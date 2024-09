Redefined justifies the billing in S.A. Poonawalla Million

Trainer Prasanna Kumar’s Redefined, piloted by A. Sandesh, won the S.A. Poonawalla Million, the main attraction of Sunday’s (Sept. 15) races here. The winner is owned by M/s. Ashok Ranpise, S.R. Sanas, D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, M/s. Prasanna Kumar, K. Kamesh, Ram H. Shroff & Raj H. Shroff rep. Stride Livestock Pvt. Ltd. Sandesh rode two more winning races on the day.

1. MYSTIC TOUCH PLATE: PRINCE IGOR (A. Sandesh) 1, Anoushka (Merchant) 2, Moment Of Madness (Gore) 3 and Otello (Shelar) 4. 1, 1-1/4 and 1. 1m, 12.04s. ₹19 (w). 10, 19 and 15 (p). SHP: 96, FP: 228, Q: 115, Tanala: 820 and 151. Favourite: Prince Igor. Owner: M/s. Adi R. Nazir & Jehangir A. Karanjia. Trainer: Narendra Lagad.

2. EXCELLENT TROPHY: BABY BAZOOKA (A. Sandesh) 1, Irish Gold (Akshay K) 2, Bubbly Boy (N. Bhosale) 3 and Cellini (Antony Raj) 4. 4, Short Head and 1-1/4. 1m, 9.78s. ₹25 (w), 11 and 13 (p). SHP: 26, FP: 50, Q: 19, Tanala: 69 and 32. Favourite: Irish Gold. Owners: M/s. Chirag V. Shah & Amit V. Menda. Trainer: Altamash A. Ahmed.

3. SERUM INSTITUTE OF INDIA TROPHY: REGAL COMMAND (Bhawani Singh) 1, Multiverse (Sandesh) 2, Chat (Saqlain) 3 and Zarak (Ajinkya) 4. 3/4, 2-1/2 and 1-1/4. 2m, 34.66s. ₹93 (w), 16, 13 and 26 (p). SHP: 29, FP: 221, Q: 76, Tanala: 1,005 and 509. Favourite: Multiverse. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

4. VILLOO C. POONAWALLA MILLION: CREDENCE (P. Vinod) 1, Fable (Sandesh) 2, Cache (Vivek G) 3 and Expedite (Prasad) 4. 1/2, 1 and 2-1/4. 1m, 10.26s. ₹154 (w), 68, 13 and 13 (p). SHP: 36, FP: 4,005, Q: 1,045, Tanala: 22,624 and 9,696. Favourite: Cache. Owner: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Shazaan Shah.

5. S.A. POONAWALLA MILLION (Gr. 3): REDEFINED (Phoenix Tower-Symi) (A. Sandesh) 1, Dash (Phoenix Tower-See The Sunshine) (Yash Narredu) 2, Spanish Eyes (Excellent Art-Irish Bailey) (Akshay K) 3 and Bashir (Dali-Burnished Gold) (Bhawani) 4. Not run: Masato. 3-1/2, 1-3/4 and 1-1/4. 1m, 39.41s. ₹22 (w), 13, 21 and 16 (p). SHP: 33, FP: 69, Q: 82, Tanala: 206 and 62. Favourite: Redefined. Owners: M/s. Ashok Ranpise, S.R. Sanas, D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, M/s. Prasanna Kumar, K. Kamesh, Ram H. Shroff & Raj H. Shroff rep. Stride Livestock Pvt. Ltd. Trainer: Prasanna Kumar.

6. SURAIYA & MASOOM MASTER TROPHY: VILLANELLE (C. Umesh) 1, Divine Thoughts (Gore) 2, Turn And Burn (Parmar) 3 and Baklava (Sandesh) 4. 1/2, 1-1/2 and 1/2. 1m, 9.54s. ₹30 (w), 14, 48 and 20 (p). SHP: 166, FP: 858, Q: 584, Tanala: 1,325 and 387. Favourite: Villanelle. Owners: Mrs. Liane Luthria, Mr. Milan Luthria, Mr. & Mrs. Homi Mehta, Mr. Jehangir Mehta & Mr. Roshan Emmanuel J. Trainer: P. Shroff.

7. MAUNA KEA PLATE: PRIDE’S PRINCE (Antony Raj S) 1, Axlrod (P. Vinod) 2, Psychic Star (Saqlain) 3 and Luminosity (S. Amit) 4. Not run: Marcus. 2-1/2, 3/4 and 11. 1m, 40.67s. ₹29 (w), 10, 24 and 12 (p). SHP: 114, FP: 341, Q: 243, Tanala: 696 and 175. Favourite: Psychic Star. Owners: Mr. Sudendu Shah, Mr. Kishore P. Rungta, Mrs. Pooja S. Shah, Mr. Rahul Shah, Mrs. Preeti C. Shah, Mr. K.M. Shah, Mr. Chaitanya Shah, Mr. Tanmay V. Mathurawala, Mr. Chetan Kantilal Shah & Mr. Jayesh Kantilal Shah. Trainer: Imtiaz A. Sait.

Jackpot: 70%: ₹73,357 (c/f) & 30%: 31, 439 (1 tkt.).

Treble: 19,930 (2 tkts.).

Super Jackpot: 100%: 61,686 (c/f).