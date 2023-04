April 08, 2023 12:15 am | Updated April 07, 2023 06:20 pm IST - UDHAGAMANDALAM

Romualdo, who has been well tuned, may score in the first division of the Nilgiris Police Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Saturday morning (April. 8).

1. AVALANCHE HANDICAP (1,200m), rated 00 to 25 (no whip), 11.00 a.m.: 1. Sangavai (7) R. Manish 60, 2. Tifosi (2) Khet Singh 60, 3. Authentic Bell (5) S. Imran 59.5, 4. Autumn Shower (3) Ram Nandan 59.5, 5. Haran (4) Gagandeep Maan 59.5, 6. Daiyamondo (8) S. Kamble 59, 7. Blue Sapphire (1) K.V. Baskar 58.5, 8. Feni (9) B. Dharshan 58, 9. Bella Amor (6) C. Umesh 57 and 10. Epistoiary (10) Koshi Kumar 54.

1. SANGAVAI, 2. BELLA AMOR, 3. AUTUMN SHOWER

2. EMERALD VALLEY HANDICAP (1,300m), maiden 4-y-o rated 20 to 45 (00 to 19 eligible), 11.30: 1. Sinatra (3) Mohit Singh 60, 2. Paris O’ Connor (9) P. Sai Kumar 58.5, 3. Nightjar (10) Faris Ansari 58, 4. Ashwa Dev (7) Ashhad Asbar 57.5, 5. Black Label (6) Inayat 56.5, 6. Anatolia (4) C. Umesh 56, 7. Royal Mayfair (1) S.A. Amit 56, 8. Stolen Glance (8) Khet Singh 56, 9. The Sting (5) A. Ayaz Khan 56 and 10. Royal Icon (2) Manikandan 55.5.

1. NIGHTJAR, 2. ROYAL MAYFAIR, 3. PARIS O’CONNOR

3. BAAEED PLATE (1,300m), maiden 3-y-o only (Terms), 12.00 noon: 1. Arikattu (9) R. Manish 56, 2. Born To Be Spoilt (2) A. Ayaz Khan 56, 3. Gajabo Grande (4) Khet Singh 56, 4. Multiwave (8) Mohit Singh 56, 5. Rinello (7) S. Kamble 56, 6. Divine Dawn (1) S.A. Amit 54.5, 7. Flurry Heart (6) P. Sai Kumar 54.5, 8. Only A Star (5) B. Dharshan 54.5, 9. Salome (3) C. Umesh 54.5 and 10. Supreme Grandeur (10) Farid Ansari 54.5.

1. MULTIWAVE, 2. SUPREME GRANDEUR, 3. SALOME

4. SINGARA HANDICAP (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (00 to 19 eligible), 12.30 p.m.: 1. Fiat Justitia (2) Ram Nandan 60, 2. Kings Show (8) B. Dharshan 60, 3. Fabulous Show (7) S.A. Amit 58.5, 4. Wisaka (3) A.M. Tograllu 57.5, 5. Rwanda (4) Koshi Kumar 56.5, 6. Dancing Queen (6) Inayat 55.5, 7. Stern Maiden (1) P. Sai Kumar 55.5 and 8. Danny’s Girl 5) S. Kamble 54.

1. KINGS SHOW, 2. DANCING QUEEN, 3. DANNY’S GIRL

5. SINGARA HANDICAP (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, (00 to 19 eligible), 1.00: 1. Sea Script (8) Khet Singh 60, 2. Glorious Legend (6) Ashhad Asbar 59, 3. Icy River (7) P.S. Kaviraj 59, 4. Majestic Charmer (1) C. Umesh 59, 5. Maranello (5) R. Manish 58, 6. Regal Kid (2) Koshi Kumar 58, 7. Big Treasure (3) S.A. Amit 57 and 8. Cloud Jumper (4) C. Brisson 56.

1. ICY RIVER, 2. GLORIOUS LEGEND, 3. BIG TREASURE

6. NILGIRIS POLICE TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 1.30: 1. Proud (3) P.S. Kaviraj 60, 2. Fernet Branca (10) B. Dharshan 59.5, 3. Krisha’s Choice (2) Khet Singh 57.5, 4. Rhiannon (9) Ram Nandan 57.5, 5. First Empress (4) Farid Ansari 57, 6. Augusta (8) P. Sai Kumar 52, 7. Despacito (5) A. Ayaz Khan 52, 8. Romualdo (6) C. Umesh 51.5, 9. Dancing Grace (1) Manikandan 50.5 and 10. Lebua (7) S.A. Amit 50.5.

1. ROMUALDO, 2. LEBUA, 3. PROUD

7. NILGIRIS POLICE TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 2.00: 1. EagleBluff (6) Manikandan 60, 2. Magical Wish (7) Koshi Kumar 58,5, 3. Slainte (10) C. Umesh 57, 4. Ginsburg (1) S. Kamble 56.5, 5. Wilbur (3) R. Manish 56.5, 6. Emperor Ashoka (4) C. Brisson 53.5, 7. Annexed (9) P. Sai Kumar 53, 8. Senora Bianca (8) S.A. Amit 53, 9. Single Malt (2) P.S. Kaviraj 53 and 10. Thrill Of Power (5) A. Ayaz Khan 53.

1. SLAINTE, 2. THRILL OF POWER, 3. EMPEROR ASHOKA

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.