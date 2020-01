Roberta should make amends

Pesi Shroff trained filly Roberta, who ran second to Adjudicate in the Indian St. Leger, should make amends in the Threptin Fillies’ & Mares’ Stakes (Gr.3), the main attraction of Sunday’s (October 6) races here.

Rails will be announced one hour before the first race.

1. K. RAGHUNATH PLATE (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2.00 p.m.: 1. Queens Gate (5) Zervan 59, 2. Athulya (8) C.S. Jodha 54.5, 3. Blazing Bay (7) Bhawani 54.5, 4. On Va Danser (4) Raghuveer 54, 5. Sir Ramon (2) Nazil 54, 6. Supreme Being (6) Merchant 53, 7. Dancing Jade (1) K. Kadam 51.5 and 8. Principessa (3) Aniket 51.5.

1. QUEENS GATE, 2. ATHULYA, 3 BLAZING BAY

2. CHEF D’OEUVRE PLATE (1,800m), Cl. V, rated 4 to 30, 2.30: 1. Adonijah (4) Parmar 61, 2. Saddle The Wind (6) Neeraj 58, 3. Dazzle N Daze (2) Santosh 57, 4. Arizona Pie (8) A. Imran Khan 55, 5. Mr. Honey (3) T.S. Jodha 55, 6. His Master’s Vice (7) Yash Narredu 51, 7. Master Of Studies (5) Nazil 51 and 8. Shivalik Skies (1) S.G. Prasad 50.

1. ADONIJAH, 2. DAZZLE N DAZE, 3. MR. HONEY

3. AMJAD KHAN TROPHY (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.00: 1. Hells Bells (2) Kuldeep 61, 2. Benevolence (6) Akshay Kumar 59, 3. Shae (5) Yash Narredu 56.5, 4. Lambretta (4) Bhawani 54, 5. Bait And Switch (3) C.S. Jodha 53.5 and 6. Black Cherry (1) Parmar 50.

1. BAIT AND SWITCH, 2. LAMBRETTA

4. OCTOBER HANDICAP (1,200m), 3-y-o only, rated 20 to 46, 3.30: 1. Mirabilis (9) Zervan 61, 2. Divine Glory (1) T.S. Jodha 60, 3. Copper Queen (7) Yash Narredu 59, 4. Sandman (4) A. Imran Khan 58.5, 5. Properly Posh (8) Neeraj 58, 6. Makhtoob (3) C.S. Jodha 57.5, 7. Take It Easy (5) Parmar 52.5, 8. Thea’s Fire (6) Nazil 51.5 and 9. Shadows (2) Shubham 49.5.

1. MIRABILIS, 2. DIVINE GLORY, 3. PROPERLY POSH

5. THREPTIN FILLIES’ & MARES’ STAKES (Gr.3) (1,800m), Fillies’ and Mares’, 3-y-o & over, 4.00: 1. La Rondine (1) Neeraj 59, 2. Roberta (6) Srinath 57, 3. Watchmyscript (4) Zervan 52.5, 4. Auburn (3) Akshay Kumar 51, 5. Eyes For You (2) Parmar 51 and 6. Turning Point (5) C.S. Jodha 51.

1. ROBERTA, 2. WATCHMYSCRIPT

6. KEJRIWAL TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.30: 1. Queen Credible (12) Bhawani 61.5, 2. Gold Field (2) Santosh 57.5, 3. Arc Shine (6) A. Imran Khan 57, 4. Adeline (8) C.S. Jodha 56.5, 5. Star Councillor (1) S. Sunil 56.5, 6. Bunting (13) Parmar 56, 7. Odessa (14) Gagandeep 56, 8. Sassy Lass (7) Neeraj 55.5, 9. Philadelphia (10) P. Vinod 54.5, 10. Fine Tune (11) S.J. Sunil 54, 11. Star Comrade (9) A. Prakash 54, 12. Lord Commander (4) Ayyar 53, 13. Tenerife (16) Zervan 52.5, 14. Untitled (3) Shubham 52, 15. Domination (5) Aniket 51.5 and 16. Slam Dunk (15) Niranjan 51.

1. GOLD FIELD, 2. BUNTING, 3. QUEEN CREDIBLE

7. STRELITZIA PLATE (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30, 5.00: 1. Golden Eclipse (2) Parmar 61.5, 2. Sandalphon (12) T.S. Jodha 61.5, 3. Dibaba (11) A. Imran Khan 60.5, 4. Nightfall (6) P. Vinod 58.5, 5. Honourable Eyes (7) K. Kadam 57, 6. We Make The Rules (8) Akshay 56.5, 7. Dragonmoss (13) Neeraj 55, 8. I Am The Way (9) S. Kamble 54.5, 9. Solo Mission (1) A. Prakash 50.5, 10. Lovely Fairy (4) Merchant 49.5, 11. Cecelia (14) Nadeem 49, 12. Forever Free (10) A. Gaikwad 49, 13. Lilibeth (5) Nazil 49, 14. Smoky Haze (3) Baria 49 and 15. Suerte (15) Kuldeep 49.

1. NIGHTFALL, 2. SANDALPHON, 3. GOLDEN ECLIPSE

Day’s Best: ROBERTA

Double: BAIT AND SWITCH – MIRABILIS

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.