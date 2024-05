Queen Anula for the Bangalore Turf Club Ltd Trophy

Queen Anula has an edge over her rivals in the Bangalore Turf Club Ltd Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Saturday (May 11). A carried over amount of ₹71,085 will be added to the Mini jackpot pool.

1. SAPPORO HANDICAP (1,400m), rated 00 to 25, 11-00 a.m.: 1. Annalisa (3) C. Umesh 62, 2. Arikattu (1) R. Manish 61.5, 3. Eclipse Award (4) Koshi Kumar 61.5, 4. Touch Of Fury (6) G. Vivek 61.5, 5. Memory Lane (5) A.S. Peter 60, 6. Regent Prince (2) Kuldeep Singh 58.5, 7. Majestic Charmer (7) Farid Ansari 57, 8. Showmanship (10) B. Dharshan 56, 9. Stillwater (9) P. Sai Kumar 56 and 10. Little Wonder (8) Shyam Kumar 54.5.

1. STILLWATER, 2. TOUCH OF FURY, 3. ANNALISA

2. OWN OPINION PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 11-30: 1. King’s Guardian (4) Farid Ansari 56, 2. Annette (7) P. Sai Kumar 54.5, 3. Aspen (1) S.A. Amit 54.5, 4. Dakshin Vijay (5) Kuldeep Singh 54.5, 5. Dramatic (2) Hindu Singh 54.5, 6. Everwin (3) C. Brisson 54.5, 7. Krishvi (8) C. Umesh 54.5 and 8. Lumiere (6) A.S. Peter 54.5.

1. KRISHVI, 2. DRAMATIC, 3. ANNETTE

3. DELHI RACE CLUB (1940) LTD TROPHY (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 12 noon: 1. Great Spirit (6) Kuldeep Singh 62, 2. Knotty In Blue (7) A.S. Peter 61, 3. Saint Emilion (10) C. Umesh 60, 4. Turf Beauty (3) P. Vikram 60, 5. Dancing Queen (8) R.S. Jodha 59, 6. Lord Of The Turf (1) Farid Ansari 59, 7. Despacito (9) Hindu Singh 58.5, 8. Wild Frank (5) M.S. Deora 57, 9. Conscious Keeper (2) Surya Prakash 54.5 and 10. Bohemian Star (4) P. Sai Kumar 54.

1. SAINT EMILION, 2. DANCING QUEEN, 3. DESPACITO

4. BANGALORE TURF CLUB LTD TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 12-30 p.m.: 1. Pirate’s Love (5) L.A. Rozario 61, 2. Cynosure (3) Surya Prakash 60, 3. Relic Warrior (6) P. Sai Kumar 59, 4. Raffinato (8) Koshi Kumar 58.5, 5. Bertha (4) Hindu Singh 58. 6. Seeking The Stars (10) C. Umesh 58, 7. Queen Anula (9) K.V. Baskar 56, 8. Samurai Blue (7) S.J. Moulin 56, 9. First Missile (2) Kuldeep Singh 54 and 10. Sinatra (1) S.A. Amit 54.

1. QUEEN ANULA, 2. SEEKING THE STARS, 3. SAMURAI BLUE

5. DELHI RACE CLUB (1940) LTD TROPHY (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 1-00: 1. Angavai (4) Kuldeep Singh 61.5, 2. Emperor Ashoka (8) Inayat 58, 3. Lady Luck (2) Surya Prakash 58, 4. Wood Art (10) M.S. Deora 57, 5. Single Malt (5) R. Manish 56.5, 6. Empire Of Dreams (3) Shyam Kumar 56, 7. Stolen Glance (9) P. Sai Kumar 53.5, 8. Stern Maiden (6) K.V. Baskar 53, 9. Royal Mayfair (7) Farid Ansari 52 and 10. Rwanda (1) P. Vikram 50.

1. LADY LUCK, 2. STOLEN GLANCE, 3. RWANDA

6. HYDERABAD RACE CLUB CUP (1,600m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 1-30: 1. Salome (4) Koshi Kumar 60, 2. Safety (3) Inayat 58, 3. Sweet Legacy (1) Farid Ansari 58, 4. Waytogo (5) M.S. Deora 58, 5. Mystic Zlatan (9) P. Sai Kumar 57.5, 6. Radiant Joy (6) Surya Prakash 57, 7. Gold Fame (10) C. Umesh 57, 8. Gingersnap (2) L.A. Rozario 56, 9. Paris O’Connor (8) P. Ajeeth Kumar 55 and 10. Saro Superfast (7) Kuldeep Singh 53.5.

1. GINGERSNAP, 2. SALOME, 3. GOLD FAME

7. MYSORE RACE CLUB LTD TROPHY (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 2-00: 1. Sheer Elegance (2) A.M. Tograllu 60, 2. Kings Return (5) C. Brisson 58, 3. Momentous (8) P. Sai Kumar 58, 4. Summer Song (6) B. Dharshan 57.5, 5. Grey Beauty (3) S.J. Moulin 56.5, 6. King O Star (7) Kuldeep Singh 56, 7. Air Marshall (4) K.V. Baskar 55. 8. Kallania (1) C. Umesh 55, 9. Silver Soul (10) R. Manish 54 and 10. The Sting (9) M.S. Deora 51.

1. GREY BEAUTY, 2. KALLANIA, 3. MOMENTOUS

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4, (ii): 5, 6 & 7.

