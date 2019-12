Saint Petersburg primed to deliver

Saint Petersburg, who has been well prepared is expected to score in the Civil Service Cup (1,200m), the main event of the races to be held here on Saturday (June 8). False rails (width about 8.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. ROYAL CHALLENGE PLATE (Div. II), (1,400m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 2-30 pm: 1. Charmed Life (4) Trevor 60, 2. Pink Smile (7) Raghuveer Singh 59.5, 3. Orenda (3) Sandesh 58, 4. Supernormal (2) R. Marshall 58, 5. Bluejack (6) A. Merchant 57.5, 6. Gold Mist (8) S. Mubarak 56.5, 7. Ultimate Speed (5) Adarsh 56.5 and 8. Turf Jaguar (1) Hindu Singh 55.

1. ORENDA, 2. CHARMED LIFE, 3. BLUEJACK

2. PRINCE KHARTOUM TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-05: 1. Akasi (4) Zervan 56, 2. Blackhawk (9) P. Mani 56, 3. Commodus (1) Trevor 56, 4. Elite Agent (10) Irvan 56, 5. On The Trot (8) Neeraj 56, 6. Richmond Hill (3) R. Manish 56, 7. Slice Of Heaven (5) Darshan 56, 8. Tenno Sho (—) (—) 56, 9. Awesome Girl (7) A. Merchant 54.5, 10. Constanza (6) Sandesh 54.5 and 11. Donna Bella (2) Suraj 54.5.

1. DONNA BELLA, 2. CONSTANZA, 3. COMMODUS

3. STAR SUPREME PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 3-40: 1. Jayadratha (12) N.S. Parmar 60, 2. Ultimate Power (7) Darshan 57.5, 3. Amazing Angel (6) Nazerul 55, 4. Agnar (9) P. Surya 54.5, 5. Fiorenzo (3) S. Shareef 54.5, 6. Firing Line (11) A.S. Peter 54, 7. Incitatus (4) Suraj 54, 8. Blarney Stone (2) A. Ramu 53.5, 9. Declarationoflove (1) R. Manish 53.5, 10. Granada (5) N.B. Kuldeep 53, 11. Zala Princess (10) A. Merchant 53 and 12. Find (8) Neeraj 52.5.

1. INCITATUS, 2. FIND, 3. AGNAR

4. CIVIL SERVICE CUP (1,200m), rated 60 & above, 4-15: 1. Bora Bora (6) A. Imran 60, 2. Saint Petersburg (5) Trevor 59.5, 3. Courage (11) Suraj 59, 4. Regal Music (4) Md. Akram 59, 5. Fire Glow (2) T.S. Jodha 58.5, 6. Haedi’s Folly (7) Irvan 57.5, 7. Aeisir (9) P.S. Chouhan 56.5, 8. Cerise Noir (8) Sandesh 55.5, 9. Noahs Ark (10) Arshad 55.5, 10. Life Awaits (1) Rayan 55 and 11. Miniver Rose (3) R. Manish 53.

1. SAINT PETERSBURG, 2. COURAGE, 3. CERISE NOIR

5. MEYDAN PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 4-50: 1. Prodigal (1) Anjar Alam 60, 2. After Hours (9) Akshay 57.5, 3. Stari Grad (2) Dhebe 55, 4. Desert Gold (4) Ajay Kumar 54, 5. Master Of War (5) Rayan 53.5, 6. Sri Lakshmi (6) A. Maerchant 53.5, 7. Adventurer (7) Arshad 53, 8. Barog (8) Irvan 52.5 and 9. Youresohandsome (3) P. Surya 52.

1. PRODIGAL, 2. STARI GRAD, 3. ADVENTURER

6. ROYAL CHALLENGE PLATE (Div. I), (1,400m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 5-25: 1. Ambrosio (5) Trevor 60, 2. Akita Pro (8) Suraj 59.5, 3. Aeolus (9) Zervan 58.5, 4. Black Whizz (6) A. Imran 58.5, 5. Game Changer (2) Arshad 58, 6. Beond Reach (4) R. Manish 57.5, 7. Lawrence Of Arabia (7) Hindu Singh 57, 8. Constantinople (1) A.S. Peter 56.5 and 9. Tanoura (3) Adarsh 54.5.

1. AKITA PRO, 2. AMBROSIO, 3, AEOLUS

Day’s best: SAINT PETERSBURG

Double: INCITATUS — AKITA PRO

Jkt: 2, 3, 4, 5 and 6; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6.