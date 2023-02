Queenstown well prepped to deliver again

February 24, 2023 12:30 am | Updated February 23, 2023 06:37 pm IST - CHENNAI:

Queenstown, who maintains form, may score again in the Tamilnadu Race Horse Owners Association Trophy (1,100m), the feature event of the races to be held here on Friday (Feb. 24). The carried over amount of ₹1,14,933 will be added to the jackpot pool.

1. LOYAL PRINCE HANDICAP (1,000m), rated 20 to 45, 2-00 p.m.: 1. Prince Purple (5) Likith Appu 60, 2. Choice (3) B. Dharshan 58.5, 3. Great Spirit (4) Yash Narredu 57.5, 4. Stern Maiden (6) P. Sai Kumar 57.5, 5. Dazzling Princess (2) Gaurav Singh 56, 6. Maranello (7) R. Manish 55, 7. Big Treasure (8) S.A. Amit 54.5, 8. Regal Kid (9) Koshi Kumar 54.5, 9. Air Marshall (11) Dashrath Singh 54, 10. Driftwood Pacific (1) L.A. Rozario 52.5 and 11. Palsy Walsy (10) V.R. Jagadeesh 52.5.

1. GREAT SPIRIT, 2. CHOICE, 3. PRINCE PURPLE

2. CAPE COMORIN HANDICAP (1,600m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2-30: 1. Reign Of Terror (4) B. Dharshan 60, 2. Royal Treasure (5) Farid Ansari 60, 3. The Intimidator (1) Koshi Kumar 58.5, 4. Magical Wave (6) Inayat 58, 5. Cedar Wood (8) V.R. Jagadeesh 55.5, 6. Mastery (7) P.S. Kaviraj 54.5, 7. Lady Blazer (11) Gaurav Singh 53.5, 8. Laudree (10) Dashrath Singh 53.5, 9. Emperor Charmavat (3) Yash Narredu 53, 10. Soul Message (9) R. Manish 53, 11. Anatolia (2) Hindu Singh 52.5 and 12. Cloud Jumper (12) L.A. Rozario 52.5.

1. ROYAL TREASURE, 2. MASTERY, 3. ANATOLIA

3. S. RANGARAJAN MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-00: 1. Multiwave (3) P. Sai Kumar 56, 2. Run Happy Run (5) Srinath 56, 3. Swarga (2) C. Brisson 56, 4. Annalisa (1) L.A. Rozario 54.5, 5. Armoury (7) Yash Narredu 54.5, 6. Cloudy Hills (6) P.S. Kaviraj 54.5, 7. Dame Fonteyn (9) Hindu Singh 54.5, 8. Fine Promise (4) V.R. Jagadeesh 54.5, 9. Florence (10) S. Kamble 54.5 and 10. Knotty Wonder (8) S.A. Amit 54.5.

1. SWARGA, 2. DAME FONTEYN, 3. MULTIWAVE

4. S. RANGARAJAN MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 3-30: 1. Asio (1) Yash Narredu 56, 2. Smash Shot (5) Srinath 56, 3. Cherokee Run (2) V.R. Jagadeesh 54.5, 4. Fashionista (6) P.S. Kaviraj 54.5, 5. Flurry Heart (8) A.M. Tograllu 54.5, 6. Gold Fame (4) Hindu Singh 54.5, 7. Hall Of Grace (7) Dashrath Singh 54.5, 8. Nicobar (9) L.A. Rozario 54.5, 9. Supreme Grandeur (10) Farid Ansari 54.5 and 10. Western Girl (3) Gaurav Singh 54.5.

1. SMASH SHOT, 2. ASIO, 3. FASHIONISTA

5. TAMILNADU RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION TROPHY (1,100m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Gods Plan (2) Inayat 62, 2. Queenstown (3) Likith Appu 61.5, 3. Timeless Romance (4) Farid Ansari 59, 4. Dun It Again (1) L.A. Rozario 57.5, 5. Glorious Destiny (10) Koshi Kumar 56, 6. Yours Forever (5) R. Manish 56, 7. Kay Star (8) Srinath 55.5, 8. Race For The Stars (7) P. Sai Kumar 55.5, 9. Alexander (6) S. Imran 55, 10. Constant Variable (9) S. Kamble 55 and 11. Golden Marina (11) S.A. Amit 54.5.

1. QUEENSTOWN, 2. TIMELESS ROMANCE, 3. KAY STAR

6. ADJUDICATE HANDICAP (Div. I), (1,600m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 4-30: 1. Eagle Bluff (4) Srinath 60, 2. Mystical Rose (8) S.A. Amit 59.5, 3. Sweet Fragrance (2) Gaurav Singh 58.5, 4. Durango (1) B. Dharshan 57, 5. Grandiose (6) L.A. Rozario 57, 6. Terminator (5) Yash Narredu 56, 7. Rubert (7) P. Sai Kumar 55.5, 8. Vulcanic (9) Farid Ansari 55.5 and 9. Ganton (3) Hindu Singh 52

1. RUBERT, 2. MYSTICAL ROSE, 3. EAGLE BLUFF

7. ADJUDICATE HANDICAP (Div. II), (1,600m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 5-00: 1. Penang (4) Koshi Kumar 60, 2. Sonic Dash (7) Yash Narredu 59.5, 3. Torbert (8) B. Dharshan 59, 4. Turf Beauty (6) Farid Ansari 59, 5. Waytogo (1) V.R. Jagadeesh 58.5, 6. Ibrahimovic (3) Dashrath Singh 57, 7. Loch Lomond (2) Hindu Singh 56.5 and 8. Dancing Grace (5) Inayat 56.

1. DANCING GRACE, 2. SONIC DASH, 3. LOCH LOMOND

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.