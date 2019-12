Royal Currency for South India 1000 Guineas

Royal Currency, who is in fine trim, may score in the South India 1000 Guineas (1,600m), the first classic of the season to be held here on Saturday (Dec. 7). A carried over amount of ₹2,05,076 will be added to the jackpot pool.

1. ALAINDAIR PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 1-45 p.m: 1. Chaitanya (6) S. Zerven 60, 2. Saibya (2) A. Sandesh 60, 3. Intox (5) Deepak Singh 56.5, 4. Wise Don (1) Umesh 54.5, 5. Glorious Asset (3) Yash 53, 6. Marcous (4) P. Sai Kumar 50 and 7. Perfect Support (7) Merchant 50.

1. SAIBYA, 2. WISE DON, 3. GLORIOUS ASSET

2. PERAMBUR PLATE (Div. I), (1,200m), 4-y-o & above, rated 0 to 25, 2-15: 1. Agentdoubleoseven (3) Akshay Kumar 60, 2. Atacama (2) Md. Asif Khan 60, 3. Oliver Twist (4) Umesh 59.5, 4. Jessica (6) Azfar Syeed 58.5, 5. Mazikeen (Ex: Oh My) (1) Janardhan P 58.5, 6. Bright Script (5) B. Nikhil 57.5, 7. Be My Secret (7) S. Zervan 56 and 8. Bul Bul Dara (Ex: Princess Sancia) (8) Merchant 53.

1. AGENTDOUBLEOSEVEN, 2. JESSICA, 3. OLIVER TWIST

3. PERAMBUR PLATE (Div. II) (1,200m), 4-y-o & above, rated 0 to 25, 2-45: 1. Tencendur (7) A.M. Alam 60, 2. Short Skirt Flirt (6) P. Sai Kumar 59, 3. Amazing Kitten (3) Shahar Babu 58.5, 4. Party Starter (4) Yash 58, 5. Nice To See You (8) Farhan 57.5, 6. Welcome Special (1) Jagadeesh 57, 7. Dancing Belinda (5) B. Nikhil 54 and 8. Gardiner (2) Umesh 54.

1. SHORT SKIRT FLIRT, 2. WELCOME SPECIAL, 3. GARDINER

4. G. NARASIMHAN MEMORIAL TROPHY (1,200m), maiden 2-y-o only (Terms), 3-15: 1. Majestic Charmer (4) Rajendra Singh 56, 2. Majestic Wind (8) Yash 56, 3. Penang (2) Umesh 56, 4. Star Templar (3) Nakhat Singh 56, 5. Epistoiary (7) Jagadeesh 54.5, 6. Farewell (6) Akshay Kumar 54.5, 7. Sanctuary Cove (1) Leigh Roche 54.5 and 8. Windward (5) Srinath 54.5.

1. SANCTUARY COVE, 2. WINDWARD, 3. STAR TEMPLAR

5. SOUTH INDIA 1000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o fillies only (Terms), 3-45: 1. Belgravia (—) (—) 57, 2. Bostonia (5) David Egan 57, 3. Esteva (2) Akshay Kumar 57, 4. Giethorn (—) (—) 57, 5. Kirkwood (3) Leigh Roche 57, 6. Latin Dance (6) Srinath 57, 7. Royal Currency (4) A. Imran 57, 8. Star Appearance (1) A. Sandesh 57 and 9. Supreme Fragrance (7) O’Donoghue 57.

1. ROYAL CURRENCY, 2. KIRKWOOD, 3. SUPREME FRAGRANCE

6. DIABOLICAL PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 4-15: 1. Zinfandelle (1) Ayaz Khan 60, 2. Storm Flag (8) Yash 59.5, 3. Shinkasen (7) Farhan 57, 4. Shadow Of Love (4) P. Sai Kumar 56, 5. Legacy Dream (6) Deepak Singh 55.5, 6. Absolute Authority (10) S. Shareef 53, 7. Brillant Script (9) Jagadeesh 53, 8. Royal Rules (3) Akshay Kumar 53, 9. Ganton (5) S. Zervan 52 and 10. Shield Maiden (2) Shahar Babu 51.5.

1. ROYAL RULES, 2. STORM FLAG, 3. SHADOW OF LOVE

7. GEORGE TOWN PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (No whip), 4-45: 1. Lady Blazer (2) Jagadeesh 60, 2. Luxzara (8) Azfar Syeed 58.5, 3. Lady Rhino (1) S. Shareef 58, 4. Sundance (4) Yash 58, 5. Fun Lover (6) Nakhat Singh 57, 6. Be My Light (3) M. Carim 55, 7. Glorious Wind (10) Umesh 55, 8. Merrywin (5) Shahar Babu 52.5, 9. Queen Justitia (Ex: Now You See Me) (9) Brisson 52 and 10. Parrys Corner (7) Merchant 50.5.

1. QUEEN JUSTITIA, 2. LADY RHINO, 3. FUN LOVER

Jkt: 2, 3, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 3, 5, 6 & 7; Tr: (i): 1, 2 & 3 (ii): 5, 6 & 7.