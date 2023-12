Ruby Red claims Chaitanya Chakram Cup

December 23, 2023 11:25 pm | Updated 11:25 pm IST - HYDERABAD

Trainer Laxman Singh’s Ruby Red (Afroz Khan up) claimed the Chaitanya Chakram Cup, the main event of Saturday’s (Dec. 23) races.

The winner is owned by Mr. Cyrus S. Poonawalla & Mr. Adar C. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Mukul A. Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeding LLP & Mr. Saleem Fazelbhoy.

The results:

1. STEP ASIDE PLATE: IN PROPOSITO (Abhay Singh) 1, Cannon Rose (P. Sai Kumar) 2, Rolls Royce (Nakhat Singh) 3 and Linda (P. Ajeeth Kumar) 4. 3/4, Head and 1. 1m 13. 82s. ₹94 (w), 26 and 14 (p). SHP: 21, THP: 36, SHW: 28 and 14, FP: 331, Q: 150, Tanala: 1,444. Favourite: Cannon Rose.

Owner: Mr. H.S. Srikanth. Trainer: R.H. Sequeira.

2. ZOOM ZOOM PLATE (Div. I): LIFE’S LIVING (Kuldeep Singh (Sr) 1, Happy Go Lucky (Ashad Asbar) 2, Alexina (Ajay Kumar) 3 and Adbhut (Md. Ekram Alam) 4. 2, Neck and Neck. 1m 4. 77s. ₹69 (w), 16, 13 and 12 (p). SHP: 60, THP: 65, SHW: 51 and 17, FP: 424, Q: 197, Tanala: 1,232. Favourite: Alexina.

Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: D. Netto.

3. SANGAM PLATE (Div. I): WARWICK (A. Ashad Asbar) 1, Mix The Magic (Vivek G) 2, Antidote (Abhay Singh) 3 and Zadelle (Kuldeep Singh (Sr) ) 4. 4-1/2, 1-1/2 and 3-1/4. 1m 11. 52s. ₹44 (w), 14, 14 and 16 (p). SHP: 39, THP: 61, SHW: 18 and 14, FP: 204, Q: 68, Tanala: 501. Favourite: Mix The Magic.

Owners: Mr. Sunil Kumar Sethi, Mr. E. Anoop Kumar Reddy, Mr. Bharat Venkat Epur, Mr. Ayyadevara Srinivas & Mr. T. Rakesh Reddy. Trainer: Anant Vatsalya.

4. ZOOM ZOOM PLATE (Div. II): KENAF (Shivansh) 1, Divine Connection (Md. Ekram Alam) 2, Magnum (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and Garnet (Kuldeep Singh (Jr ) 4. 1/2, 3/4 and 1-1/4. 1m 5. 29s. ₹16 (w), 15, 18 and 15 (p). SHP: 51, THP: 35, SHW: 13 and 52, FP: 114, Q: 85, Tanala: 226. Favourite: Kenaf.

Owners: M/s. Harisharan Devgan, Rajesh Sanghani & G.B.R. Prasad. Trainer: L.D’Silva.

5. SANGAM PLATE (Div. II): DALI’S DESTINY (Ajay Kumar) 1, Park Lane (Md. Ismail) 2, Deccan Daisy (P. Sai Kumar) 3 and Great Giver (P. Ajeeth Kumar) 4. 5-1/4, 2 and Shd. 1m 11. 51s. ₹33 (w), 14, 22 and 20 (p). SHP: 65, THP: 53, SHW: 20 and 47, FP: 292, Q: 162, Tanala: 1,099. Favourite: Chica Bonita.

Owners: Mr. N. Adil Mirza, Ms. Nimrah Mirza & Mr. Mohd. Sohrab Mirza. Trainer: Laxman Singh.

6. CHAITANYA CHAKRAM CUP: RUBY RED (Afroz Khan) 1, Strauss (Vivek G) 2, Star Medal (Md. Ekram Alam) 3 and Capriati (P. Sai Kumar) 4. 5-1/4, 2 and Shd. 1m 23. 75s. ₹47 (w), 18, 16 and 26 (p). SHP: 40, THP: 80, SHW: 28 and 22, FP: 162, Q: 68, Tanala: 3,725. Favourite: Strauss.

Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla & Mr. Adar C. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Mukul A. Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeding LLP & Mr. Saleem Fazelbhoy. Trainer: Laxman Singh.

7. NEXT MOVE PLATE: SADIYA (Deepak Singh) 1, Reining Queen (P. Ajeeth Kumar) 2, My Master (Md. Ekram Alam) 3 and Blue Brigade (Kuldeep Singh (Jr) 4. Not run: Platinum Queen. 1-1/4, Shd and Head. 1m 7. 59s. ₹177 (w), 44, 29 and 18 (p). SHP: 105, THP: 48, SHW: 77 and 69, FP: 5,009, Q: 3,922, Tanala: 32,498. Favourite: Inderdhanush.

Owners: M/s. Soma Raju Adipudi, Sriram Uppaluri & Lakshmana Chowdary Yalamnchili. Trainer: Anant Vatsalya.

Jackpot 70%: ₹5,20,396 (1 tkt); 30%: 933 (239 tkts.).

Mini jackpot: (i) 24,264 (7 tkts.); (ii) 13,074 (8 tkts.).

Treble: (i) 1,033 (39 tkts.); (ii) 4,770 (12 tkts.).

