Ruling Goddess expected to score in the J.B. Mallaradhya Memorial Trophy

January 12, 2023 06:32 pm | Updated 06:32 pm IST - BENGALURU

Ruling Goddess, who has been well prepared, is expected to score in the J.B. Mallaradhya Memorial Trophy (1,600m), the feature event of the races to be held here on Friday (Jan 13).

False rails (width about 9.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. HOOGHLY PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 1.15 p.m.: 1. Altamonte (11) Vivek 60, 2. Sweet Kiss (4) Darshan 60, 3. Master Of Success (12) Sai Kiran 59.5, 4. The Intruder (3) R. Pradeep 59.5, 5. Benignity (8) P. Ramesh 59, 6. Marco Polo (1) R. Ajinkya 58.5, 7. Estella (6) Likith Appu 57.5, 8. Chandra Kanta (7) Tousif 56, 9. Perfect Halo (10) Kiran Rai 56, 10. Red Lucifer (9) Srinath 56, 11. Max Mueller (5) L.A. Rozario 54.5 and 12. Regal Force (-) (-) 53.

1. ESTELLA, 2. MASTER OF SUCCESS, 3. PERFECT HALO

2. MAHADAYI PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 1.45: 1. Aircraft (10) D. Patel 60, 2. Embosom (7) L.A. Rozario 59, 3. Sea Blush (8) Srinath 58, 4. Christopher Wren (1) Tousif 57.5, 5. Limited Edition (4) R. Ajinkya 57.5, 6. Art Power (11) Sandesh 57, 7. Stunning Beauty (6) Sai Kiran 57, 8. Baroness (3) Kiran Rai 56, 9. Emeraldo (9) Rayan 56, 10. Ring Master (2) R. Pradeep 56 and 11. Mega Success (5) Salman K 55.5.

1. ART POWER, 2. SEA BLUSH, 3. BARONESS

3. MURUDESHWARA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 2.15: 1. Stars Above (7) S. John 60, 2. Princess Jasmine (2) L.A. Rozario 59.5, 3. Oxytocin (8) Sai Kiran 59, 4. Peridot (10) Likith Appu 59, 5. The Pirate (6) R. Pradeep 59, 6. Empress Bella (5) Tousif 58.5, 7. Oasis Class (1) R. Ajinkya 58.5, 8. Twilight Fame (9) Kiran Rai 58, 9. Meghann (3) B. Nayak 57.5 and 10. Double Vision (4) Salman K 56.5.

1. OXYTOCIN, 2. PRINCESS JASMINE, 3. STAR ABOVE

4. KALLATHIGIRI FALLS PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 2.45: 1. Balor (9) S. John 60.5, 2. Galloping Ahead (4) Srinath 60, 3. Almanach (5) Likith Appu 58.5, 4. Armory (2) Kiran Rai 57, 5. Ripple N Storm (7) Akshay K 56.5, 6. Opus One (3) L.A. Rozario 56, 7. El Alamein (8) Rayan 55, 8. Pazel (1) Darshan 55 and 9. Raffles (6) Tousif 54.

1. RIPPLE N STORM, 2. BALOR, 3. OPUS ONE

5. MURUDESHWARA PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 3.15: 1. Isnt She Beautiful (4) Sandesh 62.5, 2. Lauterbrunnen (1) Kiran Rai 61, 3. Aguila (8) Akshay K 60, 4. Archway (5) Trevor 57, 5. Striking Point (7) Adarsh 57, 6. Knotty In Blue (9) Nazerul 56.5, 7. Masteroftheskies (3) Sai Kiran 55, 8. Ozark (6) Janardhan P 54.5 and 9. Chinky Pinky (2) R. Pradeep 54.

1. ISNT SHE BEAUTIFUL, 2. ARCHWAY, 3. AQUILA

6. CORDON BLEU TROPHY (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3;45: 1. Galahad (5) Trevor 56, 2. Mazal Tov (3) Srinath 56, 3. Prana (6) Akshay K 56, 4. Sir Tristan (7) Vaibhav 56, 5. Vyasa (1) Sandesh 56, 6. Last Waltz (2) Salman K 54.5, 7. Marquita (4) Arshad 54.5 and 8. Momentous (8) Darshan 54.5.

1. GALAHAD, 2. MAZAL TOV, 3. PRANA

7. J.B. MALLARADHYA MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 4.15: 1. Capable (6) L.A. Rozario 62.5, 2. Ruling Goddess (2) Trevor 60, 3. Etosha (3) Likith Appu 59, 4. Four Wheel Drive (4) Srinath 56, 5. Peluche (5) Darshan 55, 6. Millbrook (8) Salman K 52.5, 7. Shubankar (7) Akshay K 52.5 and 8. Eco Friendly (1) Sai Kiran 50.

1. RULING GODDESS, 2. SHUBANKAR, 3. CAPABLE

8. MAHADAYI PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4.45: 1. The Omega Man (8) Naveen K 62.5, 2. Super Ruffian (2) Indrajeet S 60, 3. Classic Charm (9) Akshay K 59, 4. Pastiche (7) Darshan 58.5, 5. See My Heels (12) Rayan 58.5, 6. Dr Logan (5) L.A. Rozario 58, 7. Rhapsody In Green (10) D. Patel 58, 8. Klockner (11) Salman K 57.5, 9. Lycurgus (6) Sai Kiran 57.5, 10. Recreator (1) Adarsh 57, 11. Augusto (3) Arshad 56 and 12. Bramastram (4) Nazerul 55.

1. CLASSIC CHARM, 2. SUPER RUFFIAN, 3. AUGUSTO

9. HOOGHLY PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 5.15: 1. Air Display (6) L.A. Rozario 62.5, 2. Gunmaster (8) B. Nayak 62.5, 3. Spirit Dancer (10) Darshan 62.5, 4. Altair (4) Sai Kiran 62, 5. Rudram (2) Nazerul 61.5, 6. Ultimate Chance (3) A. Imran 61.5, 7. Chiraag (7) Tousif 60.5, 8. Cash Out (5) S. John 60, 9. Phoenix Surprise (1) Arshad 59.5, 10. Artiana (12) Salman K 59, 11. Sacred Creator (9) Kiran Rai 58 and 12. Comeonson (11) Likith Appu 57.5.

1. AIR DISPLAY, 2. CASH OUT, 3. ULTIMATE CHANCE

Day’s best: ART POWER

Double: RIPPLE N STORM - ISNT SHE BEAUTIFUL

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.