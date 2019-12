Royalty lives up to its billing

Royalty (Trevor up) piped Lady Lanette at the wire to win the Dashmesh-Win Legend Futurity, the feature event of Sunday’s (Dec. 8) races. The winner is owned by Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt Ltd, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. Mukul Sonawala. P. Shroff, who trains the winner, saddled two more champions on the day.

1. VENUS ARISING PLATE (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46: SHARAREH (Bhawani) 1, Steppenwolf (Chouhan) 2, Isinit (Pranil) 3 and Highland Woods (Sandesh) 4. 2-1/2, 3-1/2, Nose. 59.01s. ₹29 (w), 13, 10 and 27 (p). SHP: 35, EXW: 2,080, EXP: 101, FP: 59, Q: 25, Tanala: 460 and 289. Favourite: Steppenwolf. Owners: M/s. Vikram L. Kapadia, Shantanu Sharma, M.N. Mirza, Miss Anita A. Khalakdina, M/s. Gaurav Rampal, S. Saleem Shah, Sunil Anand, Harakchand C. Gandhi & Mirza Ahmed Busheri. Trainer: Rehanullah Khan.

2. SARDAR HARCHARAN SINGH BRAR MEMORIAL TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66: MZILIKAZI (Leigh Roche) 1, Tanjo (Chouhan) 2, Dandi March (Nicky Macky) 3 and Arc Shine (Merchant) 4. 3/4, Nk, 4-1/4. 1m, 11.30s. ₹18 (w), 11, 17 and 12 (p). SHP: 43, EXW: 2,050, EXP: 385, FP: 55, Q: 53, Tanala: 182 and 84. Favourite: Mzilikazi. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd & Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt Ltd. Trainer: P. Shroff.

3. LADY IN LACE PLATE (1,800m), Cl. III, rated 40 to 66: RHAPSODY (Leigh Roche) 1, Daddy’s Pride (Chouhan) 2, Hokkaido (Sandesh) 3 and Gdansk (Neeraj) 4. 3/4, 4-1/2, 1-3/4. 1m, 51.82s. ₹17 (w), 12 and 14 (p). SHP: 22, EXW: 191, FP: 36, Q: 20, Tanala: 51 and 24. Favourite: Rhapsody. Owners: M/s. Vijay B. Shirke, Rakesh R. Jhunjhunwala & Berjis Minoo Desai. Trainer: P. Shroff.

4. MUNCIPAL COMISSIONER’S TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46: TUDOR HALL (Zervan) 1, Golden Era (Sandesh) 2, Run Forest Run (Kuldeep) 3 and Memorable Eyes (Trevor) 4. Lnk, 3/4, 4. 1m, 24.97s. ₹51 (w), 15, 14 and 44 (p). SHP: 40, EXP: 838, FP: 613, Q: 206, Tanala: 4,606 and 2,764. Favourite: Memorable Eyes. Owner & Trainer: Mr. Vishal Gaikwad.

5. HALL OF FAMER TROPHY (1,200m), Cl. I, rated 80 and upward: CLYMENE (Trevor) 1, Gazino (Chouhan) 2, Awesome One (Suraj Narredu) 3 and Intense Stylist (Nicky Macky) 4. 1/2, 1-1/4, Nose. 1m, 10.53s. ₹48 (w), 21 and 28 (p). SHP: 61, EXW: 8,497, FP: 438, Q: 194, Tanala: 1,132 and 227. Favourite: Awesome One. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: Faisal A. Abbas.

6. DASHMESH–WIN LEGEND FUTURITY (1,200m), 2-y-o only: ROYALTY (Trevor) 1, Lady Lanette (Dashrath) 2, Intense Approach (Nicky Mackay) 3 and Successor (Nathan Evans) 4. Nose, 2, Nk, 1m, 12. 60s. ₹26 (w), 14, 19 and 34 (p). SHP: 55, EXW: 1,560, EXP: 382, FP: 143, Q: 68, Tanala: 498 and 315. Favourite: Royalty. Owners: Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd., Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP & Mr. Mukul Sonawala. Trainer: P. Shroff.

7. A GEDDIS PLATE (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30: WHISPERING QUEEN (Peter) 1, Shapath (Chouhan) 2, Arizona Pie (Raghuveer) 3 and Saddle The Wind (Sandesh) 4. Hd, 3/4, Nk. 1m, 41. 13s. ₹44 (w), 11, 14 and 34 (p). SHP: 43, EXW: 10,771, EXP: 172, FP: 143, Q: 68, Tanala: 1,698 and 1,039. Favourite: Saddle The Wind. Owners: M/s. Ivor Fernandes, Koonal M. Antani, Premnath Kasinathrao, Sacheen P. Gamre & Shivaji G. Bhagwat. Trainer: Ivor Fernandes.

Jackpot: 70%: ₹16,156 (42 tkts.) and 30%: 1,149 (253 tkts). Treble: 1,784 (18 tkts). Super Jackpot :70%: 37, 806 (2 tkts.) and 30%: 2,493 (13 tkts.).