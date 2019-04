Romantic Star wins main event

Romantic Star (Neeraj Rawal up) won the Sardar K.B. Ramachandraraj Urs Memorial Trophy (1,600m), the feature event of the races held here on Thursday (Oct. 12). The winner is owned by Radiant Bloodstock Pvt. Ltd. & M/s. Rakesh Kumar Wadhawan, Waryam Singh & Ashok Kumar Gupta and trained by S. Padmanabhan.

1. AUTUMN BLUE PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 25: ZALA PRINCESS (Arshad Alam) 1, Florencia (S. John) 2, Incitatus (A. Ramu) 3, Nobel Princess (R. Rayan Ahmed) 4. 3/4, 1-1/4 and 5-1/4. 1m, 26.23s. ₹40 (w), 16, 18 and 21 (p). FP: 510. Q: 284. SHP: 48. Tanala: 6164 and 2161. Favourite: Zala Princess. Owner: Mr. M.C. Ponnappa. Trainer: Hidayat Khan.

2. J. TYRRELL MEMORIAL PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: INDIAN LEGEND (Arshad Alam) 1, Ultimate Glory (V.R. Jagadeesh) 2, Czar Rule (Suraj Narredu) 3, Desert Gilt (Nazerul Islam) 4. Not run: Deepalika. 1/2, 3 and LNK. 1m, 39.52s. ₹77 (w), 13, 20 and 11 (p). FP: 1766. Q: 754. SHP: 67. Tanala: 2481 and 406. Favourite: Czar Rule. Owner: Mr. S. Vishwanatha Reddy. Trainer: Rajendra Singh.

3. AUTUMN BLUE PLATE (Div. I), (1,400m), rated 00 to 25: TREASURE QUEST (S. Antony Raj) 1, Starry Wind (Y.S. Srinath) 2, Candice (Suraj Narredu) 3, Above The Rest (R. Rayan Ahmed) 4. Not run: Game Again. 2, 1-3/4 and 3/4. 1m, 26.40s. ₹25 (w), 18, 22 and 13 (p). FP: 179. Q: 91. SHP: 60. Tanala: 221 and 70. Favourite: Treasure Quest. Owners: Messrs Chaduranga Kanthraj Urs, Derrick J. Rego, T.A. Harshanandana & Arjun M. Ranga. Trainer: Arjun Mangalorkar.

4. BELUR PLATE (1,200m), rated 20 to 45: AMAZING SAFARI (Nazerul Alam) 1, Stella Mari (S. Antony Raj) 2, Teri Adah (R.N. Darshan) 3, Cicitalia (Y.S. Srinath) 4. Not run: Star Command and Angel Of Fortune. 1-3/4, 3/4 and SNK. 1m, 12.84s. ₹51 (w), 16, 15 and 45 (p). FP: 285. Q: 185. SHP: 39. Tanala: 2774 and 2548. Favourite: Cicitalia. Owners: Messrs Shakir Qureshi, Zahid Qureshi and B. Shivananda. Trainer: Md. Sajid Qureshi.

5. HOTEL RRR TROPHY (Div. I), (1,400m), rated 40 to 65, 5-y-o & over: RAVELNATION (Suraj Narredu) 1, Lozen (Y.S. Srinath) 2, Madame Sultana (Irvan Singh) 3, Silver Legend (S. John) 4. 1-3/4, 4 and 1-1/2. 1m, 24.39s. ₹22 (w), 13, 14 and 117 (p). FP: 65. Q: 44. SHP: 37. Tanala: 3050 and 1663. Favourite: Ravelnation. Owner: Mr. K. Dinesh Kumar. Trainer: G. Sandhu

6. SARDAR K.B. RAMACHANDRARAJ URS MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 60 & above: ROMANTIC STAR (Neeraj Rawal) 1, Tiger Of Mysore (Arshad Alam) 2, Amarzing Redd (R. Rayan Ahmed) 3, Emperador (Y.S. Srinath) 4. Not run: Zephir. 3-3/4, 10-1/4 and 1-1/4. 1m, 36.50s. ₹12 (w), 10, 17 and 23 (p). FP: 75. Q: 73. SHP: 45. Tanala: 276 and 136. Favourite: Romantic Star. Owners: Radiant Bloodstock Pvt. Ltd. & M/s. Rakesh Kumar Wadhawan, Waryam Singh & Ashok Kumar Gupta. Trainer: S. Padmanabhan.

7. ONE LIFE TO LOVE PLATE (1,200m), rated 40 to 65: WONDER STORY (S. John) 1, Saigar (Y.S Srinath) 2, Queen (Irvan Singh) 3, Nikka (Suraj Narredu) 4. 1-3/4, LNK and NK. 1m, 11.95s. ₹22 (w), 12, 15 and 45 (p). FP: 74. Q: 26. SHP: 33. Tanala: 3731 and 589. Favourite: Wonder Story. Owner: Mrs. Namratha B. Salvi. Trainer: Bipin V. Salvi.

8. HOTEL RRR TROPHY (Div. II), (1,400m), rated 40 to 65, 5-y-o & over: SHINING MAGIC (S. John) 1, Carducci (A.R. Pradeep) 2, Montenegro (Irvan Singh) 3, Amazing Desire (R.N. Darshan) 4. 3, 1-1/2 and 1/2. 1m, 24.99s. ₹16 (w), 12, 23, 34 (p). FP: 159. Q: 127. SHP: 79. Tanala: 1200 and 627. Favourite: Shining Magic. Owner: Mr. Ajith Prasad. Trainer: Sharat Kumar.

Jackpot: ₹1,319 (273 tkts.); Runner-up: ₹311 (496 tkts.)

Treble: (i): ₹426 (4 tkts.); (ii): ₹419 (10 tkts.); (iii): ₹89 (135 tkts.)