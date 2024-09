Sacred Bond for Mir Mushtaq Ali Khan Memorial Cup

The four-year-old gelding Sacred Bond should score over his rivals in the Mir Mushtaq Ali Khan Memorial Cup, the main event of Monday’s (Sept. 9) races.

1. MEDAK PLATE (Div. III) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.55 p.m.: 1. Sangreal (2) P. Sai K 60, 2. Hoping Star (7) Kuldeep Jr. 59.5, 3. Sucker Punch (8) P. Ajeeth K 58, 4. Doe A Deer (4) Afroz K 57, 5. Genie (1) R.S. Jodha 55.5, 6. Golden Inzio (3) Ajay K 53, 7. Deccan Ranger (5) Surya Prakash 51.5 and 8. Black Power (6) B. Nikhil 50.5.

1. SANGREAL, 2. HOPING STAR, 3. GENIE

2. RED SURPRISE PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 2.30: 1. Ashwa Yashvir (10) Gaurav 56, 2. Furious Strides (1) Kuldeep Jr. 56, 3. Jim (2) Akshay K 56, 4. Rare Vue (8) A.A. Vikrant 56, 5. Secret Option (5) Shivansh 56, 6. Varaneek Gold (3) Kuldeep Sr. 56, 7. Dream To Fly (7) Md. Ismail 54.5, 8. Miss Melena (9) Abhay Singh 54.5, 9. Most Beautiful (4) Surya Prakash 54.5, 10. Newfound Glory (6) Santosh Raj 54.5 and 11. Normui (11) Mukesh 54.5.

1. NEWFOUND GLORY, 2. JIM, 3. VARANEEK GOLD

3. MEDAK PLATE (Div. II) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.05: 1. Only My Way (1) Afroz K 60, 2. Bold Beauty (8) G. Naresh 59.5, 3. Deccan Daisy (2) M. Mark 58.5, 4. City Cruise (4) R.S. Jodha 57, 5. Pleasant Star (3) Akshay K 56.5, 6. Federer (6) Ashad Asbar 53, 7. Darling’s Boy (5) P. Sai K 51.5 and 8. Desert Sultan (7) Likith Appu 51.

1. PLEASANT STAR, 2. ONLY MY WAY, 3. FEDERER

4. MEDAK PLATE (Div. I) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.40: 1. Exclusive Luck (3) Md. Ismail 60, 2. Splendour On Grass (4) Ajay K 60, 3. Ambitious Star (5) R.S. Jodha 58.5, 4. Silver Lining (1) Shivansh 57.5, 5. Indian Temple (8) Kuldeep Sr. 56.5, 6. Nkalanzinzi (7) P. Ajeeth K 53.5, 7. Mix The Magic (2) Mukesh 53, 8. My Brother (9) Md. Ekram 51.5 and 9. Mr. Perfect (6) G. Naresh 50.5.

1. MIX THE MAGIC, 2. EXCLUSIVE LUCK, 3. INDIAN TEMPLE

5. MIR MUSHTAQ ALI KHAN MEMORIAL CUP (1,600m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.15: 1. Sun Dancer (7) Shivansh 60, 2. Proud Mary (1) Arjun 59.5, 3. Briar Ridge (6) Surya Prakash 58.5, 4. Toffee (3) Md. Ekram 55, 5. Fortunatus (4) Ashad Asbar 52.5, 6. Sacred Bond (2) Vivek G 52.5 and 7. Silver Act (5) B. Nikhil 51.

1. SACRED BOND, 2. TOFFEE, 3. FORTUNATOS

6. GREEN HAVEN PLATE (1,200m), 4-y-o and upward, rated upto 25 (Cat. III), 4.50: 1. Arthisha (4) B. Nikhil 62, 2. Exponent (8) Gaurav 62, 3. Glimmer Of Hope (9) Shivansh 62, 4. Blue Brigade (6) Abhay Singh 61, 5. Star Cruise (2) Kuldeep Sr. 61, 6. Taaliyah (10) Deepak 61, 7. Dali’s Champion (1) Surya Prakash 60.5, 8. Reining Queen (3) P. Ajeeth K 59, 9. Stoli (5) Vivek G 56.5, 10. Zidane (7) Kuldeep Jr. 54.5, 11. Politics (12) Md. Ismail 52.5 and 12. Protocol (11) G. Naresh 50.

1. GLIMMER OF HOPE, 2. STAR CRUISE, 3. EXPONENT

Day’s Best: PLEASANT STAR

Jackpot: 2, 3, 4, 5 & 6.

Mini Jackpot: 3, 4, 5 & 6.

Treble: (I) 1, 2 & 3, (ii) 4, 5 & 6.

Tanala: All races.