September 11, 2023 08:40 pm | Updated 08:40 pm IST - Hyderabad:

The six-year-old mare Royal Grace (Afroz Khan up) claimed the Belager Plate, the main event of Monday’s (Sept. 11) races. The winner is owned & trained by Mr. Leo D’Silva.

The results:

NICE FELLA PLATE (Postponed race from Sept. 10): KENNA (Kuldeep Singh Sr.) 1, Subha (Afroz Khan) 2, Shadow Fax (Akshay Kumar) 3 and Maverick (A.A. Vikrant) 4. 2-1/2, 1/2 and 2. 1m 07.77s. ₹55 (w), 13, 16 and 15 (p). SHP: 33, THP: 36, SHW: 70 and 17, FP: 186, Q: 65, Tanala: 316. Favourite: Subha.

Owner: Mr. T. Amarender Reddy. Trainer: S. Sreekant.

1. MOUNT PLEASANT PLATE (Div. I): CALISSON (Neeraj Rawal) 1, Windsor (S. Saqlain) 2, Great Giver (Surya Prakash) 3 and Magnum (Kuldeep Singh Sr.) 4. 6-1/2, 1-1/2 and 3. 1m 14. 47s. ₹29 (w), 14, 13 and 10 (p). SHP: 25, THP: 35, SHW: 19 and 11, FP: 78, Q: 45, Tanala: 127. Favourite: Great Giver.

Owner: Mr. Mohit Jaju. Trainer: N. Rawal.

2. MOUNT PLEASANT PLATE (Div. II): RISING TYCOON (P. Ajeeth Kumar) 1, Assured Success (Kuldeep Singh (Sr) ) 2, Bold Beauty (P. Sai Kuamr) 3 and Thunder Knight (Neeraj) 4. 1-1/4, 1 and 1/2. 1m 15. 33s. ₹39 (w), 16, 14 and 11 (p). SHP: 32, THP: 50, SHW: 15 and 16, FP: 146, Q: 70, Tanala: 506. Favourite: Dali’s Destiny.

Owner: Mr. A.K. Jaiswal. Trainer: S.S.F. Hassan.

3. MAHABUBNAGAR PLATE (Div. I): LADY DANGER (B. Nikhil) 1, Redeem Our Pledge (Neeraj) 2, Honourable Lady (P. Sai Kumar) 3 and Role Model (A. Imran Khan) 4. Not run: Queen Blossom. 1-1/2, 1 and 2. 1m 41. 85s. ₹60 (w), 18, 20 and 14 (p). SHP: 91, THP: 38, SHW: 40 and 37, FP: 1,023, Q: 398, Tanala: 6,443. Favourite: Role Model.

Owners: Mr. Rohit Gupta rep. Rolli Stud Dairy & Agriculture Farm. Trainer: Magan Singh.

Note: In this race Sorry Darling (Surya Prakash up) planted in the stalls and did not participate.

4. HUSSAIN SAGAR CUP: REIGNING BEAUTY (A. Imran Khan) 1, London Bell (Md. Ekram Alam) 2, Hoping Sky (Mohit Singh) 3 and Miracle Mary (Akshay Kumar) 4. Not run: Alpine Girl and Sweet Whisper. 5, 3/4 and 2-1/2. 1m 27. 57s. ₹45 (w), 15, 13 and 10 (p). SHP: 54, THP: 31, SHW: 20 and 43, FP: 731, Q: 184, Tanala: 2,778. Favourite: Miracle Mary.

Owner: Mr. Tinder Singh Ahluwalia. Trainer: L. D’Silva.

5. BELAGER PLATE: ROYAL GRACE (Afroz Khan) 1, Painted Apache (Surya Prakash) 2, Amyra (B.R. Kumar) 3 and Unsung Hero (Neeraj) 4. 3-1/4, 1-1/2 and Neck. 1m 26. 88s. ₹40 (w), 16, 24 and 47 (p). SHP: 64, THP: 135, SHW: 24 and 23, FP: 199, Q: 118, Tanala: 2,950. Favourite: Royal Grace.

Owner & Trainer: Mr. L. D’Silva.

6. ASAF JAH VII MEMORIAL CUP:CANDY GIRL (Akshay Kumar) 1, N R I Sport (P. Sai Kumar) 2, Ivanhoe (Surya Prakash) 3 and Hugh Capet (B. Nikhil) 4. 5-3/4, 3 and 1/2. 1m 26. 79s. ₹18 (w), 11, 10 and 25 (p). SHP: 32, THP: 66, SHW: 15 and 20, FP: 60, Q: 47, Tanala: 293. Favourite: Candy Girl.

Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

7. MAHABUBNAGAR PLATE (Div. II): MANDELA (Akshay Kumar) 1, Brooklyn Beauty (P. Sai Kumar) 2, See My Attitude (Kuldeep Singh (Jr) ) 3 and Exclusive Spark (Md. Ismail) 4. Not run: Sucker Punch. 4, 4-1/4 and 4-3/4. 1m 41. 60s. ₹16 (w), 11, 13 and 25 (p). SHP: 85, THP: 62, SHW: 10 and 90, FP: 73, Q: 63, Tanala: 474. Favourite: Mandela.

Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Rishad N. Pandole & Mr. Chaduranga Kanthraj Urs. Trainer: M. Srinivas Reddy.

Jackpot: 70%: ₹4,932 (109 tkts.), 30%: 1,371 (168 tkts.).

Mini Jackpot (i): 11,484 (6 tkts.), (ii): 660 (179 tkts.).

Treble (i): 1,926; (ii): 86 (1,021 tkts.).

