: 1. San Bernardino (10) P. Siddaraju 60, 2. Sir Jersey (6) H.M. Akshay 60, 3. Max Mueller (8) S. Saqlain 59, 4. Ozark (4) Shreyas Singh 59, 5. Rainbow Rising (3) L.A. Rozario 59, 6. Silverita (7) J.H. Arul 59, 7. Aerospeed (1) Saddam H 58.5, 8. Estella (9) Vishal Bunde 58.5, 9. Glorious Logan (11) Angad 58.5, 10. Top News (2) Tousif Khan 58 and 11. Eco Friendly (5) Chandrashekar 57.

1. SIR JERSEY, 2. OZARK, 3. SILVERITA

4. COUNT FLEET PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-00: 1. Chiraag (6) P. Mani 57, 2. Gunmaster (9) Anjar Alam 57, 3. Lauterbrunnen (7) Vishal Bunde 57, 4. Matera (4) Akshay Kumar 57, 5. Sunshine Prince (2) Antony Raj 57, 6. Tactical Command (10) R.N. Darshan 57, 7. The Adviser (3) P. Sai Kumar 57, 8. The Inheritor (12) Arvind Kumar 57, 9. Thousand Words (1) Arshad 57, 10. Demeter (11) Dhanu Singh 55.5, 11. Domina (5) R. Marshall 55.5 and 12. Star Of The Hills (8) Kiran Rai 55.5.

1. MATERA, 2. DEMETER, 3. TACTICAL COMMAND

5. CHATRAPATHI TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 3-30: 1. Green Channel (1) Darshan 60.5, 2. Lake Tahoe (4) S. John 60.5, 3. Peluche (6) Vinod Shinde 60.5, 4. Electra (2) Akshay Kumar 59, 5. Starry Wind (7) Vishal Bunde 58, 6. Indian Pharaoh (9) R. Marshall 57, 7. Speedster (8) S. Shareef 56, 8. First Impression (5) Antony Raj 55.5 and 9. Crack Of Dawn (3) Ranjeet Singh 53.

1. LAKE TAHOE, 2. FIRST IMPRESSION, 3. GREEN CHANNEL

6. ASHOKA CHAKRA CUP (1,800m) 3-y-o & over (Terms), 4-00: Lagarde (1) Akshay Kumar 63.5, 2. Salazaar (2) S. John 60.5, 3. Point To Prove (3) Antony Raj 57, 4. Automatic (4) S. Shareef 56 and 5. Sovereign Legend (5) A. Sandesh 56.

1. SALAZAAR, 2. SOVEREIGN LEGEND

7. DABBE FALLS PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 4-30: 1. Katana (3) Akshay Kumar 61, 2. Christopher Wren (10) Antony Raj 56, 3. Striking Memory (2) S. Saqlain 56, 4. Ombudsman (5) Darshan 55, 5. Amazing Blaze (7) A. Sandesh 54.5, 6. Almanach (8) J.H. Arul 54, 7. Tyto Alba (9) Rajesh Kumar 53.5, 8. Gazebo Talk (6) S. Shareef 51, 9. Cinco De Mayo (1) Dhanu singh 50.5 and 10. Impelling Power (4) Nazerul 50.

1. KATANA, 2. AMAZING BLAZE, 3. CHRISTOPHER WREN

8. NARMADA PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 5-00: 1. Nostradamus (8) H.M. Akshay 62.5, 2. Immaculate (2) L.A. Rozario 61, 3. Striking Support (4) Likith Appu 61, 4. Jersey Legend (9) Saddam H 60.5, 5. Tenali (3) Shreyas Singh 60, 6. Comeonson (6) S. Saqlain 59.5, 7. Commandpost (11) Angad 59.5, 8. Galactical (7) J.H. Arul 59.5, 9. Lightning Charlie (5) Vishal Bunde 59.5, 10. Lucky Chance (1) Tousif Khan 59.5 and 11. Stunning Beauty (10) Chandrashekar 58.

1. LIGHTNING CHARLIE, 2. NOSTRADAMUS, 3. GALACTICAL

Days best: MATERA

Double: SPECTACULAR — LAKE TAHOE

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8, Treble (i): 3, 4, & 5, (ii): 6, 7 & 8.