Royal Mysore obliges in the Winfair 247 Gaming Trophy

Trainer Prasanna Kumar’s Royal Mysore, piloted by P. Trevor, extended its remarkable winning streak by securing the coveted Winfair 247 Gaming Trophy, the feature event of the opening day’s races here on Sunday. The winner is owned by Mr. Niraj Tyagi and Mr. Vikas Sachdeva, rep. Blazing Saddles (PF). Trainers Dallas Todywalla and Adhirajsingh Jodha saddled three winners each on Sunday.

1. ELEGANCE PLATE (Div. II): ZIP ALONG (Mustakim) 1, Moment Of Madness (Gore) 2, Sorrento Secret (Akshay Kumar) 3 and Lightning Blaze (N. Bhosale) 4. 1-1/2, Neck and 3/4. 1m, 10.87s. ₹19 (w) 16, 21 and 21 (p). SHP: 50, FP: 78, Q: 79, Tanala: 306 and 105. Favourite: Zip Along. Owners: Mr. Bharat Shah, Mr. Firoza Bhabha, Begum Shaherbanoo Husain Lagad, Mr. Samir Bhatia & Mr. Shailesh B. Ghatlia. Trainer: Narendra Lagad.

2. VIBRANT PLATE (Div. I): MALET SPRING (Shrikant Kamble) 1, Flashing Famous (Kaviraj) 2, Fast Approach (Akshay Kumar) 3 and Serrano (Parmar) 4. Neck, 1-1/2 and 1-1/4. 58.66s. ₹71 (w), 17, 66 and 14 (p). SHP: 318, FP: 2,697, Q: 1,884. Tanala: 3,325. Favourite: Fast Approach. Owners: M/s. Kunal N. Sharma & Chirag Sharma. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

3. SEASON OPENER PLATE: SPANISH EYES (A. Sandesh) 1, Treat (Neeraj) 2, Madras Cheque (P. Trevor) 3 and Kimiko (Antony Raj) 4. 4, Neck and 1/2. 1m, 25. 53s. ₹24 (w), 16, 18 and 23 (p). SHP: 34, FP; 67, Q: 78, Tanala: 402 and 237. Favourite: Spanish Eyes. Owners: M/s. Nozer Panthaky, Mukul Sonawala, D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. Munchi P. Shroff & Mr. Kairus Dadachanji. Trainer: Dallas Todywalla.

4. D.K. ASHISH TROPHY (Div. I): APEROL (C.S. Jodha) 1, Fable (Sandesh) 2, Trigger (Merchant) 3 and Key Largo (Parmar) 4. 1-3/4, 2-1/4 and Nose. 1m, 9.97s. ₹31 (w), 14, 20 and 23 (p). SHP: 100, FP: 91, Q: 66, Tanala: 618 and 464. Favourite: Aperol. Owners: Mr. Akhtar Adamji Peerbhoy, Mrs. Shahnaz A. Peerbhoy, Mr. Ajay K. Arora, Mr. Sudendu Shah & Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

5. VIBRANT PLATE (Div. II): TURN AND BURN (Parmar) 1, House Of Lords (N. Bhosale) 2, Hilma Klint (Mustakim) 3 and Luminosity (Kaviraj) 4. Neck, 1-1/4 and Neck. 58.96s. ₹23 (w), 14, 31 and 49 (p). SHP: 96, FP: 453, Q: 161, Tanala: 15,907 and 1,136. Favourite: Turn And Burn. Owner: Mr. Prashant Nagar rep. SKJ Thoroughbreds Pvt. Ltd. Trainer: M.K. Jadhav.

6. D.K. ASHISH TROPHY (Div. II): MOTHER’S GRACE (A. Sandesh) 1, Wild Child (P. Dhebe) 2, Malengo (T.S. Jodha) 3 and Sands Of Dubai (S. Kamble) 4. 3-1/4, 1 and 3. 1m, 9.86s. ₹35 (w), 15, 18 and 25 (p). SHP: 42, FP: 500, Q: 86, Tanala: 3,498 and 1,499. Favourite: Divine Hope. Owners: M/s. P. Vaidyanathan & Rajendran Sabanayagam rep. Rapar’s Galloping Stars LLP. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

7. WINFAIR247 GAMING TROPHY: ROYAL MYSORE (P. Trevor) 1, Jendayi (Vivek G) 2, Baby Bazooka (Kirtish) 3 and Snowfall (Akshay Kumar) 4. 2-1/2, Snk and Shd. 1m, 24.44s. ₹20 (w), 16, 13 and 40 (p). SHP: 26, FP: 48, Q: 21, Tanala: 643 and 569. Favourite: Royal Mysore. Owners: Mr. Niraj Tyagi and Mr. Vikas Sachdeva rep. Blazing Saddles (PF). Trainer: Prasanna Kumar.

8. ELEGANCE PLATE (Div. I): CHAMPAGNE SMILE (N. Bhosale) 1, Precioso (V. Bunde) 2, Showman (Saba) 3 and Khaleesi (Sandesh) 4. 2-3/4, 1-1/4 and 1-1/4. 1m, 10.34s. ₹46 (w), 17, 36 and 27 (p). SHP: 66, FP: 671, Q: 695, Tanala: 12, 597. Favourite: Khaleesi. Owners: Mr. Mukul Sonawala, Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. S.R. Sanas, Mr. Dallas Todywalla & Mr. Solomon F. Sopher. Trainer: Dallas Todywalla.

9. COLUMBIA PLATE: PORTOFINO BAY (Akshay Kumar) 1, Fighton (Parmar) 2, Dash (Yash) 3 and Phenom (P. Dhebe) 4. Neck, 2 and 2-1/4. 1m, 8.77s. ₹45 (w), 15, 17 and 12 (p). SHP: 50, FP: 173, Q: 82, Tanala: 269 and 91. Favourite: Dash. Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Dinsha P. Shroff, Mr. Karius Dadachanji, Mr. Mukul Sonawala & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: Dallas Todywalla.

Jackpot: (i) 70%: ₹20, 736 (c/f) & 30%: 1,111 (8 tkts.); (ii) 70%: 5, 603 (10 tkts.) & 30%: 258 (93 tkts.).

Treble: (i) 146 (93 tkts.), (ii) 678 (17 tkts.), (iii) 919 (28 tkts.).

Super Jackpot : 70%: 21, 167 (8 tkts.), 30%: 477 (19 tkts.).