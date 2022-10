Queens Pride for Pride Group Multi-Million

October 15, 2022 00:30 IST

Trainer Altaf Hussain’s Queens Pride, who ran second in her last start, should make amends in the Pride Group Multi-Million, the feature event of Saturday’s (Oct. 15) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. ASHWAMEDHA PLATE (2,000m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30, 2.00 p.m.: 1. Campaign (4) Neeraj 60, 2. Multiencrypted (8) Parmar 58, 3. Brazos (2) P. Dhebe 55.5, 4. Lightning Flame (3) Bhawani 55, 5. Dalasan (1) Nazil 54.5, 6. Verdandi (5) V. Bunde 54.5, 7. Angels Trumpet (7) Trevor 50.5 and 8. Royal Castle (6) S. Saqlain 50.

1. ROYAL CASTLE, 2. CAMPAIGN, 3. ANGELS TRUMPET

2. LUXURY GROOMERS TROPHY (Div. II) (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 2.30: 1. Superlative (5) Sandesh 59, 2. Jetfire (7) P. Dhebe 58, 3. Magileto (8) Akshay Kumar 58, 4. Excellent Gold (1) C.S. Jodha 57, 5. Flaming Fire (3) S. Saqlain 56.5, 6. Hilma Klint (6) M. Alam 55, 7. Smithsonian (4) Neeraj 55 and 8. San Salvatore (2) Nazil 53.5.

1. MAGILETO, 2. SUPERLATIVE, 3. FLAMING FIRE

3. SIR SULTAN CHINOY TROPHY (1,400m), Cl. II, rated 60 to 86, 3.00: 1. Summer Night (10) R. Ajinkya 59, 2. Petronia (9) Trevor 58.5, 3. Count Of Savoy (4) Suraj Narredu 58, 4. Judy Blue Eyes (1) P. Shinde 57, 5. Kinnara (8) C. Umesh 56.5, 6. Raffaello (2) Antony Raj 54.5, 7. Teresita (5) Shreyas Singh 54, 8. Son Of A Gun (6) M. Alam 52, 9. Pride’s Angel (3) Sandesh 51.5 and 10. Pure (7) P. Dhebe 49.

1. SON OF A GUN, 2. COUNT OF SAVOY, 3. PETRONIA

4. LUXURY GROOMERS TROPHY (Div. I) (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 3.30: 1. Baby Bazooka (2) Kirtish 60.5, 2. Desert Fire (4) M. Alam 60.5, 3. Soup And Sandwich (3) Akshay Kumar 58.5, 4. Majestic Warrior (6) J. Chinoy 57, 5. Rodrigo (1) Sandesh 56.5, 6. Pokerface (8) P. Shinde 55.5, 7. Farrell (5) R. Ajinkya 54 and 8. Remus (7) Antony Raj 52.5.

1. DESERT FIRE, 2. RODRIGO, 3. SOUP AND SANDWICH

5. PRIDE GROUP MULTI-MILLION (1,000m), (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.00: 1. Arbitrage (3) Bhawani 56, 2. House Of Lords (6) J. Chinoy 56, 3. Walter (1) Neeraj 56, 4. Golden Lioness (4) Suraj Narredu 54.5, 5. Habibi (10) V. Bunde 54.5, 6. Meridia (2) R. Ajinkya 54.5, 7. Mojo (9) Sandesh 54.5, 8. Phanta (5) S.J. Sunil 54.5, 9. Queens Pride (7) Trevor 54.5 and 10. Weronika (8) C.S. Jodha 54.5.

1. QUEENS PRIDE, 2. ARBITRAGE, 3. HOUSE OF LORDS

6. N.K. PUDUMJEE CUP (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.30: 1. Thunberg (8) Chouhan 60, 2. Mad Love (11) Trevor 59.5, 3. Vincent Van Gogh (2) Sandesh 59.5, 4. Wild Thing (10) Parmar 59.5, 5. Rubik Star (12) Bhawani 58.5, 6. Excellent Star (5) Akshay Kumar 58, 7. Hooves Of Thunder (9) Peter 58, 8. Lex Luthor (4) Nazil 58, 9. Fairmont (13) P. Shinde 55, 10. Love Warrior (6) S. Saqlain 55, 11. Sierra Dela Plata (7) Neeraj 54.5, 12. Milli (3) Antony Raj 53 and 13. Michigan (1) C.S. Jodha 52.5.

1. VINCENT VAN GOGH, 2. WILD THING, 3. THUNBERG

7. SURESH MAHINDRA TROPHY (3,200m), Cl. I, rated 80 and upward, 5.00: 1. Pissarro (1) Trevor 59, 2. Truly Epic (4) Antony Raj 54.5, 3. Caprisca (2) Sandesh 52.5 and 4. The Bawaji (3) Neeraj 49.

1. PISSARRO.

Day’s Best: PISSARRO.

Jackpot: 2, 3, 4, 5 & 6.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 1, 2, 3, 4, 5 & 6.