Rasputin claims the Sir M. Visvesvaraya Memorial Trophy

June 03, 2023 06:55 pm | Updated 06:55 pm IST - BENGALURU

Imtiaz Sait trained Rasputin (S. Saqlain up) won the Sir M. Visvesvaraya Memorial Trophy, the main event of the races held here on Saturday (June 3).

The winner is owned by Mr. & Mrs. Homi F. Mehta, Mr. Jehangir Homi Mehta, Mr. Milan Luthria & Mrs. Liane Milan Luthria.

The results

1. PRINCE KHARTOUM PLATE(Div. II): THE PERFECT CHOICE (Sai Kiran) 1, Klimt (Vinod Shinde) 2, Peridot (Likith Appu) 3 and Aferpi (Rajesh K) 4. 3/4, 1-1/2 and 1. 1m 27.01s. Rs. 70 (w), 15, 18 and 12 (p), SHP: 44, THP: 52, FP: 593, Q: 351, Trinella: 922, Exacta: 2,534. Favourite: Peridot.

Owner: Mr. C.V. Prasad Rao. Trainer: Sharat Kumar.

2. GLORIOUS COLOURS PLATE (Div. II): SPIRIT OF THE ROSE (Akshay K) 1, Immortal Beauty (Yash) 2, Commanding Knight (Vikrant) 3 and Ruby Red (P.S. Chouhan) 4. 3-3/4, 2-1/4 and 3. 1m 06.66s. Rs. 54 (w), 14, 10 and 16 (p), SHP: 44, THP: 41, FP: 103, Q: 37, Trinella: 664, Exacta: 1,749. Favourite: Immortal Beauty.

Owners: Mr. Subodh Chand Bothra & The Estate of Late R.R. Byramji. Trainer: Parvati Byramji.

3. GADAG PLATE: CHAMPIONS WAYS (Yash) 1, Turkoman (Salman Khan) 2, Solid Power (Trevor) 3 and Crown Witness (Vinod Shinde) 4. 5-3/4, 1 and 1-1/4. 1m 38.05s. Rs. 15 (w), 13, 27 and 12 (p), SHP: 101, THP: 36, FP: 222, Q: 119, Trinella: 503, Exacta: 6,022. Favourite: Champions Way.

Owners: Mr. Teja Gollapudi & United Racing & Bloodstock Breeders Ltd. Trainer: S. Narredu.

4. GLORIOUS COLOURS PLATE (Div. I): MISS MAYA (Abhay S) 1, Seeking The Stars (Trevor) 2, Brave Majesty (Bhawani S) 3 and Bleue Dali (Vikrant) 4. Nk, 3-1/4 and Hd. 1m 07.41s. Rs. 24 (w), 13, 12 and 37 (p), SHP: 27, THP: 90, FP: 36, Q: 20, Trinella: 553, Exacta: 1,343. Favourite: Seeking The Stars.

Owners: Mr. Chitturi Krishna Kannaiah, Mr. Somaraju Adipudi, Mr. Sureshbabu Daggubati & Mr. Venkatesh Daggubati. Trainer: R.H. Sequeira.

5. MARILINGAIAH MEMORIAL TROPHY: ETOSHA (Zervan) 1, Michigan Melody (Inayat) 2, Skyfire (P. Surya) 3 and Vijaya Falcon (Sai Kiran) 4. 7-3/4, Shd and 1. 1m 11.38s. Rs. 31 (w), 20, 17 and 67 (p), SHP: 41, THP: 134, FP: 124, Q: 80, Trinella: 3,258, Exacta: 57,158 (carried over). Favourite: Etosha.

Owners: Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd, Mr. Neil Darashah & Mr. Roopesh S. Trainer: Neil Darashah.

6. SIR M. VISVESVARAYA MEMORIAL TROPHY: RASPUTIN (S. Saqlain) 1, Trevalius (Trevor) 2, Fortunate Son (N.S. Parmar) 3 and Victoria Punch (Salman Khan) 4. 3-1/4, 3 and 1. 1m 35.94s. Rs. 110 (w), 29, 13 and 38 (p), SHP: 38, THP: 96, FP: 483, Q: 197, Trinella: 18,660, Exacta: 1,47,935 (carried over). Favourite: Trevalius.

Owners: Mr. & Mrs. Homi F. Mehta, Mr. Jehangir Homi Mehta, Mr. Milan Luthria & Mrs. Liane Milan Luthria. Trainer: Imtiaz Sait.

7. PRINCE KHARTOUM PLATE (Div. I): ERIDANI (Jagadeesh) 1, Mighty Zo (Akshay K) 2, Top Dancer (S. Saqlain) 3 and Impiana (Tadhg O’ Shea) 4. 1-1/4, 4 and 1-3/4. 1m 24.88s. Rs. 23 (w), 14, 12 and 17 (p), SHP: 32, THP: 46, FP: 39, Q: 21, Trinella: 153, Exacta: 841. Favourite: Eridani.

Owner: Mr. Aziz A. Jaffer. Trainer: Azhar Ali.

Jackpot: Rs. 3,388 (22 tkts); Runner up: 371 (86 tkts); Treble (i): 186 (46 tkts); (ii): 1,684 (seven tkts).