Reigning Beauty bags the Totaram’s Trophy

The four-year-old grey filly Reigning Beauty, owned and trained by Mr. Leo D’ Silva and ridden by K.G. Likith Appu, claimed the Totaram’s Trophy, the feature event of Saturday’s (Sept. 28) races here.

Jockey Likith Appu achieved a significant milestone in his career by riding his 40th winner aboard Reigning Beauty. With this victory, he graduated from his apprenticeship and officially earned his status as a professional jockey.

1. BELOVED PRINCE PLATE (Div. I): ANNHILATOR (Kuldeep Singh Sr.) 1, Shooting Star (Abhay Singh) 2, That’s My Mission (Mukesh) 3 and Country’s Maximus (Akshay K) 4. 3/4, 4 and 3-3/4. 1m 14. 52s. ₹14 (w), 10, 16 and 16 (p). SHP: 33, THP: 39, SHW: 11 and 18, FP: 41, Q: 34, Tanala: 114. Favourite: Annhilator.

Owners: M/s. Srikanth Badruka, Rama Seshu Eyunni & Prabhakar Chowdary Tripuraneni. Trainer: D. Netto.

2. STAR OF GWALIOR PLATE (Div. I): STAR CRUISE (Kuldeep Singh Sr. ) 1, Tortilla Chip (P. Sai K) 2, Glimmer Of Hope (Shivansh) 3 and Protocol (Md. Ismail) 4. 3/4, 3 and 1/2. 1m 16. 05s. ₹110 (w), 31, 18 and 26 (p). SHP: 45, THP: 95, SHW: 94 and 22, FP: 1,154, Q: 248, Tanala: 9,141. Favourite: Tortilla Chip.

Owner: Mr. Ch. Naga Nancharayya. Trainer: S. Sreekant.

3. BELOVED PRINCE PLATE (Div. II): EXCLUSIVE BLACK (Md. Ismail) 1, Iconic Star (Akshay K) 2, Ashwa Yashvir (Gaurav) 3 and N R I Desire (Kuldeep Sr.) 4. Not run: Freedom Touch. 3-1/4, 3-1/4 and Short Head. 1m 14. 73s. ₹179 (w), 27, 13 and 12 (p). SHP: 38, THP: 38, SHW: 138 and 29, FP: 609, Q: 133, Tanala: 662. Favourite: Iconic Star.

Owner: Mr. G. Narasa Reddy. Trainer: Robin Reddy Kondakalla.

4. BELOVED PRINCE PLATE (Div. III): SKYWARD (Gaurav Singh) 1, Bellingham (B.R. Kumar) 2, Linda (Akshay K) 3 and Opera Queen (Likith Appu) 4. Not run: Jolly Jester. 3-1/4, Nose and 6-3/4. 1m 15. 08s. ₹31 (w), 12, 15 and 10 (p). SHP: 41, THP: 41, SHW: 17 and 14, FP: 174, Q: 71, Tanala: 203. Favourite: Linda.

Owner: Mr. B. Vijay. Trainer: N. Ravinder Singh.

5. CHARMINAR CUP: AMIGO (Mukesh Kumar) 1, See My Attitude (Akshay K) 2, China Town (Vivek) 3 and Caraxes (Shivansh) 4. Not run: Anemoi. 8-1/4, 4 and 1/2. 1m 41.18s. ₹18 (w) 21 and 10 (p). SHP: 36, THP: 39, SHW: 11 and 21, FP: 41, Q: 21, Tanala: 65. Favourite: Amigo.

Owners: Mr. Rajeev Sharma & Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: Magan Singh.

6. TOTARAM’S TROPHY: REIGNING BEAUTY (K.G. Likith Appu) 1, Happy Soul (Surya Prakash) 2, Terenga (Akshay K) 3 and Coming Home (Sonu K) 4. 5-3/4, Neck and Neck. 1m 27. 20s. ₹36 (w), 13, 25 and 12 (p). SHP: 96, THP: 43, SHW: 20 and 136, FP: 722, Q: 287, Tanala: 1,889. Favourite: Terenga.

Owner & Trainer: L.D’ Silva.

7. STAR OF GWALIOR PLATE (Div. II): PLANET SUPER (Ajay Kumar) 1, Dali’s Champion (Rafique Sk.) 2, Exponent (R.S. Jodha) 3 and Bien Pensant (Surya Prakash) 4. Not run: Mademoiselle and Stoli. 3-3/4, 2 and 2-1/2. 1m 16. 55s. ₹13 (w), 10, 14 and 12 (p). SHP: 100, THP: 33, SHW: 12 and 35, FP: 119, Q: 84, Tanala: 300. Favourite: Planet Super.

Owner: Mr. T. Amarender Reddy. Trainer: S. Sreekant.

Jackpot: 70%: ₹16, 262 (14 tkts.), 30%: 5, 420 (18 tkts.).

Mini Jackpot: 20, 949 (2 tkts.).

Treble: (i) 26, 705 (1 tkt), (ii) 120 (254 tkts.).