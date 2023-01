Reigning Beauty obliges in the Wolf777 Plate (Div. I)

January 30, 2023 06:53 pm | Updated 06:53 pm IST - Hyderabad:

Trainer L. D’Silva’s Reigning Beauty, ridden by A. Sandesh, won the Wolf777 Plate (Div. I), the chief event of Monday’s (Jan. 30) races. The winner is owned by Mr. Tinder Singh Alhuwalia.

1. GENTLEMANS DEAL PLATE (Div. I) : PINATUBO (P. Sai Kumar) 1, Classical Music (Gaurav Singh) 2, Saint Emilion (Akshay Kumar) 3 and Fresh Hope (Shivansh) 4. 1-1/4, 1/2 and 3/4. 1m, 13.52s. ₹25 (w), 12, 13 and 18 (p). SHP: 34, THP: 45, SHW: 16 and 15, FP: 92, Q: 46, Tanala: 641. Favourite: Pinatubo. Owner: Mr. Suchit Jayraj Shah. Trainer: Jasbir Singh.

2. WOLF777 PLATE (Div. I): REIGNING BEAUTY (A. Sandesh) 1, Bold Beauty (Santosh Raj) 2, Cold Pistol (G. Naresh) 3 and Alcahol Free (Ashad Asbar) 4. 3/4, 1-1/2 and 2-1/4. 1m, 7.73s. ₹13 (w), 10, 13 and 15 (p). SHP: 22, THP: 42, SHW: 10 and 15, FP: 27, Q: 26, Tanala: 90. Favourite: Reigning Beauty. Owner: Mr. Tinder Singh Ahluwalia. Trainer: L. D’Silva.

3. ASTANA PLATE (Div. I): HIGH REWARD (Md. Ekram Alam) 1, Picture Me (A.A. Vikrant) 2, Inderdhabnush (Md. Ismail) 3 and Mr. Perfect (Mohit Singh) 4. 1/2, 1/2 and Nk. 1m, 6.79s. ₹22 (w), 11, 12 and 34 (p). SHP: 33, THP: 80, SHW: 12 and 16, FP: 38, Q: 23, Tanala: 466. Favourite: High Reward. Owner: Mr. Murugappan Alagappa. Trainer: K. Satheesh.

4. WOLF777 PLATE (Div. II): FARA (Ashad Asbar) 1, Warwick (P. Ajeeth Kumar) 2, Queen Empress (Akshay Kumar) 3 and Barchetta (Gaurav Singh) 4. 1, 4-1/2 and 1-1/4. 1m, 7.31s. ₹23 (w), 11, 11 and 11 (p). SHP: 27, THP: 35, SHW: 13 and 13, FP: 51, Q: 22, Tanala: 124. Favourite: Fara. Owner & Trainer: Mr. M. Srinivas Reddy.

Note: Commanding Knight (Santosh Raj up) shifted out alarmingly near 300m and dislodged the rider. Santosh Raj was taken to the Hospital for further treatment.

5. FIRE ARCH PLATE: SHOW ME YOUR WALK (Ajay Kumar) 1, Painted Apache (P. Ajeeth Kumar) 2, Southern Act (Md. Ismail) 3 and Indian King (B. Nikhil) 4. 3-3/4, Nose and Shd. 1m, 25.93s. ₹30 (w), 12, 14 and 46 (p). SHP: 32, THP: 158, SHW: 20 and 16, FP: 75, Q: 46, Tanala: 923. Favourite: Char Ek Char. Owner: Mr. Syed Mohiuddin Mufeed. Trainer: R.H. Sequeira.

6. ASTANA PLATE (Div. II): STOIC HERO (P. Ajeeth Kumar) 1, Happy Go Lucky (Ashad Asbar) 2, Sound Echo (Kuldeep S) 3 and Sally (Shivansh) 4. Hd, 2-1/2 and 1. 1m, 6.50s. ₹25 (w), 14, 20 and 32 (p). SHP: 55, THP: 108, SHW: 28 and 32, FP: 167, Q: 95, Tanala: 1,235. Favourite: Stoic Hero. Owner: Mr. K. Mallikarjuna Rao. Trainer: Ananta Vatsalya.

7. ASMANGADH FORT PLATE: GOOD TIDINGS (Mohit Singh) 1, Life Is Good (Md. Ismail) 2, Silver Lining (S. Saqlain) 3 and Good Day (Surya Prakash) 4. Not run: Shubhrak and Honourable Lady. 2-1/2, 1-1/4 and 3. 1m, 28.70s. ₹84 (w), 18, 11 and 14 (p). SHP: 37, THP: 48, SHW: 40 and 15, FP: 404, Q: 127, Tanala: 1,073. Favourite: Life Is Good. Owners: Mr. Syed Shah Faisal Hassan & Mr. Mirza Ayub Baig. Trainer: S.S.F. Hassan.

8. GENTLEMANS DEAL PLATE (Div. II): BLACK EAGLE (A. Sandesh) 1, Plethora (Nakhat Singh) 2, Divine Destiny (Surya Prakash) 3 and Eastern Blaze (Shivansh) 4. Not run: Life’s Living. 7-1/4, 1/2 and 1-1/2. 1m, 12.81s. ₹12 (w), 10, 18 and 34 (p). SHP: 30, THP: 64, SHW: 11 and 31, FP: 37, Q: 32, Tanala: 287. Favourite: Black Eagle. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawlla, Ms. Delna Z. Poonawalla, Mrs. Simone Poonawalla Pandole and Mr. Rishad N. Pandole rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. & Mr. Chaduranga Kanthraj Urs. Trainer: M. Srinivas Reddy.

9. BLUE ICE PLATE: BLAST IN CLASS (P. Sai Kumar) 1, Sorry Darling (P. Ajeeth Kumar) 2, Sweet Melody (Aneel) 3 and Gusty Note (Sonu Kumar) 4. Nk, 2-1/4 and 2-3/4. 1m, 13.93s. ₹17 (w), 12, 19 and 29 (p). SHP: 61, THP: 72, SHW: 14 and 42, FP: 105, Q: 78, Tanala: 985. Favourite: Blast In Class. Owners: Mr. K.S.V. Prasad Raju, Mr. Narendra Vithaldas Shah, Mr. Giri Prathamesh Mahadev & Mr. Mohit Jaju. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

Jackpot: (i): 70%: ₹2,877 (42 tkts.) & 30%: 224 (231 tkts.); (ii): 70%: 3,016 (110 tkts.) & 30%: 399 (356 tkts.).

Mini Jackpot: (i): 889 (64 tkts.), (ii): 1,082 (72 tkts.).

Treble: (i): 106 (238 tkts.), (ii): 378 (101 tkts.), (iii): 428 (148 tkts.).